Bangun Masa Depan Nol Karbon | LiuGong Gelar Global Customer Day Keenam di Liuzhou

LiuGong memamerkan lebih dari 150 unit alat berat di acara tersebut. Sekitar separuhnya merupakan alat berat berbasis energi baru. Berbagai agenda turut digelar, mulai dari diskusi tentang pertambangan cerdas nol karbon dan solusi elektrifikasi, demo alat berat, sesi uji coba, hingga kunjungan ke pabrik. Dalam kesempatan tersebut, Luo Guobing memaparkan strategi pengembangan bisnis global LiuGong. Sementara itu, pelanggan asal Afrika Selatan berbagi pengalaman sukses menggunakan produk LiuGong. Testimoni pelanggan tersebut membuktikan kemampuan inovasi dan solusi komprehensif LiuGong untuk pasar global.

Solusi Pertambangan Cerdas Nol Karbon

Di ajang tersebut, LiuGong resmi meluncurkan Solusi Pertambangan Cerdas Nol Karbon yang mencakup energi hijau, peralatan cerdas, manajemen digital, serta layanan sepanjang siklus hidup produk. LiuGong juga menampilkan berbagai alat berat dan solusi pertambangan terbaru melalui demo produk secara langsung di lokasi acara.

Uji Coba Langsung oleh Pelanggan

Sesi uji coba produk menjadi salah satu agenda yang paling ditunggu-tunggu dalam acara ini. Dalam sesi ini, peserta mengoperasikan sejumlah produk unggulan LiuGong, termasuk wheel loader elektrik dan truk tambang otonom. Pelanggan berkesempatan menjajal performa alat berat sekaligus sinergi dari solusi terintegrasi yang ditawarkan LiuGong.

Penyerahan Unit Wheel Loader Ke-600.000

Tahun ini, bisnis wheel loader LiuGong memasuki tahun ke-60. Dalam momentum tersebut, LiuGong resmi menyerahkan unit wheel loader ke-600.000 sebagai tonggak penting dalam kiprah bisnisnya. Sejak pertama kali meluncurkan wheel loader di Tiongkok pada 1966, LiuGong terus mendorong inovasi industri dan memperluas jangkauan global, sekaligus berkontribusi terhadap perkembangan industri alat berat konstruksi Tiongkok.

Kemitraan yang Lebih Kuat, Kesuksesan Bersama

Di acara tersebut, LiuGong juga meresmikan kerja sama strategis, meraih pesanan penting dari pelanggan, serta memberikan apresiasi kepada mitra bisnis guna memperkuat kolaborasi dengan pelanggan dan mitra di seluruh dunia.

Sebagai bagian dari rangkaian penyambutan, para tamu turut menikmati wisata malam di Sungai Liujiang dan pertunjukan cahaya drone yang menampilkan pesona Kota Liuzhou, serta budaya perusahaan LiuGong.

"LiuGong akan terus memprioritaskan pelanggan, mempercepat inovasi hijau dan cerdas, serta memperkuat kolaborasi dengan mitra di berbagai negara untuk mewujudkan masa depan industri pertambangan dan alat berat konstruksi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan rendah karbon," ujar Zheng Jin, Chairman, LiuGong Group, dan LiuGong Machinery.

SOURCE LiuGong