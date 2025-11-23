SERES présente des innovations à la pointe de l'industrie donnant le ton pour l'avenir au salon Auto Guangzhou

GUANGZHOU, Chine, 23 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La gamme complète des produits AITO et les dernières réalisations technologiques de SERES ont été présentées au Salon international de l'automobile de Guangzhou. Simultanément, la plateforme SERES MF 2.0 a été dévoilée en grande pompe.

L'intelligence qui redéfinit le luxe : la gamme complète des modèles d'AITO est dévoilée

Le salon de l'automobile de cette année marque la plus grande présence d'AITO en termes de taille et de gamme. Les derniers produits de toute la série AITO ont été exposés ensemble, avec des livraisons cumulées dépassant les 900 000 unités. Parmi eux, l'AITO M9 et l'AITO M8 ont été les champions des ventes dans leurs segments de prix respectifs de 500 000 RMB et de 400 000 RMB.

Sur une superficie de 1 700 mètres carrés, le nouveau stand d'AITO a présenté plusieurs zones d'exposition dédiées aux technologies et aux expériences de luxe, interprétant de manière vivante la déclaration de la marque : « L'intelligence qui redéfinit le luxe ».

Lancement de la plateforme SERES MF 2.0, qui ouvre de nouvelles perspectives pour la mobilité intelligente de demain

La plateforme SERES MF 2.0 a été officiellement lancée à l'occasion du salon. Guidée par l'intelligence panoramique et fondée sur la sécurité intelligente, cette plateforme représente une mise à niveau complète en matière d'énergie intelligente, de châssis intelligent, d'architecture EEA et d'espace intelligent. Il s'agit d'une plateforme pilotée par l'IA destinée aux véhicules électriques intelligents.

Les dernières réalisations technologiques ont également été présentées, notamment un prolongateur d'autonomie 2.0T et un système de prolongation d'autonomie ultra-intégré 14 en 1, qui ont fait leurs débuts dans le cadre d'un salon automobile national.

La base d'utilisateurs d'AITO dépasse les 900 000, le kilométrage total de la conduite assistée avec ces véhicules dépasse les 4,45 milliards de kilomètres.

À ce jour, AITO a gagné la confiance de 900 000 utilisateurs. Le kilométrage total parcouru par ses véhicules électriques intelligents à prolongateur d'autonomie a dépassé les 21,4 milliards de kilomètres, la conduite purement électrique représentant 70 % de ces distances. Le kilométrage cumulé de la conduite assistée a dépassé les 4,45 milliards de kilomètres.

En outre, AITO a fourni des services de maintenance de manière proactive 266 000 fois et a permis aux utilisateurs d'économiser plus de 440 000 heures de maintenance grâce aux diagnostics à distance, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de service premium.

SERES va continuer de développer des produits haut de gamme pour ses utilisateurs, caractérisés par une grande sécurité, une haute qualité, une excellente fiabilité, de hautes performances et une valeur solide.

