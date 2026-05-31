Creality Rayakan 12 Tahun Inovasi dengan KliTek™ dan Ekspansi Ekosistem Berbasis AI

Memperingati hari jadi ke-12 dengan tema "The Twelve Years of Creality: AI Ecosystem", Creality memasuki fase pertumbuhan baru yang ditandai dengan perluasan ekosistem, integrasi kecerdasan buatan (AI), serta investasi berkelanjutan pada teknologi manufaktur digital generasi berikutnya. Creality merayakan hari jadi ke-12 setelah resmi melantai di Bursa Efek Hong Kong, sebuah momentum baru dalam ekspansi global.

Transformasi 12 Tahun: Beralih dari Produsen Perangkat Keras Menjadi Ekosistem Kreasi Global

Selama satu dekade terakhir, Creality beralih dari produsen yang menyediakan satu lini produk menjadi perusahaan platform multikategori di industri kreasi 3D konsumen.

Saat ini, ekosistem Creality mencakup perangkat keras, perangkat lunak, platform komputasi awan, material, serta komunitas kreator yang mendukung seluruh proses desain, produksi, hingga berbagi karya (sharing workflow). Ekosistem tersebut ditopang oleh Creality Cloud, platform kreator global dari Creality, yang terdiri atas jaringan kreator, tenaga pendidik, dan komunitas desain yang terus berkembang.

AI juga semakin terintegrasi dalam pengalaman pengguna, mulai dari proses pemodelan, pencetakan, hingga produksi. Teknologi ini turut mempermudah penggunaan perangkat, otomatisasi, dan efisiensi kreatif bagi pengguna umum.

Inovasi Produk: KliTek™ Memperluas Kemampuan Pencetakan Multi-Material dan Manufaktur Fleksibel

Creality memperkenalkan teknologi KliTek™, solusi pergantian nozzle generasi baru yang mengatasi berbagai kendala dalam pencetakan 3D multimaterial konvensional, seperti pergantian filamen yang lambat, pemborosan material, rembesan warna (colour bleeding), serta perawatan sistem yang rumit. Dengan memadukan arsitektur pergantian nozzle yang ringan dan jalur material independen, KliTek™ mewujudkan proses pencetakan multiwarna dan multimaterial yang lebih cepat dan efisien sekaligus mempermudah proses perawatan perangkat.

Platform ini juga memperluas kemampuan manufaktur berbasis material fleksibel. Dengan teknologi seperti pengenalan filamen RFID dan sistem dual-power feeding S-Drive™, KliTek™ menghadirkan kemampuan pencetakan TPU yang semakin canggih, termasuk pencetakan TPU multiwarna dan multikekerasan dalam satu proses sehingga memperluas potensi metode produksi berbasis material fleksibel.

Selain itu, Creality turut mengumumkan sejumlah produk dan pembaruan utama:

Peningkatan Ekosistem Creality Cloud AI — pembaruan besar pada platform yang menghadirkan fitur pemodelan berbasis AI, optimalisasi intelligent slicing, rekomendasi parameter otomatis, serta deteksi risiko pencetakan yang menyederhanakan alur kerja, mulai dari proses kreasi hingga produksi.

Falcon T1 — platform laser multifungsi untuk pengukiran, pemotongan, dan fabrikasi presisi.

Pika & Sermoon P1 Scanner — solusi pemindaian generasi baru dengan desain portabel dan kemampuan tangkapan digital (digital capture) yang sangat akurat.

Sistem Daur Ulang Filamen M1 & R1 — platform daur ulang material yang membantu pengguna mengolah kembali limbah material menjadi filamen khusus, serta mendukung proses manufaktur yang lebih berkelanjutan.

Membangun Ekosistem AI Terintegrasi, Mulai dari Produk hingga Ekosistem Berbasis AI

Creality juga terus memperluas ekosistem perangkat lunak dan AI melalui Creality Cloud sebagai platform kreasi terintegrasi.

Berbagai fitur AI terbaru menyederhanakan seluruh alur kerja, mulai dari pembuatan model hingga proses pencetakan. Fitur tersebut mencakup pemodelan berbasis AI, optimalisasi intelligent slicing, rekomendasi parameter otomatis, hingga deteksi risiko pencetakan. Berkat fitur tersebut, hambatan teknis pun teratasi sehingga semakin banyak pengguna yang dapat berpartisipasi dalam kreasi 3D tanpa harus menguasai keahlian tingkat lanjut. Selain pencetakan 3D, ekosistem Creality kini juga mencakup pemindaian, pengukiran laser, material, serta berbagai perangkat pendukung alur kerja yang memperkaya pengalaman kreasi bagi pengguna dan komunitas kreator.

Menuju Fase Pertumbuhan Baru Pasca-IPO

Setelah sukses melantai di Bursa Efek Hong Kong, Creality memasuki fase baru dalam ekspansi global dan pengembangan ekosistem. Pencatatan saham (IPO) tersebut menjadi momentum baru bagi Creality untuk memperluas ekosistem kreator dan memperkuat pertumbuhan di pasar kreasi 3D global.

SOURCE Creality