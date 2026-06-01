Mendepani Masa Depan Karbon Sifar | Hari Pelanggan Global LiuGong ke-6 Diadakan di Liuzhou

LIUZHOU, China, 2 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada 31 Mei, Hari Pelanggan Global LiuGong (000528.SZ) ke-6 telah diadakan di Liuzhou, China. Encik Su Zimeng, Presiden Persatuan Jentera Pembinaan China, Encik Song Zhiping, Presiden Persatuan Syarikat Awam China, Encik Zheng Jin, Pengerusi LiuGong Group dan LiuGong Machinery, Encik Luo Guobing, Naib Pengerusi dan Presiden LiuGong Machinery, serta barisan pengurusan tertinggi LiuGong yang lain, bersama lebih 1,200 pelanggan, rakan kongsi, pakar industri dan wakil media dari lebih 50 negara dan wilayah berhimpun untuk menyaksikan pencapaian terkini LiuGong dalam bidang kemampanan, kecerdasan dan globalisasi, serta meneroka masa depan transformasi rendah karbon dalam industri peralatan pembinaan.

The 6th LiuGong Global Customer Day Held in Liuzhou Speed Speed The 6th LiuGong Global Customer Day Held in Liuzhou (PRNewsfoto/LiuGong)

Lebih daripada 150 mesin dipamerkan di lokasi acara, dengan peralatan tenaga baharu merangkumi separuh daripada jumlah tersebut. Acara ini menampilkan pelbagai aktiviti termasuk perbincangan mengenai perlombongan pintar karbon sifar dan penyelesaian elektrifikasi, demonstrasi mesin, sesi pandu uji serta lawatan ke kilang. Presiden Encik Luo Guobing berkongsi strategi pembangunan globalnya, manakala pelanggan dari Afrika Selatan membentangkan kisah kejayaan dunia sebenar yang mempamerkan keupayaan inovasi LiuGong serta penyelesaian komprehensif untuk pasaran global.

Penyelesaian Perlombongan Karbon Sifar Diperkenalkan

Semasa acara tersebut berlangsung, LiuGong melancarkan secara rasmi Penyelesaian Perlombongan Pintar Karbon Sifar yang merangkumi kuasa hijau, peralatan pintar, pengurusan digital dan perkhidmatan kitar hayat. Mesin dan penyelesaian perlombongan baharu juga dipamerkan melalui demonstrasi secara langsung.

Pengalaman Secara Langsung

Sebagai salah satu aktiviti yang paling dinanti-nantikan, program pandu uji LiuGong menampilkan produk unggulan termasuk jentera angkut beroda elektrik dan trak perlombongan autonomi, bagi membolehkan pelanggan merasai sendiri prestasi peralatan serta sinergi penyelesaian bersepadu LiuGong.

Penyerahan Jentera Angkut Beroda ke-600,000

Ketika LiuGong meraikan tahun ke-60 perniagaan jentera angkut berodanya, syarikat menyerahkan secara rasmi jentera angkut beroda ke-600,000 semasa acara berkenaan, sekali gus menandakan satu lagi pencapaian penting dalam sejarah perkembangannya. Sejak melancarkan jentera angkut beroda pertama China pada tahun 1966, LiuGong terus memajukan inovasi industri dan memperluas kehadiran globalnya, sekali gus membantu membentuk evolusi industri peralatan pembinaan China.

Perkongsian Lebih Kukuh, Kejayaan Bersama

LiuGong turut menganjurkan majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik, penandatanganan pesanan pelanggan utama serta majlis penyampaian anugerah rakan kongsi, sekali gus memperkukuh lagi kerjasama dengan pelanggan dan rakan kongsi di seluruh dunia.

Sebagai sebahagian daripada aktiviti sambutan, para tetamu menikmati pelayaran malam di Sungai Liujiang dan pertunjukan cahaya dron, bagi merasai daya tarikan unik Liuzhou serta budaya LiuGong.

"Memandang ke hadapan, LiuGong akan terus mengutamakan pelanggan, memacu inovasi hijau dan pintar, serta bekerjasama rapat dengan rakan kongsi global untuk membina masa depan yang lebih cekap, mampan dan rendah karbon bagi industri perlombongan dan juga industri peralatan pembinaan," kata Zheng Jin, Pengerusi LiuGong Group dan LiuGong Machinery.

SOURCE LiuGong