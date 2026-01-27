Ťah štetcom za miliardu dolárov: umelecká platforma právnickej firmy získava v prvom mesiaci viac ako 1 miliardu dolárov v záväzných ponukách - na ceste k rýchlemu rastu.

DUBAJ, SAE, SYDNEY a NOVÉ DELHI, 27. január 2026 /PRNewswire/ – Právnická spoločnosť so špecializáciou na zábavný priemysel a kreatívne umenie uskutočnila 1. januára 2026 svoju revolučnú víziu online aukčnej platformy Lloyds Auctions a už za prvých pár týždňov si zaistila umelecké diela v hodnote viac ako 1 miliardy dolárov, vrátane viac ako 3000 diel, čím sa zaradila medzi najrýchlejšie rastúce umelecké technologické platformy v histórii.

Giuseppe Cassin strávil viac ako desaťročie uzatváraním multimiliónových zmlúv pre filmárov, umelcov, režisérov a zberateľov. Frustrovaný zastaraným, starosvetským systémom umeleckého sveta – vysokými poplatkami, predajom len na pozvánky a pretrvávajúcimi problémami s integritou – prišiel s revolučným nápadom: digitálna platforma, ktorá do sveta autentického umenia prináša to, čo priniesol Uber pre taxi služby.

Prostredníctvom prísneho overovania, špičkovej kurátorskej práce, transparentných poplatkov a možnosti dražby v reálnom čase, ktorá je otvorené pre kohokoľvek a kdekoľvek, spája predajcov priamo s globálnym publikom. „Každému umelcovi, zberateľovi a predajcovi poskytujeme rovnaký globálny prístup, aký si predtým užívala len vybraná elita," povedal Giuseppe Cassin, zakladateľ: Lloyds Creative Arts.

Cassin predstavil koncept investorom a získal silnú podporu od poprednej online aukčnej spoločnosti Lloyds Auctions. Platforma bola oficiálne spustená 1. januára 2026. Jej prvá špecializovaná online aukcia sa otvorila v polovici januára a predstavila titulnú kolekciu 30 majstrov z juhovýchodnej Ázie vrátane diel majstrov ako MF Husain, FN Souza, Manjit Bawa a Vasudeo S. Gaitonde s odhadovanou cenou v desiatkach miliónov. Reakcia bola okamžitá a silná: predajcovia a zberatelia sa začali hrnúť.

Len za prvých pár týždňov obchodovania platforma získala umelecké diela v hodnote viac ako 1 miliardy dolárov, od renomovaných majstrov až po začínajúce talenty. „Naším poslaním je sprístupniť umenie každému bezpečným a jednoduchým spôsobom," pokračoval pán Cassin. „Keďže každé dielo je dôkladne overené, s nezávislým potvrdením pravosti – a to aj odborníkom podľa výberu kupujúceho – uchádzači a kupujúci dražia s vyššou úrovňou dôvery, najmä v prípade majstrovských a iných umeleckých kategórií mimoriadne vysokej hodnoty. Začínajúci umelci zároveň získavajú okamžitú globálnu publicitu a spätnú väzbu od zákazníkov v reálnom čase o tom, ako pôsobí ich práca."

Rýchly rast platformy pritiahol silný záujem investorov a odborníkov z odvetvia, ktorí aktuálne vnímajú status jednorožca (zhodnotenie viac ako 1 miliarda dolárov) ako realistický ďalší míľnik. Ak by dosiahla túto hranicu, zaradila by sa medzi najrýchlejšie stúpajúce platformy od čias Canvy.

Platforma naďalej každý deň prijíma nových umelcov a zberateľov, pričom sa pravidelne spúšťajú nové aukcie.

Objavte platformu a pozrite si aktuálnu aukciu na lloydsauctions.com/art

O platforme:
Platforma bola spustená 1. januára 2026 s rozsiahlou investíciou od popredného online aukčného domu Lloyds Auctions. Ide o digitálne globálne trhovisko s výtvarným umením, ktoré kombinuje odbornú kurátorskú prácu, prísne nezávislé písomné overovanie a intuitívne rozhranie, vďaka ktorému je nákup a predaj umenia bezproblémový, transparentný a prístupný pre každého.

