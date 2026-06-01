Creality отмечает 12 лет с расширением экосистемы KliTek™ и искусственного интеллекта

В рамках празднования 12-летнего юбилея компании под девизом «Двенадцать лет творчества: экосистема ИИ» она вступает в новую фазу роста, обусловленную расширением экосистемы, интеграцией ИИ и продолжающимися инвестициями в технологии цифрового производства следующего поколения. Перед годовщиной состоялось размещение акций Creality в Гонконге, ознаменовав новый этап в глобальной экспансии компании.

12-летний переход от аппаратного обеспечения к глобальной творческой экосистеме

За последнее десятилетие компания Creality выросла из производителя одного продукта в многокатегорийную платформенную компанию в потребительском 3D-пространстве.

Сегодня ее экосистема охватывает аппаратные средства, программное обеспечение, облачные платформы, материалы и сообщества авторов по всем рабочим процессам проектирования, производства и совместного использования. Эта структура основана на Creality Cloud, глобальной платформе для авторов, и поддерживается растущей сетью разработчиков, преподавателей и дизайнерских сообществ.

ИИ также становится все более важной частью пользовательского опыта в рабочих процессах моделирования, печати и производства, помогая улучшить доступность, автоматизацию и эффективность творчества для основных пользователей.

Инновационный продукт: KliTek™ лидирует в расширении многокомпонентных и гибких производственных возможностей

Creality представляет технологию KliTek™, решение для замены сопел следующего поколения, предназначенное для преодоления ключевых ограничений традиционной 3D-печати из нескольких материалов, включая медленное переключение нитей, отходы материалов, обесцвечивание и сложные требования к техническому обслуживанию. Сочетая легкую архитектуру смены сопел с независимыми путями материала, KliTek™ обеспечивает более быструю и эффективную многоцветную и многоматериальную печать, одновременно упрощая обслуживание системы.

Платформа также расширяет возможности производства гибких материалов. Технология KliTek™, поддерживаемая такими технологиями, как распознавание нитей RFID и двухкомпонентная система подачи S-Drive™, открывает передовые возможности TPU-печати, поддерживая применения TPU разных цветов и степени твердости в рамках одного процесса печати, значительно расширяя возможности гибкого производства потребительского класса.

Компания Creality также анонсировала крупные релизы и обновления, в том числе:

Обновление экосистемы искусственного интеллекта Creality Cloud — крупное обновление платформы, внедряющее моделирование с помощью искусственного интеллекта, интеллектуальную оптимизацию срезов, автоматизированные рекомендации по параметрам и функции обнаружения рисков печати, предназначенные для упрощения рабочего процесса от создания до производства.

Falcon T1 — передовая многофункциональная лазерная платформа, предназначенная для поддержки творческого производства в процессах гравировки, резки и прецизионного изготовления.

Сканер Pika & Sermoon P1 — сканирующие решения нового поколения, сочетающие в себе портативный дизайн, интеллектуальную визуализацию и высокоточные возможности цифрового захвата для авторов и профессиональных пользователей.

Система переработки нитей M1 и R1 — платформа для переработки и регенерации материалов, которая позволяет пользователям перерабатывать отходы и производить индивидуальные нити, поддерживая более устойчивый производственный процесс.

От продуктов к полноценной экосистеме, управляемой ИИ

Creality также продолжает расширять свою экосистему программного обеспечения и искусственного интеллекта с помощью Creality Cloud, своей интегрированной платформы для создания.

Новые возможности ИИ упрощают сквозной рабочий процесс от создания модели до выполнения печати, включая моделирование с помощью ИИ, интеллектуальную оптимизацию нарезки, автоматизированные предложения параметров и обнаружение рисков печати. Эти возможности предназначены для снижения технических барьеров и позволяют большему количеству пользователей участвовать в создании 3D без передовых инженерных знаний. Помимо печати, экосистема теперь охватывает сканирование, лазерную гравировку, материалы и инструменты рабочего процесса, поддерживая более широкий опыт создания для пользователей и авторов.

Вступление в новую фазу роста после публичного размещения акций

После успешного размещения акций в Гонконге Creality вступает в новую фазу глобальной экспансии и развития экосистемы. Размещение акций не является конечной точкой развития, а представляет собой новую отправную точку на пути глобального роста Creality — поддержку привлечения и расширения авторов на мировом рынке 3D.

