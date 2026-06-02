Creality cumple 12 años con KliTek™ y la ampliación del ecosistema impulsada por IA

Mientras la empresa celebra su 12.º aniversario con el tema "The Twelve Years of Creality: AI Ecosystem" (Los doce años de Creality: el ecosistema de IA) entra en una nueva fase de crecimiento impulsada por la ampliación del ecosistema, la integración de la IA y la inversión continua en tecnologías de fabricación digital de última generación. Además, este aniversario se produce tras la reciente cotización en la bolsa en Hong Kong de Creality, lo que marca una nueva etapa en la expansión de la empresa a nivel mundial.

Una evolución de 12 años: del hardware a un ecosistema creativo mundial

En la última década, Creality pasó de ser fabricante de un solo producto a convertirse en una empresa con una plataforma que abarca múltiples categorías en el sector del 3D para el consumidor.

En la actualidad, su ecosistema abarca hardware, software, plataformas en la nube, materiales y comunidades de creadores en los flujos de trabajo de diseño, producción y uso compartido. Esta estructura se sustenta en Creality Cloud, la plataforma mundial para creadores de la empresa, que cuenta con el respaldo de una red cada vez mayor de creadores, educadores y comunidades de diseño.

Además, la IA está adquiriendo cada vez más importancia en la experiencia del usuario en los flujos de trabajo de modelado, impresión y producción, lo que contribuye a mejorar la accesibilidad, la automatización y la eficiencia creativa para los usuarios en general.

Innovación en productos: KliTek™ lidera la ampliación de las capacidades de fabricación flexible y con múltiples materiales

Creality presenta la tecnología KliTek™, una solución de cambio de boquilla de última generación diseñada para superar las principales limitaciones de la impresión 3D multimaterial tradicional, entre las que se incluyen la lentitud en el cambio de filamento, los residuos de material, la mezcla de colores y los complejos requisitos de mantenimiento. Al combinar una estructura liviana que permite cambiar las boquillas con conductos de material independientes, KliTek™ permite hacer impresiones multicolor y con múltiples materiales de una forma más rápida y eficiente, a la vez que simplifica el mantenimiento del sistema.

La plataforma también amplía las posibilidades de la fabricación flexible de materiales. Gracias a tecnologías como el reconocimiento de filamentos mediante RFID y el sistema de alimentación de doble potencia S-Drive™, KliTek™ ofrece capacidades avanzadas de impresión con TPU, lo que permite realizar aplicaciones con TPU de múltiples colores y durezas en un único proceso de impresión, a la vez que amplía considerablemente las posibilidades de fabricación de productos flexibles para el mercado de consumo.

Asimismo, Creality anunció importantes lanzamientos y actualizaciones, como:

Actualización del ecosistema de IA en Creality Cloud: importante actualización de la plataforma que incorpora modelado asistido por IA, optimización inteligente del corte, recomendaciones automáticas de parámetros y funciones de detección de riesgos de impresión, todo ello diseñado para simplificar el flujo de trabajo desde la creación hasta la producción.

Falcon T1: plataforma láser multifunción avanzada diseñada para facilitar la producción creativa en procesos de grabado, corte y fabricación de precisión.

Escáner Pika & Sermoon P1: soluciones de escaneo de última generación que combinan diseño portátil, procesamiento inteligente de imágenes y funciones de captura digital de alta precisión, dirigidas a creadores y usuarios profesionales.

Sistema de reciclaje de filamento M1 & R1: plataforma de reciclaje y regeneración de materiales que permite a los usuarios reciclar residuos y producir filamentos a medida, lo que contribuye a un proceso de fabricación más sostenible.

De los productos a un ecosistema completo impulsado por IA

Además, Creality continúa ampliando su ecosistema de software e IA mediante Creality Cloud, su plataforma de creación integrada.

Las nuevas funciones de IA agilizan el flujo de trabajo de principio a fin, desde la generación del modelo hasta la ejecución de la impresión, incluido el modelado asistido por IA, la optimización inteligente de corte, las sugerencias automáticas de parámetros y la detección de riesgos de impresión. Estas funciones están diseñadas para reducir las barreras técnicas y permitir que más usuarios participen en la creación 3D sin necesidad de tener conocimientos avanzados de ingeniería. Más allá de la impresión, el ecosistema abarca ahora el escaneo, el grabado láser, los materiales y las herramientas de flujo de trabajo, lo que permite a los usuarios y creadores disfrutar de una experiencia creativa más amplia.

Ingreso a una nueva fase de crecimiento tras la cotización en bolsa

Tras su exitosa cotización en la bolsa en Hong Kong, Creality ingresa a una nueva fase de expansión mundial y de desarrollo del ecosistema. Más que un hito, la cotización en bolsa supone un nuevo punto de partida en el proceso de crecimiento mundial de la empresa, ya que impulsa la participación de los creadores y la expansión en el mercado mundial de la impresión 3D.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990677/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990678/image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990676/image3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990675/image4.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2375792/5994006/CREALITY_3D_Logo.jpg

FUENTE Creality