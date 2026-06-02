Creality świętuje 12-lecie z KliTek™ i ekspansją ekosystemu opartego na AI

Obchodząc 12. rocznicę pod hasłem „The Twelve Years of Creality: AI Ecosystem", firma wchodzi w nową fazę rozwoju napędzaną ekspansją ekosystemu, integracją AI oraz inwestycjami w technologie cyfrowej produkcji nowej generacji. Rocznica zbiega się również z niedawnym debiutem giełdowym Creality w Hongkongu, co oznacza nowy etap globalnej ekspansji firmy.

12 lat transformacji: od sprzętu do globalnego ekosystemu tworzenia

W ciągu ostatniej dekady Creality przekształciło się z producenta jednego typu urządzeń w całą platformę sektora konsumenckiego 3D.

Obecnie ekosystem obejmuje sprzęt, oprogramowanie, platformy chmurowe, materiały oraz społeczności twórców, wspierając cały proces projektowania, produkcji i udostępniania. Fundamentem jest platforma Creality Cloud, wspierana przez globalną społeczność twórców, edukatorów i projektantów.

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w modelowaniu, drukowaniu i procesach produkcyjnych, zwiększając dostępność i automatyzację oraz usprawniając kreatywność użytkowników.

Innowacje produktowe: KliTek™ na czele rozwoju wielomateriałowej i elastycznej produkcji

Creality wprowadza technologię KliTek™, nowej generacji system wymiany dysz, zaprojektowany w celu rozwiązania ograniczeń tradycyjnego wielomateriałowego druku 3D, takich jak wolne przełączanie filamentów, straty materiałowe, mieszanie kolorów czy skomplikowana konserwacja. Dzięki lekkiej architekturze wymiany dysz i niezależnym kanałom materiałowym KliTek™ umożliwia szybszy i bardziej efektywny druk wielokolorowy oraz wielomateriałowy, upraszczając jednocześnie konserwację systemu.

Platforma poszerza również możliwości pracy z materiałami elastycznymi. Wspierana przez technologie takie jak rozpoznawanie filamentu RFID oraz system podawania z podwójnym zasilaniem S-Drive™, technologia KliTek™ umożliwia zaawansowany druk z TPU, wspierając zastosowania wielokolorowego i wielotwardościowego TPU w ramach jednego procesu druku, jednocześnie znacząco rozszerzając możliwości elastycznej produkcji na rynku konsumenckim.

Creality ogłosił też nowe produkty i aktualizacje. Wśród nich znalazły się:

Creality Cloud AI Ecosystem Upgrade - aktualizacja platformy z AI do modelowania, optymalizacji cięcia, automatycznych rekomendacji parametrów i wykrywania ryzyka druku, którą zaprojektowano, aby uprościć proces pracy od tworzenia do produkcji.

Falcon T1 - zaawansowana wielofunkcyjna platforma laserowa zaprojektowana do wspierania kreatywnej produkcji w zakresie grawerowania, cięcia oraz precyzyjnej obróbki.

Skaner Pika & Sermoon P1 - skanery nowej generacji łączące przenośną konstrukcję, inteligentne przetwarzanie obrazu oraz wysokoprecyzyjne cyfrowe odwzorowanie dla twórców i użytkowników profesjonalnych.

System recyklingu filamentów M1 & R1 - patforma do recyklingu i regeneracji materiałów, umożliwiająca użytkownikom przetwarzanie odpadów i produkcję własnego, spersonalizowanego filamentu, wspierająca bardziej zrównoważony proces produkcyjny.

Od produktów do kompletnego ekosystemu AI

Creality rozwija również warstwę AI w ramach platformy Creality Cloud, integrując cały proces od generowania modeli po wykonanie wydruku.

Nowe funkcje obejmują modelowanie wspierane AI, inteligentną optymalizację cięcia, automatyczne sugestie parametrów oraz wykrywanie ryzyka nieudanego wydruku. Celem jest obniżenie bariery wejścia i umożliwienie tworzenia 3D użytkownikom bez zaawansowanej wiedzy technicznej. Poza drukiem ekosystem obejmuje obecnie skanowanie, grawerowanie laserowe, materiały oraz narzędzia do zarządzania procesami pracy, wspierając szersze doświadczenie twórcze dla użytkowników i twórców.

Wejście w nową fazę wzrostu po debiucie giełdowym

Po udanym debiucie na giełdzie w Hongkongu Creality wchodzi w nowy etap globalnej ekspansji i rozwoju ekosystemu. Zamiast traktować ten moment jako punkt końcowy, spółka postrzega go jako nowy początek swojej globalnej drogi rozwoju, który sprzyja zaangażowaniu twórców oraz dalszej ekspansji na globalnym rynku druku 3D.

