Hướng tới tương lai không carbon | Ngày Khách hàng Toàn cầu LiuGong lần thứ 6 được tổ chức tại Liễu Châu

LIỄU CHÂU, Trung Quốc, ngày 1 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 31 tháng 5, Ngày Khách hàng Toàn cầu LiuGong (000528.SZ) lần thứ 6 đã được tổ chức tại Liễu Châu, Trung Quốc. Ông Su Zimeng, Chủ tịch Hiệp hội Máy móc Xây dựng Trung Quốc, Ông Song Zhiping, Chủ tịch Hiệp hội Công ty Đại chúng Trung Quốc, Ông Zheng Jin, Chủ tịch HĐQT LiuGong Group và LiuGong Machinery, Ông Luo Guobing, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc LiuGong Machinery cùng các lãnh đạo cấp cao khác của LiuGong, đã tham dự sự kiện cùng hơn 1.200 khách hàng, đối tác, chuyên gia trong ngành và đại diện truyền thông đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đại biểu đã cùng chứng kiến những thành tựu mới nhất của LiuGong trong phát triển bền vững, trí thông minh và toàn cầu hóa, đồng thời khám phá tương lai của quá trình chuyển đổi carbon thấp trong ngành thiết bị xây dựng.

The 6th LiuGong Global Customer Day Held in Liuzhou Speed Speed The 6th LiuGong Global Customer Day Held in Liuzhou (PRNewsfoto/LiuGong)

Hơn 150 thiết bị máy móc đã được trưng bày tại sự kiện, trong đó thiết bị năng lượng mới chiếm một nửa. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động như các cuộc thảo luận về khai thác mỏ thông minh không carbon và các giải pháp điện khí hóa, trình diễn máy móc thiết bị, lái thử và tham quan nhà máy. Tổng Giám đốc Luo Guobing đã chia sẻ chiến lược phát triển toàn cầu của công ty, trong khi khách hàng đến từ Nam Phi giới thiệu các câu chuyện thành công trong thực tiễn, qua đó thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo cùng các giải pháp toàn diện của LiuGong dành cho thị trường toàn cầu.

Ra mắt giải pháp khai thác mỏ thông minh không carbon

Tại sự kiện, LiuGong chính thức giới thiệu Giải pháp khai thác mỏ thông minh không carbon, bao gồm nguồn năng lượng xanh, thiết bị thông minh, quản lý số và các dịch vụ trọn vòng đời sản phẩm. Các máy móc thiết bị và giải pháp khai thác mỏ mới cũng được giới thiệu thông qua các màn trình diễn trực tiếp.

Trải nghiệm thực tế

Là một trong những hoạt động được mong đợi nhất, chương trình lái thử của LiuGong giới thiệu nhiều sản phẩm nổi bật bao gồm máy xúc lật bánh lốp chạy điện và xe tải khai thác mỏ tự hành, cho phép khách hàng trực tiếp trải nghiệm hiệu suất thiết bị cũng như hiệu quả hiệp đồng của các giải pháp tích hợp do LiuGong cung cấp.

Bàn giao chiếc máy xúc lật bánh lốp thứ 600.000

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm kinh doanh máy xúc lật bánh lốp, công ty đã chính thức bàn giao chiếc máy xúc lật bánh lốp thứ 600.000 tại sự kiện, đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Kể từ khi ra mắt chiếc máy xúc lật đầu tiên của Trung Quốc vào năm 1966, LiuGong không ngừng thúc đẩy đổi mới ngành và mở rộng hiện diện trên toàn cầu, góp phần định hình sự phát triển của ngành thiết bị xây dựng Trung Quốc.

Thắt chặt quan hệ đối tác, cùng nhau thành công

LiuGong cũng tổ chức các lễ ký kết hợp tác chiến lược, ký kết đơn hàng với khách hàng trọng điểm và lễ vinh danh đối tác, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với khách hàng và đối tác trên toàn thế giới.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào đón, các khách mời đã tận hưởng chuyến du thuyền đêm trên sông Liễu Giang và thưởng thức màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái, qua đó cảm nhận nét hấp dẫn riêng của thành phố Liễu Châu cũng như văn hóa doanh nghiệp LiuGong.

"Trong tương lai, LiuGong sẽ tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới xanh và thông minh, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác toàn cầu để xây dựng một tương lai hiệu quả hơn, bền vững hơn và phát thải carbon thấp hơn cho ngành khai khoáng và thiết bị xây dựng", Zheng Jin, Chủ tịch HĐQT LiuGong Group và LiuGong Machinery cho biết.

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