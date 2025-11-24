SERES presenta innovaciones líderes en la industria en Auto Guangzhou, marcando el ritmo del futuro

GUANGZHOU, China, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La gama completa de productos AITO y los últimos avances tecnológicos de SERES se presentaron en el Salón Internacional del Automóvil de Guangzhou. Simultáneamente, se presentó con gran solemnidad la Plataforma SERES MF 2.0.

La inteligencia redefine el lujo: aparece la gama completa de modelos AITO

El salón del automóvil de este año marca la mayor presencia de AITO en términos de escala y gama. Los últimos productos de toda la serie AITO se exhibieron juntos, con entregas acumuladas que superaron las 900.000 unidades. Entre ellos, el AITO M9 y el AITO M8 se posicionaron como líderes de ventas en sus respectivos segmentos de precio de 500.000 y 400.000 RMB.

El stand de 1.700 metros cuadrados recientemente renovado de AITO presentó una exhibición de tecnología y zonas de experiencia de lujo, interpretando vívidamente la declaración de la marca de "La inteligencia redefine el lujo".

Se lanza la plataforma SERES MF 2.0, que define nuevos hitos para la movilidad inteligente del futuro

La Plataforma SERES MF 2.0 se lanzó oficialmente en la feria. Guiada por la Inteligencia panorámica y basada en la seguridad inteligente, esta plataforma representa una actualización integral en Energía inteligente, Chasis inteligente, Arquitectura EEA y Espacio inteligente. Es una plataforma impulsada por IA para vehículos eléctricos inteligentes.

También se exhibieron los últimos logros tecnológicos, incluido un extensor de rango 2.0T y un sistema de extensión de rango ultra integrado 14 en 1, que hicieron su debut en un salón del automóvil nacional.

La base de usuarios de AITO supera los 900.000 y el kilometraje total de conducción asistida supera los 4.450 millones de kilómetros

Hasta la fecha, AITO se ha ganado la confianza de 900.000 usuarios. El kilometraje total recorrido por sus vehículos eléctricos inteligentes de autonomía extendida ha superado los 21.400 millones de kilómetros, de los cuales el 70% se realiza en modo eléctrico puro. El kilometraje acumulado con conducción asistida ha superado los 4.450 millones de kilómetros.

Además, AITO ha proporcionado un servicio de atención de forma proactiva 266.000 veces y ha ahorrado a los usuarios más de 440.000 horas en tiempo de mantenimiento a través de diagnósticos remotos, estableciendo un nuevo punto de referencia para el servicio prémium.

SERES continuará desarrollando productos de alta gama para los usuarios, caracterizados por alta seguridad, alta calidad, alta fiabilidad, alto rendimiento y alto valor.

