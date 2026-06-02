Creality comemora 12 anos com KliTek™ e a expansão de ecossistema impulsionado por IA

Ao celebrar seu 12º aniversário com o tema "Os doze anos da Creality: ecossistema de IA", a empresa entra em uma nova fase de crescimento, impulsionada pela expansão de mercado, integração de inteligência artificial e investimentos contínuos em tecnologias de fabricação digital de última geração. O aniversário ocorre logo após a recente abertura de capital da Creality em Hong Kong, marcando uma nova etapa na expansão global da empresa.

Uma transição de 12 anos do hardware para um ecossistema global de criação

Na última década, a Creality passou de fabricante de um único produto a uma empresa de plataforma com várias categorias no setor de impressão 3D para o consumidor.

Hoje, seu ecossistema abrange hardware, software, plataformas em nuvem, materiais e comunidades de criadores em fluxos de trabalho de design, produção e compartilhamento. Essa estrutura tem como base a Creality Cloud, a plataforma global da empresa voltada para criadores, e conta com o apoio de uma rede cada vez maior de criadores, educadores e comunidades de design.

A IA também está se tornando uma parte cada vez mais importante da experiência do usuário nos fluxos de trabalho de modelagem, impressão e produção, ajudando a melhorar a acessibilidade, a automação e a eficiência criativa para os usuários em geral.

Inovação de produtos: KliTek™ lidera a expansão das capacidades de fabricação flexível e multimateriais

A Creality apresenta a tecnologia KliTek™, uma solução de troca de bicos de última geração projetada para superar as principais limitações da impressão 3D multimaterial tradicional, incluindo a lentidão na troca de filamentos, o desperdício de material, a mistura de cores e os complexos requisitos de manutenção. Ao combinar uma arquitetura leve de troca de bicos com vias de material independentes, o KliTek™ permite uma impressão multicolorida e multimaterial mais rápida e eficiente, ao mesmo tempo em que simplifica a manutenção do sistema.

A plataforma também expande as possibilidades da fabricação de materiais flexíveis. Com o apoio de tecnologias como o reconhecimento de filamentos por RFID e o sistema de alimentação de dupla potência S-Drive™, o KliTek™ oferece recursos avançados de impressão em TPU, permitindo aplicações com TPU multicolorido e de várias durezas em um único processo de impressão, ao mesmo tempo em que amplia significativamente as possibilidades da fabricação flexível voltada para o consumidor.

A Creality também anunciou grandes lançamentos e atualizações, incluindo:

Atualização do ecossistema de IA da Creality Cloud — Uma grande atualização de plataforma que introduz modelagem assistida por IA, otimização inteligente de fatiamento, recomendações automatizadas de parâmetros e recursos de detecção de risco de impressão, projetados para simplificar o fluxo de trabalho desde a criação até a produção.

Falcon T1 — Uma plataforma a laser multifuncional avançada, projetada para apoiar a produção criativa em fluxos de trabalho de gravação, corte e fabricação de precisão.

Scanner Pika & Sermoon P1 — Soluções de escaneamento de última geração que combinam design portátil, imagem inteligente e recursos de captura digital de alta precisão para criadores e usuários profissionais.

Sistema de reciclagem de filamento M1 & R1 — Uma plataforma de reciclagem e regeneração de materiais que permite aos usuários reciclar resíduos e produzir filamentos personalizados, contribuindo para um fluxo de trabalho de fabricação mais sustentável.

De produtos para um ecossistema completo impulsionado por IA

A Creality também continua a expandir seu ecossistema de software e IA por meio da Creality Cloud, sua plataforma de criação integrada.

Novos recursos de IA otimizam o fluxo de trabalho de ponta a ponta, desde a geração do modelo até a execução da impressão, incluindo modelagem assistida por IA, otimização inteligente do corte, sugestões automatizadas de parâmetros e detecção de riscos de impressão. Esses recursos são projetados para reduzir as barreiras técnicas e permitir que mais usuários participem da criação 3D sem a necessidade de conhecimentos avançados de engenharia. Além da impressão, o ecossistema agora abrange digitalização, gravação a laser, materiais e ferramentas de fluxo de trabalho, oferecendo uma experiência de criação mais abrangente para usuários e criadores.

Entrando em uma nova fase de crescimento após a abertura de capital

Após sua listagem bem-sucedida na bolsa de Hong Kong, a Creality entra em uma nova fase de expansão global e desenvolvimento de ecossistema. Mais do que um marco, a listagem representa um novo ponto de partida na jornada de crescimento global da Creality, apoiando o envolvimento dos criadores e a expansão no mercado global de impressão 3D.

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FONTE Creality