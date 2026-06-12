ارتفاع إيرادات Lockton في السنة المالية 2026 إلى 4.5 مليار دولار

ست سنوات متتالية من النمو العضوي ثنائي الرقم تقود الأداء العالمي

كانساس سيتي، ميزوري, 12 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Lockton، أكبر شركة وساطة تأمينية مستقلة ومملوكة للقطاع الخاص في العالم، اليوم نتائج مالية قوية للسنة المالية 2026، إذ ارتفعت الإيرادات العالمية بنسبة 12% على أساس سنوي إلى نحو 4.5 مليار دولار، بما في ذلك نمو عضوي بنسبة 11%، ما يعكس زخمًا مستمرًا في مختلف أعمال الشركة واستمرار الاستثمار في المواهب والتكنولوجيا والقدرات العالمية.

ويمثل هذا الأداء السنة السادسة على التوالي التي تسجل فيها Lockton نموًا عضويًا ثنائي الرقم، بما يؤكد قوة علاقاتها مع العملاء، ونموذج أعمالها المتنوع، واستراتيجية استثمارها طويلة الأجل.

وقال Ron Lockton، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: «كانت السنة المالية 2026 عامًا استثنائيًا آخر بالنسبة إلى Lockton. تعكس نتائجنا الثقة التي يضعها عملاؤنا فينا، وجودة كوادرنا، والمزايا التي يوفرها نموذجنا القائم على الملكية الخاصة والاستقلال. ويتيح لنا هيكلنا الاستثمار بأفق طويل الأجل، والتكيف سريعًا مع الاحتياجات المستجدة للعملاء والسوق، وإعادة الاستثمار باستمرار في القدرات والرؤى والابتكارات التي تساعد العملاء على التعامل مع بيئة مخاطر تزداد تعقيدًا.»

أداء متماسك في سوق تتسم بالتحديات

جاءت نتائج Lockton قوية بشكل خاص في ضوء ظروف السوق خلال السنة المالية 2026، التي انتهت في 30 أبريل. تراجعت أسعار التأمين على الممتلكات عالميًا مع تحسن الطاقة الاستيعابية واشتداد المنافسة، فيما واصلت خطوط تأمين الحوادث في الولايات المتحدة مواجهة ضغوط سعرية واتجاهات مرتفعة لتكاليف الخسائر. وفي ظل هذه الخلفية، حققت منصة Lockton المتنوعة نموًا متوازنًا عبر المناطق ووحدات الأعمال.

كما حققت كل من Lockton International و Lockton Re نموًا بنحو 15%.

وسجلت العمليات في الولايات المتحدة عامًا ثامنًا من النمو ثنائي الرقم، رغم تفاوت الأوضاع بين المناطق وخطوط المنتجات.

أبرز النتائج في الولايات المتحدة

حققت أعمال Lockton في الولايات المتحدة عامًا قويًا آخر، لتواصل نمطًا من الزخم المستمر في السوق. بلغت إيرادات الولايات المتحدة مع نهاية العام مستوى يقل قليلًا عن 3 مليارات دولار، بزيادة 11% على أساس سنوي، ليكون ذلك العام الثامن على التوالي من النمو ثنائي الرقم لأعمال الشركة في الولايات المتحدة.

واستند هذا الأداء إلى قوة الاحتفاظ بالعملاء واستمرار النمو في الجوانب الرئيسية من الأعمال. وبدعم من واحدة من أقوى مجموعات منتجي التأمين في القطاع، ومن فرق خدمة تتسم بدرجة عالية من التعاون، حققت Lockton معدلًا للاحتفاظ بإيرادات العملاء بلغ 94%.

كما واصلت الشركة تعزيز منصتها في الولايات المتحدة من خلال توسيع القطاعات العمودية الوطنية والممارسات المتخصصة عبر حلول المخاطر وحلول الموارد البشرية. وفي حلول الموارد البشرية، تجاوزت الإيرادات 1 مليار دولار للمرة الأولى، بما يعكس طلبًا مستمرًا على المزايا المتكاملة والرفاه والخدمات الاستشارية. تسهم هذه الاستثمارات مجتمعة في تركيز الخبرات، وتحسين الاتساق، وإتاحة القدرات المتقدمة بدرجة أكبر للعملاء في مختلف الأسواق.

أبرز النتائج الدولية

حققت أعمال Lockton الدولية أيضًا عامًا قويًا، وواصلت بناء الزخم في الأسواق الرئيسية. وعلى الرغم من تفاوت الأوضاع بين المناطق، حققت الأعمال نموًا بنسبة 15%، مدفوعًا جزئيًا بنمو نسبته 27% في حلول الموارد البشرية، وباستمرار قوة أعمال التجزئة والخطوط المتخصصة.

