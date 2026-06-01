Creality célèbre ses 12 ans avec KliTek™ et l'expansion de l'écosystème optimisé par l'IA

Alors que l'entreprise célèbre son douzième anniversaire sous le thème « Les douze ans de Creality : écosystème d'IA », elle entre dans une nouvelle phase de croissance tirée par l'expansion de l'écosystème, l'intégration de l'IA et l'investissement continu dans les technologies de fabrication numérique de nouvelle génération. Cet anniversaire fait également suite à la récente cotation de Creality à Hong Kong, qui marque une nouvelle étape dans l'expansion mondiale de l'entreprise.

Une évolution de 12 ans du matériel vers un écosystème de création global

Au cours de la dernière décennie, Creality est passé du statut de fabricant d'un produit unique à celui d'une société de plateforme multicatégories dans le domaine de la 3D grand public.

Aujourd'hui, son écosystème englobe le matériel, les logiciels, les plateformes cloud, les matériaux et les communautés de créateurs dans les flux de travail de conception, de production et de partage. Cette structure est ancrée dans Creality Cloud, la plateforme mondiale de création de l'entreprise, et soutenue par un réseau croissant de créateurs, d'éducateurs et de communautés de conception.

L'IA devient également un élément de plus en plus important de l'expérience utilisateur dans les flux de travail de modélisation, d'impression et de production, contribuant à améliorer l'accessibilité, l'automatisation et l'efficacité créative pour les utilisateurs grand public.

Innovation de produits : KliTek™ est à l'avant-garde de l'expansion des capacités de fabrication multimatériaux et flexibles

Creality présente la technologie KliTek™, une solution de changement de buse de nouvelle génération conçue pour surmonter les principales limitations de l'impression 3D multimatériaux traditionnelle, notamment la lenteur du changement de filament, le gaspillage de matériau, le dégorgement des couleurs et les exigences de maintenance complexes. En combinant une architecture légère de changement de buse avec des chemins de matériaux indépendants, KliTek™ permet une impression multicouleurs et multimatériaux plus rapide et plus efficace, tout en simplifiant la maintenance du système.

La plateforme élargit également les possibilités de fabrication de matériaux flexibles. Soutenu par des technologies telles que la reconnaissance de filament RFID et le système d'alimentation à double alimentation S-Drive™, KliTek™ débloque des capacités d'impression TPU avancées, prenant en charge des applications TPU multicolores et multidureté au sein d'un seul processus d'impression, tout en élargissant considérablement les possibilités de fabrication flexible de qualité grand public.

Creality a également annoncé des versions et des mises à niveau majeures, notamment :

Mise à niveau de l'écosystème IA de Creality Cloud - Une mise à niveau majeure de la plateforme introduisant la modélisation assistée par l'IA, l'optimisation intelligente du découpage, des recommandations automatisées de paramètres et des fonctions de détection des risques d'impression conçues pour simplifier le flux de travail de la création à la production.

Falcon T1 - Une plateforme laser multifonction avancée conçue pour soutenir la production créative dans les flux de travail de gravure, de découpe et de fabrication de précision.

Scanner Pika & Sermoon P1 - Solutions de numérisation de nouvelle génération combinant une conception portable, une imagerie intelligente et des capacités de capture numérique de haute précision pour les créateurs et les utilisateurs professionnels.

Système de recyclage de filaments M1 & R1 - Plateforme de recyclage et de régénération des matériaux qui permet aux utilisateurs de recycler les déchets et de produire des filaments personnalisés, favorisant ainsi un processus de fabrication plus durable.

Des produits à un écosystème complet piloté par l'IA

Creality continue également d'étendre son écosystème de logiciels et d'IA grâce à Creality Cloud, sa plateforme de création intégrée.

De nouvelles capacités d'IA rationalisent le flux de travail de bout en bout, de la génération du modèle à l'exécution de l'impression, y compris la modélisation assistée par IA, l'optimisation intelligente du découpage, les suggestions de paramètres automatisées et la détection des risques d'impression. Ces capacités sont conçues pour réduire les obstacles techniques et permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs de participer à la création 3D sans disposer d'une expertise technique avancée. Au-delà de l'impression, l'écosystème s'étend désormais à la numérisation, à la gravure laser, aux matériaux et aux outils de flux de travail, ce qui permet d'élargir l'expérience de création des utilisateurs et des créateurs.

Entrer dans une nouvelle phase de croissance après l'introduction en bourse

Après sa cotation réussie à Hong Kong, Creality entre dans une nouvelle phase d'expansion mondiale et de développement de son écosystème. Plutôt qu'une étape majeure, la cotation représente un nouveau point de départ dans le parcours de croissance mondiale de Creality, en soutenant l'engagement et l'expansion des créateurs sur le marché mondial de la 3D.

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