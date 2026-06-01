ก้าวสู่อนาคตปลอดคาร์บอน | งานวันลูกค้าระดับโลกครั้งที่ 6 ของ LiuGong จัดขึ้นที่หลิ่วโจว
News provided byLiuGong
01 Jun, 2026, 21:34 CST
หลิ่วโจว, จีน, 1 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา LiuGong (000528.SZ) ได้จัดงานวันลูกค้าระดับโลก (Global Customer Day) ครั้งที่ 6 ขึ้นที่เมืองหลิ่วโจว ประเทศจีน โดยมีคุณ Su Zimeng ประธานสมาคมเครื่องจักรกลก่อสร้างแห่งประเทศจีน คุณ Song Zhiping ประธานสมาคมบริษัทมหาชนแห่งประเทศจีน คุณ Zheng Jin ประธาน LiuGong Group และ LiuGong Machinery คุณ Luo Guobing รองประธานและประธาน LiuGong Machinery และผู้บริหารระดับสูงของ LiuGong พร้อมด้วยลูกค้า พันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และสื่อมวลชนจากกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในความสำเร็จล่าสุดของ LiuGong ด้านความยั่งยืน ความอัจฉริยะ และความเป็นสากล พร้อมทั้งร่วมกันสำรวจอนาคตการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลก่อสร้าง
มีการจัดแสดงเครื่องจักรมากกว่า 150 เครื่องหน้างาน โดยครึ่งหนึ่งเป็นอุปกรณ์ด้านพลังงานใหม่ อีเวนต์ครั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย รวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับการทำเหมืองอัจฉริยะปลอดคาร์บอนและโซลูชันการใช้พลังงานไฟฟ้า การสาธิตเครื่องจักร การทดลองขับ และการเยี่ยมชมโรงงาน โดยคุณ Luo Guobing ประธาน ได้บอกเล่ากลยุทธ์การพัฒนาระดับโลก ลูกค้าจากแอฟริกาใต้ได้นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จในการใช้งานจริง แสดงให้เห็นความสามารถด้านนวัตกรรมและโซลูชันที่ครอบคลุมของ LiuGong สำหรับตลาดโลก
เผยโซลูชันการทำเหมืองปลอดคาร์บอน
ระหว่างอีเวนต์ LiuGong ได้เปิดตัวโซลูชันการทำเหมืองอัจฉริยะปลอดคาร์บอนอย่างเป็นทางการ ซึ่งครอบคลุมพลังงานสีเขียว อุปกรณ์อัจฉริยะ การจัดการดิจิทัล และบริการตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องจักรและโซลูชันการทำเหมืองแบบใหม่ผ่านการสาธิตสดอีกด้วย
สัมผัสประสบการณ์ตรง
โครงการทดลองขับของ LiuGong เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุด โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ รถตักล้อยางไฟฟ้าและรถบรรทุกเหมืองแร่ไร้คนขับ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสประสิทธิภาพของอุปกรณ์และการทำงานร่วมกันของโซลูชันแบบบูรณาการของ LiuGong ด้วยตนเอง
ส่งมอบรถตักล้อยางคันที่ 600,000
เนื่องในโอกาสที่ LiuGong ฉลองครบรอบ 60 ปีของการดำเนินธุรกิจรถตักล้อยาง บริษัทได้ส่งมอบรถตักล้อเลื่อนคันที่ 600,000 อย่างเป็นทางการ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาของบริษัท นับตั้งแต่เปิดตัวรถตักล้อเลื่อนคันแรกของจีนในปี 2509 LiuGong ได้พัฒนาและขยายธุรกิจไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลก่อสร้างของจีน
ความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสู่ความสำเร็จเดียวกัน
นอกจากนี้ LiuGong ยังได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ การลงนามคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายสำคัญ และพิธีมอบรางวัลแก่พันธมิตร เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ในส่วนของกิจกรรมต้อนรับ แขกผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินกับการล่องเรือชมแม่น้ำหลิ่วเจียงยามค่ำคืนและชมการแสดงแสงสีจากโดรน เพื่อสัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลิ่วโจวและวัฒนธรรมของ LiuGong
"ในอนาคต LiuGong จะยังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก ขับเคลื่อนนวัตกรรมอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อสร้างอนาคตที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และปล่อยคาร์บอนต่ำยิ่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเหมืองแร่และการก่อสร้าง" คุณ Zheng Jin ประธาน LiuGong Group และ LiuGong Machinery กล่าว
SOURCE LiuGong
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