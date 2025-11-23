SERES stellt auf der Auto Guangzhou branchenführende Innovationen vor und gibt damit den Takt für die Zukunft vor

GUANGZHOU, China, 23. November 2025 /PRNewswire/ -- Die gesamte Produktpalette von AITO sowie die neuesten technologischen Errungenschaften von SERES wurden auf der „Guangzhou International Automobile Exhibition" vorgestellt. Gleichzeitig wurde die SERES-MF-Plattform 2.0 in großem Stil enthüllt.

Intelligenz definiert Luxus neu: Vollständige AITO-Modellpalette erscheint

Leon He, President of SERES Group and MF Platform 2.0

Die diesjährige Automesse markiert die bisher größte Präsenz von AITO in Bezug auf Umfang und Produktpalette. Die neuesten Produkte der gesamten AITO-Serie wurden gemeinsam ausgestellt, wobei die kumulierten Auslieferungen mehr als 900 000 Fahrzeuge betrugen. Unter ihnen waren der AITO M9 und der AITO M8 die Verkaufsschlager in ihren jeweiligen Preissegmenten von 500 000 RMB und 400 000 RMB.

Der neu gestaltete, 1700 m² große Messestand von AITO umfasste Technologie- und Erlebnisbereiche für luxuriöse Fahrzeugwelten und veranschaulichte die Markenaussage „Intelligence Redefines Luxury" (Intelligenz definiert Luxus neu).

SERES MF Plattform 2.0 eröffnet neue Dimensionen für die intelligente Mobilität der Zukunft

Die SERES-MF-Plattform 2.0 wurde auf der Messe offiziell vorgestellt. Geleitet von Panoramic Intelligence und auf einer Grundlage intelligenter Sicherheit aufbauend, steht diese Plattform für ein umfassendes Upgrade in den Bereichen Smart Energy, Intelligent Chassis, EEA-Architektur und Intelligent Space. Es handelt sich um eine KI-gesteuerte Plattform für intelligente Elektrofahrzeuge.

Es wurden außerdem die neuesten technologischen Errungenschaften gezeigt, darunter ein 2.0T-Reichweitenextender und ein 14-in-1-ultraintegriertes Reichweitenverlängerungssystem, die erstmals auf einer inländischen Automobilmesse gezeigt wurden.

AITO-Nutzerzahl übersteigt 900 000, Gesamtfahrleistung mit Assistenzsystemen übersteigt 4,45 Mrd. Kilometer

Bis heute hat AITO das Vertrauen von 900 000 Nutzern gewonnen. Die Gesamtfahrleistung der intelligenten, reichweitenverlängerten Elektrofahrzeuge des Unternehmens hat 21,4 Mrd. Kilometer überschritten, wobei 70 % dieser Strecke auf rein elektrisches Fahren entfallen. Die kumulierte Fahrleistung mit Assistenzsystemen hat 4,45 Mrd. Kilometer überschritten.

Darüber hinaus hat AITO 266 000 Mal proaktiv Serviceleistungen erbracht sowie Nutzern durch Ferndiagnosen über 440 000 Stunden Wartungszeit erspart und damit einen neuen Maßstab für Premium-Service gesetzt.

SERES wird weiterhin hochwertige Produkte für Nutzer entwickeln, die sich durch hohe Sicherheit, hohe Qualität, hohe Zuverlässigkeit, hohe Leistung und hohen Wert auszeichnen.

