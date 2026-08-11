ADNOC Gas Catat Pendapatan Bersih Suku Ke-2 yang Ketara, Buat FID bagi Projek Pertumbuhan Utama

Mencatat pendapatan bersih $665 juta didorong oleh permintaan gas domestik

Keputusan Pelaburan Akhir (FID) bagi projek Pembangunan Gas Kaya bakal memacu pertumbuhan EBITDA 60% menjelang 2030

Berjaya mempercepatkan pemulihan Habshan kepada 85%, lebih awal daripada jadual

Dividen suku tahunan sebanyak $940 juta diluluskan, dengan dasar dividen progresif ditegaskan semula

ABU DHABI, UAE, 11 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc dan anak-anak syarikatnya (secara kolektif dirujuk sebagai "ADNOC Gas" atau "Syarikat") (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234) hari ini mengumumkan keputusan kewangan bagi suku kedua tahun 2026, dengan mencatatkan pendapatan bersih sebanyak $665 juta — mengatasi julat panduan $400-600 juta — meskipun berdepan gangguan luaran yang luar biasa sepanjang tempoh berkenaan. Syarikat telah mencapai pencapaian penting dalam melaksanakan strategi pertumbuhan jangka panjangnya menerusi Keputusan Pelaburan Akhir (FIDs) dan penganugerahan kontrak kejuruteraan, perolehan, dan pembinaan (EPC) bagi Fasa 2 dan 3 projek Pembangunan Gas Kaya (Rich Gas Development atau RGD) mereka (secara kolektif dipanggil "Anugerah Kontrak").

ADNOC Gas Delivers Resilient Q2 Net Income, Takes FID on Major Growth Projects

Fatema Al Nuaimi, Ketua Pegawai Eksekutif ADNOC Gas, berkata: "Ini merupakan detik bersejarah buat ADNOC Gas. Menerusi keputusan pelaburan akhir dan penganugerahan kontrak bagi Projek Pembangunan Gas Kaya ini, kami bukan sahaja mempercepatkan salah satu program pertumbuhan pemprosesan gas terbesar di dunia – malahan kami meningkatkan sasaran pertumbuhan EBITDA kepada 60% menjelang tahun 2030. Pelaburan strategik ini akan meluaskan pemprosesan gas asli dan kapasiti eksport kami secara signifikan, mencetuskan nilai berpanjangan buat para pemegang saham, serta meletakkan ADNOC Gas di teras masa hadapan tenaga UAE. Di samping impak ekonominya, projek ini menjamin keselamatan tenaga negara, memacu pertumbuhan industri, dan memastikan kami bersedia memenuhi permintaan tenaga yang kian meningkat — di dalam negara mahupun di peringkat global.

Pada masa yang sama, ADNOC Gas mencatatkan pendapatan bersih suku kedua yang ketara di atas julat panduan kami, meskipun dalam persekitaran operasi yang mencabar, sekali gus mencerminkan kekuatan perniagaan, disiplin pelaksanaan, dan penyampaian berterusan strategi jangka panjang kami."

Keputusan pelaburan ini meningkatkan sasaran pertumbuhan EBITDA ADNOC Gas kepada 60% menjelang tahun 2030 berbanding tahun 2023 — satu penambahbaikan berbanding sasaran melebihi 40% bagi tempoh 2023-2029 yang diumumkan sebelum ini. Penambahbaikan ini mencerminkan penciptaan nilai jangka panjang daripada portfolio projek Syarikat serta pendekatan berdisiplin dalam pengagihan modal. ADNOC Gas kini menjangkakan pelaburan kira-kira $28 bilion antara tahun 2026 hingga 2030 bagi merealisasikan aspirasi pertumbuhan ini.

ADNOC Gas telah menganugerahkan kontrak EPC bernilai $8.2 bilion bagi Fasa 2 dan 3 projek RGD — $3.9 bilion bagi Fasa 2 kepada Wison Engineering dan $4.3 bilion bagi Fasa 3 kepada Tecnimont. Kontrak-kontrak ini melengkapi Fasa 1 yang diumumkan pada Jun 2025, yang sedang meluaskan unit pemprosesan utama bagi meningkatkan daya pemprosesan dan kecekapan operasi merentasi pelbagai aset gas.

Fasa 2, yang bakal disempurnakan oleh Wison Engineering, akan menambah tren pemprosesan gas asli baharu di kemudahan Habshan, meluaskan kapasiti pemprosesan gas asli ADNOC Gas, meningkatkan fleksibiliti operasi, serta menyokong sektor hiliran dan petrokimia UAE yang kian berkembang. Fasa 3, yang bakal disempurnakan oleh Tecnimont, akan menambah tren pemecahan cecair gas asli (NGL) baharu di Ruwais, sekali gus meningkatkan pemulihan cecair bernilai lebih tinggi daripada gas asli kaya untuk tujuan eksport, serta mengukuhkan portfolio pelanggan global ADNOC Gas.

Bersama-sama $5 bilion yang diperuntukkan untuk Fasa 1, penganugerahan baharu ini menjadikan jumlah keseluruhan pelaburan dalam projek RGD sebanyak $13.2 bilion. Ini bakal meraih manfaat daripada volum gas bersekutu yang lebih tinggi seiring langkah ADNOC memacu kapasiti pengeluaran ke arah sasaran mereka.

