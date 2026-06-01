Pour un avenir sans carbone : la 6e journée mondiale des clients de LiuGong s'est tenue à Liuzhou

LIUZHOU, Chine, 1er juin, 2026 /PRNewswire/ -- Le 31 mai, la 6e Journée mondiale des clients de LiuGong (000528.SZ) s'est déroulée à Liuzhou, en Chine. M. Su Zimeng, président de l'Association chinoise des machines de construction, M. Song Zhiping, président de l'Association chinoise des entreprises publiques, M. Zheng Jin, président du groupe LiuGong et de LiuGong Machinery, M. Luo Guobing, vice-président et président de LiuGong Machinery et d'autres membres de la direction de LiuGong, ainsi que plus de 1 200 clients, partenaires, experts de l'industrie et représentants des médias de plus de 50 pays et régions se sont réunis pour découvrir les dernières réalisations de LiuGong en matière de durabilité, d'intelligence et de mondialisation, et pour explorer l'avenir de la transformation à faible émission de carbone dans l'industrie des équipements de construction.

La 6e journée mondiale des clients de LiuGong s'est tenue à Liuzhou Speed Speed La 6e journée mondiale des clients de LiuGong s'est tenue à Liuzhou

Plus de 150 machines ont été exposées sur le site et les équipements à énergie nouvelle en représentent la moitié. L'événement consistait en une série d'activités, notamment des discussions sur l'exploitation minière intelligente sans émission de carbone et les solutions d'électrification, des démonstrations de machines, des essais de conduite et des visites d'usine. Le président, M. Luo Guobing, a expliqué la stratégie de développement mondial de l'entreprise, tandis qu'un client sud-africain a présenté des exemples concrets de réussite, mettant en évidence les capacités d'innovation de LiuGong et ses solutions globales pour les marchés mondiaux.

Présentation de solutions d'exploitation minière sans émission de carbone

Au cours de l'événement, LiuGong a officiellement lancé sa solution « Zero-Carbon Smart Mining » qui couvre l'énergie verte, l'équipement intelligent, la gestion numérique et les services de cycle de vie. Des nouvelles machines et solutions minières ont également été présentées lors de démonstrations en direct.

Expérience pratique

L'une des activités les plus attendues, le programme d'essai de LiuGong a mis en avant des produits vedettes, notamment des chargeuses sur pneus électriques et des camions miniers autonomes, permettant aux clients de découvrir directement les performances des équipements et la synergie des solutions intégrées de LiuGong.

Livraison de la 600 000e chargeuse sur pneus

Alors que LiuGong célèbre la 60ee anniversaire de son activité dans le domaine des chargeuses sur pneus, l'entreprise a officiellement livré sa 600 000e chargeuse sur pneus au cours de l'événement, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans son développement. Depuis le lancement de la première chargeuse sur pneus chinoise en 1966, LiuGong n'a cessé de faire progresser l'innovation industrielle et d'étendre sa présence mondiale, contribuant ainsi à l'évolution de l'industrie chinoise des équipements de construction.

Des partenariats renforcés, des succès partagés

LiuGong a également signé des contrats de coopération stratégique, des commandes de comptes clés et organisé des cérémonies de remise de prix aux partenaires, renforçant ainsi la collaboration avec les clients et les partenaires du monde entier.

Dans le cadre des activités de bienvenue, les invités ont été invité à une croisière nocturne sur la rivière Liujiang et ont assisté à un spectacle de lumière par drone, découvrant ainsi le charme unique de la culture de Liuzhou et de LiuGong.

« En pensant à l'avenir, LiuGong va continuer à donner la priorité aux clients, à promouvoir l'innovation verte et intelligente et à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires mondiaux pour construire un avenir plus efficace, plus durable et à faible émission de carbone pour les industries des équipements miniers et de construction », a déclaré Zheng Jin, président du groupe LiuGong et de LiuGong Machinery.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2991621/LiuGong_Global_Customer_Day.mp4

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