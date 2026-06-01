K budoucnosti bez uhlíkových emisí | V Liou-čou se konal 6. ročník globálního dne zákazníků společnosti LiuGong

Jun 01, 2026, 09:03 ET

LIOU-ČOU, Čína, 1. června 2026 /PRNewswire/ -- Dne 31. května se v čínském Liou-čou konal 6. ročník globálního dne zákazníků společnosti LiuGong (000528.SZ). Prezident Čínské asociace stavebních strojů Su Zimeng, prezident Čínské asociace veřejně obchodovaných společností Song Zhiping, předseda představenstva skupiny LiuGong a společnosti LiuGong Machinery Zheng Jin, místopředseda představenstva a prezident společnosti LiuGong Machinery Luo Guobing a další členové vrcholového vedení společnosti LiuGong se spolu s více než 1 200 zákazníky, partnery, odborníky z oboru a zástupci médií z více než 50 zemí a regionů sešli, aby představili nejnovější úspěchy společnosti LiuGong v oblasti udržitelnosti, inteligentních technologií a globalizace a diskutovali o budoucnosti transformace nízkouhlíkové transformace odvětví stavebních strojů.

The 6th LiuGong Global Customer Day Held in Liuzhou
Na místě bylo vystaveno více než 150 strojů, z nichž polovinu tvořila zařízení využívající nové zdoje energie. Součástí programu byla řada aktivit, včetně diskusí o řešeních pro inteligentní těžbu s nulovými emisemi a elektrifikaci, předvádění strojů, zkušebních jízd a prohlídek továren. Prezident  Luo Guobing představil globální strategii rozvoje, zákazník z Jihoafrické republiky se podělil o konkrétní příklady úspěšného nasazení techniky LiuGong, které demonstrovaly inovační schopnosti firmy a její komplexní řešení pro světové trhy.

Představení řešení pro bezuhlíkovou těžbu

Během akce společnost LiuGong oficiálně uvedla na trh své řešení pro inteligentní těžbu s nulovými emisemi, které zahrnuje zelenou energii, inteligentní zařízení, digitální správu a servisní služby po celou dobu životního cyklu. Nové těžební stroje a řešení byly také představeny v rámci živých ukázek.

Praktické zkušenosti

Jednou z nejočekávanějších částí programu byly zkušební jízdy společnosti LiuGong se stěžejními produkty, mez nimiž nechyběly elektrické kolové nakladače a autonomní těžební nákladní vozy. Zákazníci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet výkon strojů a vzájemnou provázanost integrovaných řešení společnosti LiuGong.

Dodání 600tisícího kolového nakladače

V rámci oslav 60. výročí výroby kolových nakladačů společnost LiuGong během akce oficiálně dodala svůj 600tisící kolový nakladač, což představuje další důležitý milník v jejím vývoji. Od uvedení prvního čínského kolového nakladače na trh v roce 1966 společnost LiuGong neustále posouvá inovace v oboru a rozšiřuje svou globální působnost, čímž přispívá k rozvoji čínského odvětví stavebních strojů.

Silnější partnerství, společný úspěch

Společnost LiuGong také uspořádala podpisy strategických dohod o spolupráci, podpisy objednávek od klíčových zákazníků a slavnostní předávání ocenění partnerům, čímž dále posílila spolupráci se zákazníky a partnery po celém světě.

V rámci uvítacího programu si hosté užili noční plavbu po řece Liou-ťiang a světelnou show s drony, během nichž poznali jedinečné kouzlo města Liou-čou a kulturu společnosti LiuGong.

„Do budoucna bude společnost LiuGong i nadále klást zákazníky na první místo, podporovat ekologické a inteligentní inovace a úzce spolupracovat s globálními partnery na budování efektivnější, udržitelnější a nízkouhlíkové budoucnosti pro odvětví těžební a stavební techniky," uvedl Zheng Jin, předseda představenstva skupiny LiuGong a společnosti LiuGong Machinery.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2991621/LiuGong_Global_Customer_Day.mp4
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2991622/photo.jpg

Ku zeroemisyjnej przyszłości | 6. Globalny Dzień Klienta LiuGong w Liuzhou

Ku zeroemisyjnej przyszłości | 6. Globalny Dzień Klienta LiuGong w Liuzhou

LIUZHOU (Chiny), 1 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ – 31 maja w Liuzhou w Chinach odbył się 6. Globalny Dzień Klienta LiuGong (000528.SZ). W wydarzeniu...
Abrazando un futuro con cero emisiones: El 6º Día Mundial del Cliente de LiuGong celebrado en Liuzhou

El 31 de mayo se celebró en Liuzhou, China, el 6º Día Mundial del Cliente de LiuGong (000528.SZ). Su Zimeng, presidente de la Asociación China de...

El 31 de mayo se celebró en Liuzhou, China, el 6º Día Mundial del Cliente de LiuGong (000528.SZ). Su Zimeng, presidente de la Asociación China de...
