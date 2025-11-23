세레스, 광저우 모터쇼에서 업계를 선도하는 혁신 기술 선보이며 미래의 방향 제시

광저우, 중국 2025년 11월 23일 /PRNewswire/ -- 광저우 모터쇼(Guangzhou International Automobile Exhibition)에서 아이토(AITO)의 전체 제품 라인업과 세레스(SERES)의 최신 기술 성과가 공개됐다. 동시에 SERES MF Platform 2.0도 화려하게 공개됐다.

인텔리전스가 럭셔리를 재정의하다: 아이토 풀 모델 라인업 전시

SERES Showcases Industry-Leading Innovations at Auto Guangzhou (PRNewsfoto/SERES) Leon He, President of SERES Group and MF Platform 2.0 (PRNewsfoto/SERES)

올해 광저우 모터쇼에서 아이토는 규모와 라인업 면에서 역대 최대 규모로 참가했다. 아이토 시리즈의 최신 모델들이 한자리에 전시되었으며, 누적 판매량은 90만대를 넘어섰다. 이 중 AITO M9와 AITO M8은 각각 50만위안, 40만위안 가격대에서 판매 1위를 차지했다.

새롭게 단장된 1700제곱미터 규모의 아이토 전시 부스는 기술 전시 및 럭셔리 체험존을 갖추고 "인텔리전스가 럭셔리를 재정의한다(Intelligence Redefines Luxury)"라는 브랜드 선언을 생생하게 해석해 냈다.

SERES MF Platform 2.0 출시, 미래 스마트 모빌리티의 새로운 지평을 열다

이번 모터쇼에서는 SERES MF Platform 2.0이 공식 출시됐다. 파노라믹 인텔리전스(Panoramic Intelligence)를 지향하고 지능형 안전을 기반으로 구축된 이 플랫폼은 스마트 에너지, 지능형 섀시, EEA 아키텍처, 지능형 공간 등 전반적인 업그레이드를 이뤘다. SERES MF Platform 2.0은 AI 기반의 스마트 전기차 플랫폼이다.

2.0T 레인지 익스텐더와 14-in-1 초통합 레인지 익스텐션 시스템 등 최신 기술 성과도 중국 내 모터쇼 중에서는 이번에 처음으로 공개됐다.

아이토 사용자 90만명, 총 보조 주행거리 44억5천만 킬로미터 돌파

현재 아이토 사용자 수는 90만명을 돌파했다. 지능형 레인지 익스텐더를 사용한 아이토 전기차의 합산 주행거리는 214억 킬로미터를 넘어섰으며, 이 중 순수 전기 주행이 70%를 차지한다. 누적 보조 주행거리도 44억 5천만 킬로미터를 돌파했다.

또한 아이토는 26만 6천회의 서비스 관리를 선제적으로 제공하고 원격 진단을 통해 사용자의 정비 시간을 44만시간 이상 절약하는 등 프리미엄 서비스의 기준을 새로 썼다.

향후에도 세레스는 사용자를 위해 고안전성, 고품질, 고신뢰성, 고성능, 고가치를 특징으로 하는 고급 제품을 지속적으로 개발할 계획이다.

