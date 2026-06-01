K budoucnosti bez uhlíkových emisí | V Liou-čou se konal 6. ročník globálního dne zákazníků společnosti LiuGong
Jun 01, 2026, 09:03 ET
LIOU-ČOU, Čína, 1. června 2026 /PRNewswire/ -- Dne 31. května se v čínském Liou-čou konal 6. ročník globálního dne zákazníků společnosti LiuGong (000528.SZ). Prezident Čínské asociace stavebních strojů Su Zimeng, prezident Čínské asociace veřejně obchodovaných společností Song Zhiping, předseda představenstva skupiny LiuGong a společnosti LiuGong Machinery Zheng Jin, místopředseda představenstva a prezident společnosti LiuGong Machinery Luo Guobing a další členové vrcholového vedení společnosti LiuGong se spolu s více než 1 200 zákazníky, partnery, odborníky z oboru a zástupci médií z více než 50 zemí a regionů sešli, aby představili nejnovější úspěchy společnosti LiuGong v oblasti udržitelnosti, inteligentních technologií a globalizace a diskutovali o budoucnosti transformace nízkouhlíkové transformace odvětví stavebních strojů.
Na místě bylo vystaveno více než 150 strojů, z nichž polovinu tvořila zařízení využívající nové zdoje energie. Součástí programu byla řada aktivit, včetně diskusí o řešeních pro inteligentní těžbu s nulovými emisemi a elektrifikaci, předvádění strojů, zkušebních jízd a prohlídek továren. Prezident Luo Guobing představil globální strategii rozvoje, zákazník z Jihoafrické republiky se podělil o konkrétní příklady úspěšného nasazení techniky LiuGong, které demonstrovaly inovační schopnosti firmy a její komplexní řešení pro světové trhy.
Představení řešení pro bezuhlíkovou těžbu
Během akce společnost LiuGong oficiálně uvedla na trh své řešení pro inteligentní těžbu s nulovými emisemi, které zahrnuje zelenou energii, inteligentní zařízení, digitální správu a servisní služby po celou dobu životního cyklu. Nové těžební stroje a řešení byly také představeny v rámci živých ukázek.
Praktické zkušenosti
Jednou z nejočekávanějších částí programu byly zkušební jízdy společnosti LiuGong se stěžejními produkty, mez nimiž nechyběly elektrické kolové nakladače a autonomní těžební nákladní vozy. Zákazníci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet výkon strojů a vzájemnou provázanost integrovaných řešení společnosti LiuGong.
Dodání 600tisícího kolového nakladače
V rámci oslav 60. výročí výroby kolových nakladačů společnost LiuGong během akce oficiálně dodala svůj 600tisící kolový nakladač, což představuje další důležitý milník v jejím vývoji. Od uvedení prvního čínského kolového nakladače na trh v roce 1966 společnost LiuGong neustále posouvá inovace v oboru a rozšiřuje svou globální působnost, čímž přispívá k rozvoji čínského odvětví stavebních strojů.
Silnější partnerství, společný úspěch
Společnost LiuGong také uspořádala podpisy strategických dohod o spolupráci, podpisy objednávek od klíčových zákazníků a slavnostní předávání ocenění partnerům, čímž dále posílila spolupráci se zákazníky a partnery po celém světě.
V rámci uvítacího programu si hosté užili noční plavbu po řece Liou-ťiang a světelnou show s drony, během nichž poznali jedinečné kouzlo města Liou-čou a kulturu společnosti LiuGong.
„Do budoucna bude společnost LiuGong i nadále klást zákazníky na první místo, podporovat ekologické a inteligentní inovace a úzce spolupracovat s globálními partnery na budování efektivnější, udržitelnější a nízkouhlíkové budoucnosti pro odvětví těžební a stavební techniky," uvedl Zheng Jin, předseda představenstva skupiny LiuGong a společnosti LiuGong Machinery.
