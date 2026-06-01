탄소 제로 미래를 포용하다 | 제6회 류공 글로벌 고객의 날, 류저우에서 개최

류저우, 중국 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 5월 31일 중국 류저우에서 제6회 류공(LiuGong, 000528.SZ) 글로벌 고객의 날(Global Customer Day)이 개최됐다. 중국 건설 기계 협회(China Construction Machinery Association)의 쑤 쯔멍(Su Zimeng) 회장, 중국 상장사 협회(China Association for Public Companies)의 쑹 즈핑(Song Zhiping) 회장, 류공 그룹 및 류공 머시너리(LiuGong Machinery)의 정 진(Zheng Jin) 회장, 류공 머시너리의 뤄 궈빙(Luo Guobing) 부회장 겸 사장과 기타 류공 최고 경영진, 그리고 50개국과 지역에서 온 1200명 이상의 고객, 파트너, 업계 전문가, 미디어 대표들이 한자리에 모여 지속 가능성, 지능화, 글로벌화 분야에서 류공의 최신 성과를 목격하고 건설 장비 산업의 저탄소 전환의 미래를 탐구했다.

The 6th LiuGong Global Customer Day Held in Liuzhou Speed Speed The 6th LiuGong Global Customer Day Held in Liuzhou (PRNewsfoto/LiuGong)

150대 이상의 기계가 현장에 전시됐으며, 신에너지 장비가 절반을 차지했다. 이 행사에는 탄소 제로 스마트 채굴 및 전동화 솔루션에 대한 토론, 기계 시연, 시험 운전, 공장 견학 등 일련의 활동이 포함됐다. 뤄 궈빙 사장은 글로벌 발전 전략을 공유했으며, 남아프리카공화국의 고객이 실제 성공 사례를 발표하여 글로벌 시장을 위한 류공의 혁신 역량과 포괄적인 솔루션을 선보였다.

탄소 제로 채굴 솔루션 공개

행사에서 류공은 녹색 전력, 지능형 장비, 디지털 관리, 생애주기 서비스를 아우르는 탄소 제로 스마트 채굴 솔루션(Zero-Carbon Smart Mining Solution)을 공식 출시했다. 또한 라이브 시연을 통해 류공은 새로운 채굴 기계와 솔루션을 선보였다.

직접 체험

가장 기대되는 활동 중 하나로 류공의 시험 운전 프로그램은 전기 휠 로더와 자율 채굴 트럭을 포함한 인기 제품을 선보여 고객들이 장비 성능과 류공의 통합 솔루션의 시너지를 직접 경험할 수 있도록 했다.

60만 번째 휠 로더 인도

류공이 휠 로더 사업 60주년을 기념함에 따라 행사 중 60만 번째 휠 로더를 공식 인도하여 발전의 또 다른 중요한 이정표를 기록했다. 1966년 중국 최초의 휠 로더를 출시한 이후 류공은 산업 혁신을 지속적으로 발전시키고 글로벌 존재감을 확장하여 중국 건설 장비 산업의 발전을 형성하는 데 기여했다.

더 강한 파트너십, 공동의 성공

류공은 또한 전략적 협력 체결식, 주요 고객 주문 체결식, 파트너 시상식을 개최하여 전 세계 고객 및 파트너들과의 협력을 더욱 강화했다.

환영 행사의 일환으로 손님들은 류장강 야간 유람선과 드론 라이트 쇼를 즐기며 류저우의 독특한 매력과 류공의 문화를 경험했다.

류공 그룹 및 류공 머시너리의 정 진 회장은 "앞으로 류공은 고객을 최우선으로 하고, 친환경적이고 지능적인 혁신을 추진하며, 글로벌 파트너들과 긴밀히 협력하여 채굴 및 건설 장비 산업을 위한 더 효율적이고 지속 가능한 저탄소 미래를 구축할 것이다"라고 말했다.

SOURCE LiuGong