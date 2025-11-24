SERES Pamerkan Berbagai Inovasi Terdepan di Ajang Auto Guangzhou, Tetapkan Arah Masa Depan

Di ajang tahun ini, AITO menggelar pameran terbesar, baik dari sisi skala maupun jumlah model. SERES menampilkan seluruh produk terbaru AITO setelah penjualan kumulatif tercatat menembus 900.000 unit. AITO M9 dan AITO M8 mencetak angka penjualan teratas untuk segmen mobil RMB 500.000 dan RMB 400.000 secara berturut-turut.

Lebih lagi, booth AITO seluas 1.700 meter persegi menjadi area yang memperlihatkan keunggulan teknologi dan pengalaman berkendara mobil mewah, selaras dengan slogan AITO: "Intelligence Redefines Luxury" (Teknologi Cerdas yang Mengubah Definisi Mobil Mewah).

Peluncuran Platform SERES MF, Standar Baru dalam Mobilitas Cerdas pada Masa Depan

Platform SERES MF 2.0 resmi diperkenalkan di pameran ini. Dengan konsep Panoramic Intelligence dan fondasi keselamatan berkendara berfitur cerdas, platform ini mengalami peningkatan menyeluruh dari sejumlah sisi, seperti Smart Energy, Intelligent Chassis, Arsitektur EEA, dan Intelligent Space. SERES MF 2.0 benar-benar hadir sebagai platform mobil listrik pintar berbasiskan AI.

SERES juga menampilkan pencapaian teknologi terkini, termasuk range extender 2.0T dan sistem range extension yang sangat terintegrasi 14-in-1, untuk pertama kalinya dihadirkan SERES di ajang pameran otomotif dalam negeri.

Basis Pengguna AITO Menembus 900.000, Total Jarak Mengemudi yang Ditempuh Pengguna dengan Bantuan Sistem Berkendara Cerdas telah Menembus 4,45 Miliar Kilometer

Hingga kini, AITO telah meraih kepercayaan lebih dari 900.000 pengguna. Total jarak mengemudi seluruh kendaraan listrik range-extended AITO telah melampaui 21,4 miliar kilometer, 70% dari jarak tersebut menggunakan sistem penggerak listrik murni. Sementara, total jarak mengemudi AITO dengan sistem bantuan berkendara cerdas telah menembus 4,45 miliar kilometer.

AITO juga telah menyediakan layanan proaktif sebanyak 266.000 kali dan menghemat lebih dari 440.000 jam untuk merawat mobil pengguna melalui layanan diagnosis jarak jauh, menjadi standar baru dalam layanan premium.

SERES akan terus menghadirkan produk premium dengan standar keamanan, kualitas, keandalan, performa, dan manfaat yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