كما واصلت Lockton خلال العام تعزيز منصتها الدولية، عبر توسيع عملياتها في سويسرا والسعودية وإيطاليا، إلى جانب مواصلة الاستثمار في نموذج التشغيل والقيادة وفرق خدمة العملاء في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. وتعكس هذه الاستثمارات مجتمعة استراتيجية مدروسة تهدف إلى الاقتراب أكثر من العملاء، والعمل بدرجة أعلى من الملاءمة المحلية، وتقديم خبرات متكاملة عبر الحدود، في وقت تتزايد فيه عالمية المخاطر وترابطها.

Lockton Re

واصلت Lockton Re، وهي أعمال إعادة التأمين العالمية التابعة للشركة، مسارها القوي، محققةً نموًا ملموسًا مدعومًا بتوسيع علاقات العملاء، والتوسع الجغرافي، والاستثمارات المستهدفة في الكفاءات والقيادة والقدرات. واستفادت Lockton Re من زيادة الطلب على الدعم الاستشاري المتقدم، في وقت كانت فيه شركات التأمين تتعامل مع ديناميكيات سوق متغيرة، وقيود على رأس المال، وتحديات تحسين المحافظ.

واصلت Lockton Re تطوير قدراتها في الأسواق الرأسمالية والاستشارات الرأسمالية، وتعزيز حلول المحافظ العالمية، والاستثمار في العروض المرتبطة بالمخاطر السيبرانية والائتمانية، بما يؤهلها لدعم العملاء عبر نطاق أوسع من حلول نقل المخاطر وحلول رأس المال. وتعزز هذه الاستثمارات دور Lockton Re بوصفها شريكًا طويل الأجل للعملاء في ظل تغير أوضاع إعادة التأمين والأسواق الرأسمالية.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار

على مدى العام الماضي، ضخت Lockton استثمارات كبيرة في البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمة العملاء، وتحسين الرؤى، وتمكين الشركاء عبر منصتها العالمية. وتُعد هذه الجهود عنصرًا محوريًا في استراتيجية الشركة للريادة من خلال الخبرة الاستشارية، مع تقليل التعقيدات وزيادة الاتساق في أسلوب خدمة العملاء.

وفي صميم هذا العمل تأتي Lockton SAGE، وهي منظومة تكنولوجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومملوكة للشركة، صُممت لربط البيانات والتحليلات والخبرات بما يتيح تقديم رؤى أذكى، وتسريع اتخاذ القرارات، وتعزيز الثقة في قرارات الأعمال الحاسمة. وسيبدأ الطرح الأوسع للمنصة خلال السنة المالية 2027، مع خطط لمواصلة الاستثمار في القدرات الرقمية والتحليلية وقدرات البيانات.

وقال :Ron Lockton «سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل كل جانب من جوانب المخاطر والتأمين. ننظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه مُسرّعًا للخبرة البشرية، لا بديلًا عنها. وينصب تركيزنا على استخدام التكنولوجيا لتعزيز التقدير السليم والرؤى والقيمة التي نقدمها للعملاء.»

الثقافة والمواهب

لا يزال أداء Lockton يستند إلى ثقافتها الفريدة وكوادرها البشرية. وتوظف الشركة ما يقرب من 15,000 شريك حول العالم، وتحظى باستمرار بالتقدير بوصفها جهة العمل المفضلة. وخلال السنة المالية 2026، حصدت Lockton العديد من الجوائز والتكريمات المتعلقة ببيئة العمل والقطاع على مستوى العالم، من بينها جائزة Business Insurance لأفضل أماكن للعمل في قطاع التأمين، وجوائز Glassdoor لأفضل أماكن العمل حسب اختيار الموظفين، وجائزة أفضل الشركات المُدارة في الولايات المتحدة من Deloitte Private وThe Wall Street Journal، وجائزة Axco لأفضل وسيط عالمي للعام، وغيرها.

نبذة عن Lockton

ما يميز Lockton ويجعلها أفضل في الوقت نفسه هو الاستقلال. وتُمكّن الملكية الخاصة في Lockton نحو 15,000 شريك يزاولون أعمالهم في 160+ دولة من التركيز حصريًا على احتياجات العملاء في مجال المخاطر والتأمين. وبخبرة تمتد حول العالم، تقدم Lockton الفهم العميق اللازم لتحقيق نتائج استثنائية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.lockton.com