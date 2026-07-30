Lockton запускает практику для глобальных центров обработки данных и цифровой инфраструктуры

Консультационная практика дает интегрированные решения по рискам для инфраструктуры, обеспечивающей работу ИИ, облачных вычислений и цифрового подключения

КАНЗАС-СИТИ, штат Миссури, 30 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Lockton, крупнейший в мире частный независимый страховой брокер, сегодня запустила свою глобальную практику для центров обработки данных и цифровой инфраструктуры, которая представляет собой консультационную практику, помогающую организациям ориентироваться в сложных рисках, связанных с инфраструктурой, где хранится, обрабатывается и передается информацию по всему миру. Специализированная практика основана на обширном опыте компании Lockton в области комплексных рисков для цифровой инфраструктуры по всему миру, включая гипермасштабные кампусы, комплексы зданий, программы поэтапного строительства, операционные портфели и инфраструктуру, связанную с электроэнергией.

«Центры обработки данных лежат в основе того, как работает современный мир, и ландшафт рисков, стоящий за этой инфраструктурой, становится все более взаимосвязанным, капиталоемким и требующим реагирования в сжатые сроки», — сказал Тим Райан (Tim Ryan), президент американского подразделения Lockton. «Организациям нужны консультанты, которые понимают весь жизненный цикл проекта — от планирования и выбора площадки до текущих операций и масштаба. Наша практика помогает консультировать клиентов таким образом, чтобы они могли с уверенностью ориентироваться в сложных ситуациях».

Практика объединяет рисковую стратегию, аналитику, инженерную информацию и рыночную экспертизу в единую консультационную модель и обслуживает всю экосистему, включая владельцев, операторов, разработчиков, инвесторов, компании, занимающиеся гипермасштабируемыми облачными вычислениями и поставщиков технологий. Команда поддерживает клиентов от планирования проекта — когда принимаются основополагающие решения о рисках — до строительства, запуска в эксплуатацию, расширения портфеля и текущего управления рисками.

В то время как решения будут адаптированы к потребностям каждого клиента, новая практика предоставляет набор инновационных и проприетарных продуктов, охватывающих строительные и имущественные риски, ошибки и упущения, соглашения об уровне обслуживания, экологические риски, кибербезопасность, поручительство и многое другое.

«Глобальный рынок центров обработки данных и цифровой инфраструктуры развивается с необычайной скоростью», — сказал Крис Браун (Chris Brown), генеральный директор Lockton International. «Независимая модель Lockton позволяет нам объединять глобальный опыт из разных регионов мира, адаптировать решения для бизнеса каждого клиента и предоставлять консультации, выходящие далеко за рамки традиционного размещения страхования».

Практику для центров обработки данных и цифровой инфраструктуры возглавят Джеймс Нельсон (James Nelson) в Соединенных Штатах и Сэм Бейкер (Sam Baker) в Великобритании. Оба будут сотрудничать с руководителями Lockton по всему миру для реализации всеобъемлющей стратегии. Нельсон обладает большим опытом работы в области риск-консультирования, консалтинга и страхования. Совсем недавно он занимал должность глобального руководителя по взаимодействию с клиентами в Eldin Risk, а ранее работал в Marsh, Cerberus Capital и Alvarez & Marsal, где консультировал клиентов по комплексным стратегиям управления рисками. Бейкер работает в Lockton уже 13 лет, консультируя по инновационным страховым решениям для клиентов по всему миру. В течение последних нескольких лет он был на переднем крае создания проприетарных продуктов Lockton для центров обработки данных.

«Наша роль заключается в том, чтобы помогать клиентам создавать и эксплуатировать критически важную инфраструктуру, от проекта до портфеля, с большей устойчивостью, определенностью и уверенностью», — сказал Райан. «Когда риск управляется проактивно, организации могут тратить меньше времени на поиск решений в сложных ситуациях и посвящать больше времени развитию и инновациям».

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О компании Lockton

Отличительная особенность Lockton, которая делает нас лучше, — это независимость. Частная форма собственности Lockton позволяет почти 15 000 партнерам компании, ведущим бизнес в более чем 180 странах мира, сосредоточиться исключительно на нуждах клиентов в сегменте рисков и страхования. Наличие опыта по всему миру позволяет Lockton глубоко понимать, что необходимо для достижения замечательных результатов. Для получения дополнительной информации посетите www.lockton.com.