شركة Creality تحتفل بمرور 12 عامًا على تأسيسها مع إطلاق ™KliTek والتوسع في منظومتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي
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صدر عنCreality
02 يونيو, 2026, 04:17 AST
شنتشن، الصين, 2 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- على مدار 12 عامًا، واصلت Creality، الرائدة عالميًا في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للمستهلكين، تطوير تقنيات طباعة ثلاثية الأبعاد سهلة الوصول، مما مكّن المستخدمين حول العالم من تحويل أفكارهم إلى إبداعات ملموسة. وما بدأ كشركة مصنّعة للطابعات ثلاثية الأبعاد المكتبية، تطور إلى منظومة عالمية متكاملة للإبداع ثلاثي الأبعاد للمستهلكين، تضم الطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة الليزر والمواد الخام والمنصات البرمجية ومجتمعات المبدعين، وتغطي نحو 140 دولة ومنطقة حول العالم.
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