Spoločnosť Creality oslavuje 12 rokov s platformou KliTek™ a expanziou ekosystému s využitím umelej inteligencie

ŠEN-ČEN, Čína, 2. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Creality, globálny líder v oblasti spotrebiteľskej 3D tlače, už 12 rokov vyvíja pokročilé technológie 3D tlače, ktoré umožňujú používateľom na celom svete premieňať nápady na hmatateľné výtvory. To, čo začalo ako výrobca stolových 3D tlačiarní, sa vyvinulo na globálny ekosystém pre 3D tvorbu spotrebiteľov, ktorý zahŕňa tlačiarne, skenery, laserové zariadenia, materiály, softvérové platformy a komunity tvorcov v približne 140 krajinách a regiónoch.
Keďže spoločnosť oslavuje svoje 12. výročie pod mottom „Dvanásť rokov kreativity: ekosystém umelej inteligencie," vstupuje do novej fázy rastu poháňanej rozširovaním ekosystému, integráciou umelej inteligencie a pokračujúcimi investíciami do technológií digitálnej výroby novej generácie. Toto výročie navyše prichádza po nedávnom vstupe spoločnosti Creality na burzu v Hongkongu, čo predstavuje novú etapu v globálnej expanzii spoločnosti.
12-ročný posun od hardvéru ku globálnemu ekosystému tvorby
Za posledné desaťročie sa spoločnosť Creality rozrástla z výrobcu jedného produktu na spoločnosť s viacerými kategóriami platformy v oblasti spotrebiteľských 3D riešení.
Jeho ekosystém dnes zahŕňa hardvér, softvér, cloudové platformy, materiály a komunity tvorcov v rámci pracovných postupov dizajnu, produkcie a zdieľania. Táto štruktúra sa opiera o Creality Cloud, globálnu platformu pre tvorcov spoločnosti, a je podporovaná rastúcou sieťou výrobcov, pedagógov a dizajnérskych komunít.
Umelá inteligencia sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou používateľského rozhrania v rámci modelovacích, tlačiarenských a produkčných pracovných postupov, čo pomáha zlepšovať dostupnosť, automatizáciu a kreatívnu efektivitu pre bežných používateľov.
Inovácia produktu: KliTek™ je lídrom v rozširovaní kapacít pre spracovanie viacerých materiálov a flexibilnú výrobu
Spoločnosť Creality predstavuje technológiu KliTek™, riešenie výmeny dýz novej generácie, ktoré je navrhnuté tak, aby prekonalo kľúčové obmedzenia tradičnej 3D tlače s viacerými materiálmi vrátane pomalej výmeny filamentov, plytvania materiálom, rozptyľovania farieb a zložitých požiadaviek na údržbu. Kombináciou ľahkej architektúry s možnosťou výmeny dýz a nezávislých dráh materiálu umožňuje KliTek™ rýchlejšiu a efektívnejšiu viacfarebnú a viacmateriálovú tlač a zároveň zjednodušuje údržbu systému.
Platforma tiež rozširuje možnosti výroby flexibilných materiálov. Vďaka technológiám vrátane rozpoznávania filamentu RFID a systému dvojitého podávania S-Drive™ odkrýva technológia KliTek™ pokročilé možnosti tlače TPU, podporuje aplikácie viacfarebného TPU a TPU s rôznou tvrdosťou v rámci jedného tlačového procesu a zároveň výrazne rozširuje možnosti flexibilnej výroby na spotrebiteľskej úrovni.
Spoločnosť Creality tiež predstavila hlavné verzie a vylepšenia:
Aktualizácia ekosystému umelej inteligencie v cloude Creality Cloud – významná aktualizácia platformy, ktorá prináša modelovanie s pomocou umelej inteligencie, inteligentnú optimalizáciu rezania, automatizované odporúčania parametrov a funkcie detekcie rizík pri tlači, ktoré sú navrhnuté tak, aby zjednodušili pracovný postup od tvorby až po produkciu.
Falcon T1 – pokročilá multifunkčná laserová platforma navrhnutá na podporu kreatívnej produkcie v rámci pracovných postupov gravírovania, rezania a presnej výroby.
Skener Pika & Sermoon P1 – skenovacie riešenia novej generácie kombinujúce prenosný dizajn, inteligentné zobrazovanie a vysoko presné možnosti digitálneho snímania pre tvorcov a profesionálnych používateľov.
Systém recyklácie filamentov M1 a R1 – Platforma na recykláciu a regeneráciu materiálov, ktorá umožňuje používateľom recyklovať odpadové materiály a vyrábať filamenty na mieru, čím podporuje udržateľnejší výrobný pracovný postup.
Od produktov k ekosystému plne riadenému umelou inteligenciou
Spoločnosť Creality tiež naďalej rozširuje svoj softvérový a umelo vytvorený ekosystém prostredníctvom Creality Cloud, svojej integrovanej platformy pre tvorbu.
Nové funkcie umelej inteligencie zefektívňujú komplexný pracovný postup od generovania modelu až po tlač, vrátane modelovania s pomocou umelej inteligencie, inteligentnej optimalizácie rezania, automatizovaných návrhov parametrov a detekcie rizík pri tlači. Tieto funkcie sú navrhnuté tak, aby preklenuli technické bariéry a umožnili väčšiemu počtu používateľov zapojiť sa do 3D tvorby bez pokročilých inžinierskych znalostí. Okrem tlače ekosystém teraz zahŕňa skenovanie, laserové gravírovanie, materiály a nástroje pre pracovné postupy, čím podporuje širší tvorivý zážitok pre používateľov a tvorcov.
Prechod do novej fázy rastu po vstupe na burzu
Po úspešnom kótovaní na hongkonskej burze vstupuje spoločnosť Creality do novej fázy globálnej expanzie a rozvoja ekosystému. Vstup na burzu nie je len míľnikom, ale predstavuje nový východiskový bod na ceste globálneho rastu spoločnosti Creality – podporuje zapojenie tvorcov a expanziu na globálnom trhu s 3D technológiami.
