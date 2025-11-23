SERES predstavuje na Auto Guangzhou špičkové inovácie a udáva tempo pre budúcnosť
Nov 23, 2025, 07:45 ET
GUANGZHOU, Čína, 23. november 2025 /PRNewswire/ – Celý produktový rad AITO a najnovšie technologické úspechy spoločnosti SERES boli uvedené na medzinárodnej automobilovej výstave v Guangzhou. Zároveň bola slávnostne predstavená platforma SERES MF Platform 2.0.
Inteligencia nanovo definuje luxus: kompletný modelový rad AITO
Tohtoročný autosalón predstavuje najväčšiu účasť modelov AITO v histórii z hľadiska rozsahu a ponuky. Najnovšie produkty z celého radu AITO boli vystavené spoločne, pričom kumulatívne dodávky presiahli 900 000 kusov. Spomedzi nich sa modely AITO M9 a AITO M8 umiestnili na vedúcich priečkach predaja vo svojich cenových hladinách 500 000 RMB a 400 000 RMB.
Zmodernizovaný stánok AITO s rozlohou 1700 metrov štvorcových ponúkal technologickú ukážku a zóny s luxusnými zážitkami, ktoré živo interpretovali slogan značky „Inteligencia nanovo definuje luxus".
Spustenie platformy SERES MF Platform 2.0, ktorá definuje nové vrcholy budúcej inteligentnej mobility
Na výstave bola oficiálne predstavená platforma SERES MF Platform 2.0. Táto platforma, riadená systémom Panoramic Intelligence a postavená na základoch inteligentnej bezpečnosti, predstavuje komplexnú modernizáciu v oblasti inteligentnej energie, inteligentného podvozku, architektúry EEA a inteligentného priestoru. Ide o platformu pre inteligentné elektrické vozidlá s podporou AI.
Prezentované boli aj najnovšie technologické úspechy vrátane predlžovača dojazdu 2.0T a ultraintegrovaného systému predĺženia dojazdu 14-v-1, ktoré mali na domácom autosalóne premiéru.
Počet používateľov AITO prekročil 900 000, s celkovým počtom najazdených kilometrov s asistenčnou jazdou nad 4,45 miliardy kilometrov
Značka AITO si doteraz získala dôveru 900 000 používateľov. Celkový počet kilometrov najazdených inteligentnými elektrickými vozidlami s predĺženým dojazdom prekročil 21,4 miliardy kilometrov, pričom čisto elektrický pohon tvorí 70 % tejto vzdialenosti. Kumulatívny počet kilometrov najazdených s asistenčnou funkciou prekročil 4,45 miliardy kilometrov.
Značka AITO okrem toho proaktívne poskytla servisnú starostlivosť 266 000-krát a ušetrila používateľom viac ako 440 000 hodín údržby prostredníctvom diagnostiky na diaľku, čím stanovila nový štandard pre prémiové služby.
Spoločnosť SERES bude naďalej pokračovať vo vývoji špičkových produktov pre používateľov, ktoré sa vyznačujú vysokou bezpečnosťou, vysokou kvalitou, vysokou spoľahlivosťou, vysokým výkonom a vysokou hodnotou.
