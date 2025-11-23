SERES демонстрирует ведущие в отрасли инновации на выставке Auto Guangzhou, задавая темп для будущего

ГУАНЧЖОУ, Китай, 23 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Полная линейка продуктов AITO и последние технологические достижения SERES были представлены на международной автомобильной выставке в Гуанчжоу. Одновременно была торжественно представлена платформа SERES MF 2.0.

Интеллект переопределяет роскошь: появляется полная линейка моделей AITO

SERES Showcases Industry-Leading Innovations at Auto Guangzhou Leon He, President of SERES Group and MF Platform 2.0

Автосалон этого года знаменует собой крупнейшее присутствие AITO с точки зрения масштаба и модельного ряда. Новейшие продукты из всей серии AITO были выставлены вместе, с совокупными поставками, превышающими 900 000 единиц. Среди них AITO M9 и AITO M8 заняли лидирующие позиции по продажам в своих ценовых сегментах 500 000 юаней и 400 000 юаней.

На недавно модернизированном стенде AITO площадью 1700 квадратных метров были представлены технологические дисплеи и роскошные зоны, ярко интерпретирующие декларацию бренда «Интеллект переопределяет роскошь».

Запущена платформа SERES MF 2.0, определяющая новые высоты для будущей интеллектуальной мобильности

На выставке состоялась официальная презентация платформы SERES MF 2.0. Руководствуясь принципом панорамного интеллекта и основываясь на интеллектуальной безопасности, эта платформа представляет собой комплексное обновление в области интеллектуальной энергоэффективности, интеллектуального шасси, архитектуры EEA и интеллектуального пространства. Это платформа для интеллектуальных электромобилей, управляемая искусственным интеллектом.

Также были представлены последние технологические достижения, в том числе увеличение запаса хода 2.0T и ультраинтегрированная система увеличения запаса хода 14 в 1, дебютировавшая на внутреннем автосалоне.

Пользовательская база AITO превышает 900 000, а общий пробег превышает 4,45 миллиарда километров

На сегодняшний день AITO заслужила доверие 900 000 пользователей. Общий пробег, пройденный интеллектуальными электромобилями с увеличенным запасом хода, превысил 21,4 миллиарда километров, причем 70% этого расстояния приходится на чисто электрическое вождение. Совокупный вспомогательный пробег превысил 4,45 миллиарда километров.

Кроме того, компания AITO упреждающе предоставила сервисное обслуживание 266 000 раз и сэкономила пользователям более 440 000 часов времени обслуживания благодаря удаленной диагностике, установив новый эталон для премиального обслуживания.

SERES продолжит разрабатывать высококачественные продукты для пользователей, характеризующиеся высокой безопасностью, высоким качеством, высокой надежностью, высокой производительностью и высокой ценностью.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2830225/SERES_Showcases_Industry_Leading_Innovations_at_Auto_Guangzhou.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2830224/Leon_He_President_SERES_Group_MF_Platform_2_0.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2767806/SERES_Logo.jpg