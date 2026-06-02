Společnost Creality slaví 12 let s technologií KliTek™ a rozšiřováním ekosystému založeného na umělé inteligenci

ŠEN-ČEN, Čína, 2. června 2026 /PRNewswire/ -- Již 12 let společnost Creality, vedoucí světový podnik v oblasti 3D tisku pro spotřebitele, rozvíjí dostupné technologie 3D tisku a umožňuje uživatelům na celém světě proměňovat nápady v hmatatelné výtvory. Společnost, která začínala jako výrobce stolních 3D tiskáren, se vyvinula v globální ekosystém pro spotřebitelskou 3D tvorbu zahrnující tiskárny, skenery, laserová zařízení, materiály, softwarové platformy a komunity tvůrců v přibližně 140 zemích a regionech.
Společnost slaví své 12. výročí pod heslem „Dvanáct let Creality: ekosystém AI" a vstupuje do nové fáze růstu poháněné rozšiřováním ekosystému, integrací AI a pokračujícími investicemi do technologií digitální výroby nové generace. Výročí navazuje také na nedávný vstup společnosti Creality na burzu v Hongkongu, který představuje novou etapu v globální expanzi společnosti.
Dvanáctiletý posun od hardwaru ke globálnímu tvůrčímu ekosystému
Během uplynulého desetiletí se Creality rozrostla z výrobce jednoho produktu na platformovou společnost působící v několika kategoriích v oblasti spotřebitelských 3D technologií.
Dnes její ekosystém zahrnuje hardware, software, cloudové platformy, materiály a komunity tvůrců napříč pracovními postupy v oblasti designu, výroby a sdílení. Tato struktura je ukotvena v Creality Cloud, globální platformě společnosti pro tvůrce, a je podporována rostoucí sítí tvůrců, pedagogů a designérských komunit.
Umělá inteligence se také stává stále důležitější součástí uživatelské zkušenosti v pracovních postupech modelování, tisku a výroby, což pomáhá zlepšit přístupnost, automatizaci a kreativní efektivitu pro běžné uživatele.
Inovace produktu: KliTek™ udává směr v rozšiřujících se možnostech flexibilního tisku s více materiály
Společnost Creality představuje technologii KliTek™, řešení nové generace pro výměnu trysek, které bylo navrženo s cílem překonat klíčová omezení tradičního 3D tisku s více materiály, včetně pomalého přepínání filamentů, plýtvání materiálem, prosakování barev a složitých požadavků na údržbu. Díky kombinaci lehké architektury pro výměnu trysek s nezávislými cestami pro materiál umožňuje KliTek™ rychlejší a efektivnější vícebarevný a multimateriálový tisk a zároveň zjednodušuje údržbu systému.
Platforma také rozšiřuje možnosti výroby z flexibilních materiálů. Díky technologiím, jako je rozpoznávání filamentů pomocí RFID (bezdrátové komunikační technologie krátkého dosahu) a duální podávací systém S-Drive™, KliTek™ otevírá pokročilé možnosti tisku z TPU (termoplastického polyuretanu) a podporuje vícebarevné aplikace TPU o několika tvrdostech v rámci jediného tiskového procesu, čímž výrazně rozšiřuje možnosti flexibilní výroby pro spotřebitele.
Společnost Creality také oznámila významné novinky a aktualizace, včetně:
Aktualizace ekosystému Creality Cloud AI – významná aktualizace platformy zavádějící modelování s podporou AI, inteligentní optimalizaci řezání, automatická doporučení parametrů a funkce detekce rizik tisku, které jsou navrženy tak, aby zjednodušily pracovní postup od vytvoření až po výrobu.
Falcon T1 – pokročilá multifunkční laserová platforma určená k podpoře kreativní výroby v oblasti gravírování, řezání a přesné výroby.
Skener Pika & Sermoon P1 – řešení pro skenování nové generace, která kombinují přenosný design, inteligentní zpracování obrazu a vysoce přesné digitální snímání pro tvůrce a profesionální uživatele.
Systém recyklace filamentů M1 (výrobník) & R1(drtička) – platforma pro recyklaci a regeneraci materiálů, která uživatelům umožňuje recyklovat odpadní materiály a vyrábět filamenty na míru, čímž podporuje udržitelnější výrobní procesy.
Od produktů k úplnému ekosystému řízenému umělou inteligencí
Společnost Creality také pokračuje v rozšiřování svého softwarového a AI ekosystému prostřednictvím Creality Cloud, své integrované tvůrčí platformy.
Nové funkce umělé inteligence zefektivňují celý pracovní postup od generování modelu až po tisk, včetně modelování s podporou umělé inteligence, inteligentní optimalizace řezání, automatických návrhů parametrů a detekce rizik při tisku. Tyto funkce jsou navrženy tak, aby snížily technické překážky a umožnily více uživatelům zapojit se do 3D tvorby bez pokročilých technických znalostí. Kromě tisku nyní ekosystém zahrnuje skenování, laserové gravírování, materiály a nástroje pro pracovní postupy, čímž podporuje širší tvůrčí zážitek pro uživatele a tvůrce.
Vstup do nové fáze růstu po uvedení na burzu
Po úspěšném uvedení na burzu v Hongkongu vstupuje společnost Creality do nové fáze globální expanze a rozvoje svého ekosystému. Uvedení na burzu nepředstavuje konečný milník, ale nový výchozí bod na cestě globálního růstu společnosti Creality – s cílem podporovat zapojení tvůrců a expanzi na globálním trhu s 3D technologií.
Share this article