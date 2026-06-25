CGTN: '차이나 오퍼튜니티 2.0'이 글로벌 기업에 성장 잠재력을 제공하는 방법

베이징, 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 하계 다보스 포럼(Summer Davos Forum)이 중국에서 개막하면서 CGTN이 '차이나 오퍼튜니티 2.0(China Opportunity 2.0)'이 어떻게 새로운 글로벌 성장을 이끌고 있는지를 검토하는 기사를 발표했다. 이 기사는 중국의 혁신 주도, 고품질 발전으로의 전환을 강조하고 지속적인 개방이 어떻게 전 세계 기업과 경제에 기회를 창출하고 있는지를 탐구한다.

리 창(Li Qiang) 중국 국무원 총리는 수요일 전 세계 기업에 '차이나 오퍼튜니티 2.0'은 포괄적인 혁신 주도 역량 강화와 높은 수익의 투자 전망을 나타낸다고 말했다.

리 총리는 일부에서 중국의 기술 및 산업 혁신 발전에 대한 불안을 표명하며 중국의 발전을 글로벌 경제에 대한 충격으로 규정하는 소위 '차이나 쇼크 2.0(China Shock 2.0)'이라는 서사를 조장하고 있다고 언급한 후 이 점을 강조했다.

그는 "세계적인 발전에 있어 '차이나 오퍼튜니티 2.0'은 첨단 기술에 대한 더 넓은 접근과 더 광범위하게 공유되는 발전 혜택을 의미한다"고 말했다.

중국 총리는 중국 동북부 해안 도시 다롄에서 열린 제17회 뉴 챔피언 연례 총회(Annual Meeting of the New Champions), 즉 하계 다보스의 개막 전체 회의에서 이러한 발언을 전했다.

리 총리는 중국 경제의 네 가지 특성을 강조하며, 제15차 5개년 계획(2026~2030) 시작 시점에 중국 경제가 안정성, 혁신, 활력, 세계와의 통합을 보여주었다고 말했다.

리 총리는 혁신 주도 발전이 안정적인 환경과 지속적인 혁신에 의해 뒷받침되는 중국의 장기적인 경제 회복력과 안정적인 성장의 핵심이라고 말했다.

그는 중국의 혁신이 수년간의 자체 역량 강화와 끊임없는 노력을 통해 이루어진 것이라고 강조했다.

리 총리는 중국 경제의 안정성이 점점 더 불확실해지는 세계에서 절실히 필요한 확실성을 제공하고 중요한 '안전한 피난처' 역할을 해왔다고 말했다.

총리는 또한 글로벌 경제에 통합하기 위해 중국이 적극적인 개방 확대에 계속 전념해왔다고 덧붙였다.

중국은 63개국에 무관세 혜택을 부여했으며, 수입이 17년 연속 전 세계 2위를 기록하고 있다. 올해 첫 5개월간 수입은 전년 대비 20.5% 증가하여 수출 성장을 크게 상회했다.

행사 기간 동안 여러 세션이 중국의 제15차 5개년 계획과 이 로드맵이 전 세계 파트너들에게 어떤 성장 기회를 제공하는지를 분석하는 데 할애된다.

시범 자유무역지대 확장과 하이난 자유무역항(Hainan Free Trade Port) 구축부터 교육, 금융, 의료 및 기타 부문의 시장 접근 확대까지, 중국은 규칙, 규정, 관리 프레임워크, 표준 전반에 걸쳐 제도적 개방을 꾸준히 추진하고 있다.

수치들은 그 모멘텀을 뒷받침한다. 상무부에 따르면 2025년 말 중국 내 외국인 투자 기업 수는 53만 3000개에 달해 2020년 말 대비 연평균 4.5% 증가했으며, 같은 시점에 중국의 외국인 직접투자 스톡은 4조 달러에 육박하여 5년간 연평균 3.6%의 성장률을 기록했다.

외국인 투자 활용을 안정화하고 최적화하기 위해, 중국은 이번 주 15개 조치 실행 계획을 발표했으며, 이는 시장 접근 확대, 투자 절차 간소화, 투자 촉진 강화, 외국인 투자를 위한 서비스 및 보장 강화, 외국 자본 관리 개선의 5개 광범위한 분야를 포함한다.

다국적 기업에 제15차 5개년 계획 기간은 중국 시장에서의 존재감을 심화하고 글로벌 산업 협력을 강화하는 황금 창구로 널리 여겨지고 있다.

미국에 본사를 둔 글로벌 컨설팅 회사 보스턴 컨설팅 그룹(Boston Consulting Group)의 우 춘(Wu Chun) 중국 담당 매니징 파트너는 다보스 행사 부대 행사에서 미디어에 "중국 시장은 대체 불가능하다"고 말했다.

우씨는 다국적 기업들이 중국의 광대한 소비자 시장, 끊임없이 진화하는 산업 수요, 신기술과 신제품을 채택하는 현지 소비자들의 준비성에서 혁신과 확장을 위한 강력한 동력을 얻고 있다고 말했다.

'대규모 혁신(Innovating at Scale)'을 주제로 열리는 이 3일간의 행사에는 90개국과 지역에서 1700명 이상의 참가자가 모였다.

수요일 연설에서 리 총리는 글로벌 기업에 중국이 자체 발전을 통해 제공한 기회를 포착할 것을 촉구하며 마무리했다.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html

SOURCE CGTN