شركة Creality تحتفل بمرور 12 عامًا على تأسيسها مع إطلاق ™KliTek والتوسع في منظومتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ومع احتفال الشركة بالذكرى السنوية الـ 12 لتأسيسها تحت شعار "اثنا عشر عامًا من Creality: منظومة الذكاء الاصطناعي"، فإنها تدخل مرحلة جديدة من النمو مدفوعة بتوسيع منظومتها التقنية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومواصلة الاستثمار في تقنيات التصنيع الرقمي من الجيل التالي. كما تأتي هذه المناسبة عقب الإدراج الأخير لشركة Creality في هونغ كونغ، ما يمثل مرحلة جديدة في مسيرة توسعها العالمية.

تحول امتد على مدار 12 عامًا من تصنيع الأجهزة إلى منظومة عالمية للإبداع

على مدار العقد الماضي، تطورت Creality من شركة مصنّعة لمنتج واحد إلى شركة تمتلك منصة متكاملة متعددة الفئات في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد الموجهة للمستهلكين.

واليوم، تمتد منظومتها لتشمل الأجهزة والبرمجيات والمنصات السحابية والمواد الخام ومجتمعات المبدعين، بما يغطي مختلف مراحل التصميم والإنتاج والمشاركة. ترتكز هذه المنظومة على منصة Creality Cloud، وهي منصة الشركة العالمية للمبدعين، مدعومةً بشبكة متنامية من صنّاع المحتوى والمبتكرين والمعلمين ومجتمعات التصميم.

كما أصبح الذكاء الاصطناعي أيضًا جزءًا متزايد الأهمية من تجربة المستخدم عبر مراحل النمذجة والطباعة وعمليات الإنتاج، حيث يسهم في تعزيز سهولة الاستخدام والأتمتة والكفاءة الإبداعية للمستخدمين العاديين.

ابتكارات المنتجات: تقنية ™KliTek تقود التوسع في قدرات الطباعة متعددة المواد والتصنيع المرن

أطلقت Creality تقنية ™KliTek، وهي حل من الجيل التالي لتبديل الفوهات، صُممت لمعالجة أبرز التحديات المرتبطة بالطباعة ثلاثية الأبعاد متعددة المواد، بما في ذلك بطء تبديل الخيوط الطباعية، وهدر المواد، وتداخل الألوان، ومتطلبات الصيانة المعقدة. من خلال الجمع بين بنية خفيفة الوزن لتبديل الفوهات ومسارات مستقلة للمواد، تتيح ™KliTek تنفيذ عمليات طباعة متعددة الألوان ومتعددة المواد بسرعة وكفاءة أكبر، مع تبسيط أعمال الصيانة للنظام.

كما توسّع المنصة أيضًا إمكانات التصنيع باستخدام المواد المرنة. حيث تعتمد ™KliTek على مجموعة من التقنيات المتقدمة، من بينها التعرّف على الخيوط الطباعية عبر تقنية RFID ونظام التغذية مزدوج الطاقة ™S-Drive، وتتيح إمكانات متقدمة للطباعة باستخدام مادة البولي يوريثان الحراري (TPU) المرنة، بما يشمل إنتاج نماذج متعددة الألوان ومتعددة درجات الصلابة ضمن عملية طباعة واحدة، ما يوسّع بشكلٍ كبير آفاق التصنيع المرن الموجه للمستهلكين.

كما أعلنت Creality أيضًا عن إطلاقات وترقيات رئيسية جديدة، من بينها:

ترقية منظومة Creality Cloud المدعومة بالذكاء الاصطناعي — تحديث رئيسي للمنصة يتضمن إمكانات النمذجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتحسين التقطيع بشكلٍ ذكي، والتوصية التلقائية بإعدادات الطباعة، واكتشاف مخاطر الطباعة، بهدف تبسيط سير العمل من مرحلة التصميم وحتى الإنتاج.

Falcon T1 — منصة ليزر متقدمة متعددة الوظائف، صُممت لدعم عمليات الإنتاج الإبداعي في مجالات النقش والقطع والتصنيع الدقيق.

Pika وSermoon P1 Scanner — حلول مسح ضوئي من الجيل الجديد تجمع بين التصميم المحمول والتصوير الذكي وقدرات الالتقاط الرقمي عالية الدقة، لتلبية احتياجات المبدعين والمستخدمين المحترفين.

نظام إعادة تدوير الخيوط الطباعية M1 وR1 — منصة لإعادة تدوير وتجديد المواد تتيح للمستخدمين إعادة استخدام المواد المهدرة وإنتاج خيوط طباعة مخصصة، بما يدعم عمليات تصنيع أكثر استدامة.

من المنتجات إلى منظومة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تواصل Creality أيضًا توسيع منظومتها البرمجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من خلال منصة Creality Cloud، التي تُمثل منصة الشركة المتكاملة للإبداع.

تعمل القدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي على تبسيط سير العمل بالكامل، بدءًا من إنشاء النماذج وحتى تنفيذ عمليات الطباعة، وذلك من خلال أدوات النمذجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحسين الذكي لعمليات التقطيع، والاقتراحات التلقائية للإعدادات، واكتشاف المخاطر المحتملة أثناء الطباعة. تهدف هذه المزايا إلى خفض الحواجز التقنية وتمكين شريحة أوسع من المستخدمين من دخول عالم الإبداع ثلاثي الأبعاد دون الحاجة إلى خبرات هندسية متقدمة. لم تعد المنظومة الآن تقتصر على الطباعة ثلاثية الأبعاد فحسب، بل أصبحت تشمل أيضًا المسح الضوئي والنقش بالليزر والمواد الخام وأدوات إدارة سير العمل، مما يوفر تجربة إبداعية أوسع للمستخدمين والمبدعين.

دخول مرحلة جديدة من النمو بعد الإدراج في البورصة

عقب إدراجها الناجح في هونغ كونغ، تدخل Creality مرحلة جديدة من التوسع العالمي وتطوير منظومتها. لا تنظر Creality إلى الإدراج باعتباره محطة نهائية في مسيرتها، بل نقطة انطلاق جديدة ضمن رحلة نموها العالمية — بما يدعم تعزيز مشاركة مجتمع المبدعين وتوسيع حضورها في سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم.

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