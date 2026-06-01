Ku zeroemisyjnej przyszłości | 6. Globalny Dzień Klienta LiuGong w Liuzhou

LIUZHOU (Chiny), 1 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ – 31 maja w Liuzhou w Chinach odbył się 6. Globalny Dzień Klienta LiuGong (000528.SZ). W wydarzeniu wzięli udział Su Zimeng, prezes Chińskiego Stowarzyszenia Maszyn Budowlanych, Song Zhiping, prezes Chińskiego Stowarzyszenia Spółek Publicznych, Zheng Jin, przewodniczący rady nadzorczej LiuGong Group i LiuGong Machinery, Luo Guobing, wiceprzewodniczący rady nadzorczej i prezes LiuGong Machinery, oraz pozostali członkowie najwyższego kierownictwa LiuGong, a także ponad 1200 klientów, partnerów, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów z ponad 50 krajów i regionów, którzy zgromadzili się, aby być świadkami najnowszych osiągnięć LiuGong w zakresie zrównoważonego rozwoju, inteligentnych rozwiązań i globalizacji oraz by wspólnie eksplorować przyszłość niskoemisyjnej transformacji w branży maszyn budowlanych.

Na miejscu zaprezentowano ponad 150 maszyn, z czego połowę stanowiły urządzenia na nowe źródła energii. W programie wydarzenia znalazły się m.in. dyskusje poświęcone zeroemisyjnemu inteligentnemu górnictwu i rozwiązaniom elektryfikacyjnym, pokazy maszyn, jazdy próbne i zwiedzanie zakładów produkcyjnych. Prezes Luo Guobing przedstawił globalną strategię rozwoju firmy, a klient z Republiki Południowej Afryki zaprezentował rzeczywiste przykłady wdrożeń, demonstrując możliwości innowacyjne LiuGong i kompleksowe rozwiązania dla rynków globalnych.

Prezentacja rozwiązań z zakresu zeroemisyjnego górnictwa

Podczas wydarzenia LiuGong oficjalnie zaprezentował „Rozwiązanie w zakresie zeroemisyjnego inteligentnego górnictwa" (ang. Zero-Carbon Smart Mining Solution), obejmujące zieloną energię, inteligentne urządzenia, cyfrowe zarządzanie i usługi w całym cyklu życia. Nowe maszyny górnicze i rozwiązania zostały również zaprezentowane podczas pokazów na żywo.

Doświadczenie z pierwszej ręki

Będąc jedną z najbardziej wyczekiwanych atrakcji, program jazd próbnych LiuGong obejmował flagowe produkty, w tym elektryczne ładowarki kołowe i autonomiczne ciężarówki górnicze, co pozwoliło klientom osobiście doświadczyć wydajności sprzętu i synergii zintegrowanych rozwiązań LiuGong.

Przekazanie 600-tysięcznej ładowarki kołowej

Podczas gdy LiuGong świętuje 60. rok działalności w segmencie ładowarek kołowych, firma uroczyście przekazała podczas wydarzenia 600-tysięczną ładowarkę kołową, wyznaczając kolejny ważny kamień milowy w swoim rozwoju. Od momentu wprowadzenia na rynek pierwszej chińskiej ładowarki kołowej w 1966 roku LiuGong nieprzerwanie napędza innowacje branżowe i rozszerza zasięg globalny, przyczyniając się do ewolucji chińskiego przemysłu maszyn budowlanych.

Silniejsze partnerstwa, wspólny sukces

LiuGong zorganizował również ceremonie podpisania umów o współpracy strategicznej, zamówień kluczowych klientów i wręczenia nagród partnerskich, dodatkowo wzmacniając współpracę z klientami i partnerami na całym świecie.

W ramach uroczystości powitalnych goście wzięli udział w nocnym rejsie po rzece Liujiang oraz pokazie świetlnym dronów, doświadczając wyjątkowego uroku Liuzhou i kultury LiuGong.

„LiuGong będzie nadal stawiać klientów na pierwszym miejscu, napędzać proekologiczne i inteligentne innowacje oraz ściśle współpracować z globalnymi partnerami, aby budować bardziej wydajną, zrównoważoną i niskoemisyjną przyszłość dla górnictwa i sektora maszyn budowlanych" - powiedział Zheng Jin, przewodniczący rady nadzorczej LiuGong Group i LiuGong Machinery.

