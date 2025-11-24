SERES prezentuje wiodące w branży innowacje na targach motoryzacyjnych Guangzhou Auto Show, nadając tempo przyszłości

GUANGZHOU, Chiny, 24 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Pełna gama produktów AITO oraz najnowsze osiągnięcia technologiczne SERES zostały zaprezentowane na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych w Guangzhou. Jednocześnie odbyła się uroczysta premiera platformy SERES MF 2.0.

Inteligencja na nowo definiująca luksus: prezentacja pełnej gamy modeli AITO

SERES Showcases Industry-Leading Innovations at Auto Guangzhou Leon He, President of SERES Group and MF Platform 2.0

Tegoroczne targi motoryzacyjne to największa jak dotąd wystawa AITO pod względem skali i oferty. Zaprezentowano najnowsze produkty z całej serii AITO, których łączna sprzedaż przekroczyła 900 000 sztuk. Wśród nich modele AITO M9 i AITO M8, które zajęły pierwsze miejsce pod względem sprzedaży w swoich segmentach cenowych 500 000 RMB i 400 000 RMB.

Na nowo zmodernizowanym stoisku AITO o powierzchni 1700 m2 znalazły się strefy prezentacji technologii i luksusowych wrażeń, które wyraziście interpretowały deklarację marki „Inteligencja na nowo definiująca luksus".

Oficjalna premiera platformy SERES MF 2.0, wyznaczającej nowe horyzonty dla przyszłej inteligentnej mobilności

Podczas targów oficjalnie zaprezentowano platformę SERES MF 2.0. Bazująca na panoramicznej inteligencji i inteligentnych rozwiązaniach bezpieczeństwa platforma wprowadza kompleksowe ulepszenia w zakresie inteligentnej energii, inteligentnego podwozia, architektury EEA oraz inteligentnej przestrzeni. Jest to platforma wykorzystująca sztuczną inteligencję przeznaczona dla inteligentnych pojazdów elektrycznych.

Zaprezentowano również najnowsze osiągnięcia technologiczne, w tym wzmacniacz zasięgu 2.0T i ultra zintegrowany system zwiększania zasięgu 14 w 1, które zadebiutowały na krajowych targach motoryzacyjnych.

Liczba użytkowników AITO wzrosła do 900 000, a łączny przebieg w trybie wspomaganego prowadzenia przekroczył 4,45 miliarda kilometrów.

Firma AITO zdobyła jak dotąd zaufanie 900 000 użytkowników. Łączny przebieg inteligentnych pojazdów elektrycznych z powiększonym zasięgiem przekroczył 21,4 miliarda kilometrów, z czego 70% stanowiła jazda wyłącznie na napędzie elektrycznym. Łączny przebieg w trybie wspomaganego prowadzenia przekroczył 4,45 miliarda kilometrów.

Ponadto firma AITO proaktywnie świadczyła usługi serwisowe 266 000 razy i zaoszczędziła użytkownikom ponad 440 000 godzin czasu poświęconego na konserwację dzięki zdalnej diagnostyce, ustanawiając nowy standard usług premium.

Firma SERES zamierza nadal projektować dla użytkowników produkty z najwyższej półki, charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa, jakością, niezawodnością, wydajnością i wartością.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2830225/SERES_Showcases_Industry_Leading_Innovations_at_Auto_Guangzhou.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2830224/Leon_He_President_SERES_Group_MF_Platform_2_0.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2767806/SERES_Logo.jpg