Melaksanakan antara program pertumbuhan gas terbesar industri

ADNOC Gas sedang melaksanakan salah satu program pertumbuhan gas terbesar dalam industri yang merangkumi empat projek mega – Ruwais LNG, Pengoptimuman Pemulihan dan Pengewangan Etana (MERAM), RGD, dan Estidama – yang secara kolektif dijangka menjana $13.4 bilion dalam Nilai Dalam Negara (In-Country Value, ICV), sekali gus mengukuhkan sumbangan Syarikat terhadap pembangunan industri dan matlamat kepelbagaian ekonomi UAE. Program ini terus mencatatkan kemajuan, dengan MERAM dijangka siap pada tahun 2027 manakala Ruwais LNG dan Estidama kedua-duanya berkembang mengikut perancangan. Pertumbuhan ini diperkukuh lagi oleh pelaburan berterusan ADNOC merentasi rantaian nilai gas — termasuk pembangunan Bab Gas Cap dan Umm Shaif Gas Cap yang diumumkan baru-baru ini — yang bakal menyalurkan lebih banyak gas asli dan cecair gas bersekutu ke dalam rantaian nilai bersepadu ADNOC Gas, menyokong bahan mentah tambahan, volum pemprosesan, eksport LNG, dan aliran pendapatan yang lebih tinggi.

Memperluas skala AI dan robotik merentasi operasi

ADNOC Gas juga sedang memperluas skala kecerdasan buatan (AI) dan robotik – daripada dron udara dan robot pemeriksaan berkaki empat hinggalah kepada perangkak pemanjat tangki – merentasi aset-asetnya. Langkah ini berpotensi mengurangkan kos pemeriksaan sehingga 75%, melengkapkan pemeriksaan tertentu sehingga 15 kali ganda lebih pantas, serta menjauhkan kakitangan daripada persekitaran berbahaya seiring kemajuannya ke arah operasi yang semakin berautonomi.

Gambaran keseluruhan keputusan kewangan

ADNOC Gas mencatatkan pendapatan bersih sebanyak $665 juta pada Suku Ke-2 2026 - mengatasi sasaran tertinggi dalam julat panduan $400-$600 juta yang ditetapkan pada suku pertama, sekali gus mencerminkan prestasi operasi yang kukuh dalam persekitaran yang mencabar. Pencapaian ini disokong oleh margin yang berdaya tahan dalam perniagaan gas domestik.

Didorong oleh aliran tunai yang teguh daripada operasi, Lembaga Pengarah telah meluluskan dividen suku tahunan sebanyak $940 juta, yang akan dibayar pada bulan September 2026, sejajar dengan komitmen untuk memberikan pertumbuhan dividen tahunan sebanyak 5% sehingga tahun 2030. ADNOC Gas kekal sebagai pembayar dividen terbesar di ADX.

Insiden Kompleks Habshan

ADNOC Gas bertindak balas dengan pantas terhadap insiden berkaitan keselamatan di tapak Habshan pada 3 dan 8 April, dengan mengutamakan keselamatan dan meminimumkan gangguan terhadap pelanggan. Syarikat telah memuktamadkan penilaian teknikalnya mengenai impak daripada insiden-insiden tersebut dan usaha pemulihan telah menunjukkan kemajuan lebih awal daripada jadual, dengan bekalan gas kini telah pulih kepada 85%, mengatasi sasaran akhir tahun yang ditetapkan pada bulan Mei.

Tinjauan Suku Ke-3 dan Keseluruhan Tahun 2026

Gangguan berterusan terhadap pergerakan maritim di Selat Hormuz telah menjejaskan pengambilan produk sepanjang suku kedua. Menerusi pengurusan inventori, logistik dan rantaian bekalan yang proaktif, ADNOC Gas bekerjasama rapat dengan pelanggan serta rakan kongsi untuk meminimumkan kesan gangguan ini, menguruskan kekangan sementara, dan memenuhi komitmen sebaik mungkin.

Bagi suku ketiga, ADNOC Gas menjangkakan pendapatan bersih berada dalam julat $600 juta hingga $800 juta, berdasarkan andaian bahawa laluan maritim di Selat Hormuz akan terus mengalami gangguan. Melangkah ke hadapan, sekiranya operasi maritim pulih sepenuhnya menjelang suku keempat tahun 2026 dan realisasi harga kembali normal, Syarikat menjangkakan pendapatan bersih bagi keseluruhan tahun 2026 akan berada dalam julat $3.5 bilion hingga $4 bilion.

Nota berjaga-jaga:

Pengumuman ini mengandungi kenyataan berpandangan ke hadapan berkaitan kedudukan kewangan, hasil operasi dan perniagaan ADNOC Gas. Semua kenyataan selain daripada kenyataan fakta sejarah adalah, atau boleh dianggap sebagai, kenyataan berpandangan ke hadapan. Kenyataan berpandangan ke hadapan ialah kenyataan mengenai jangkaan masa hadapan yang berdasarkan jangkaan dan andaian semasa pihak pengurusan serta melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, gangguan terhadap laluan maritim (termasuk Selat Hormuz), perkembangan geopolitik, turun naik harga komoditi dan realisasi harga produk, risiko operasi termasuk yang berkaitan dengan kompleks Habshan, serta masa dan pelaksanaan projek modal utama) yang boleh menyebabkan keputusan, prestasi atau peristiwa sebenar berbeza secara ketara daripada yang dinyatakan atau tersirat dalam kenyataan ini. ADNOC Gas tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini atau menyemak semula kenyataan berpandangan ke hadapan secara terbuka susulan maklumat baharu, peristiwa masa depan atau faktor lain. Keputusan mungkin berbeza secara ketara daripada yang dinyatakan, tersirat atau disimpulkan daripada kenyataan berpandangan ke hadapan yang terkandung dalam pengumuman ini. Pembaca tidak seharusnya meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan berpandangan ke hadapan.

Maklumat Tentang ADNOC Gas

ADNOC Gas, disenaraikan di ADX (ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), ialah syarikat pemprosesan dan penjualan gas bersepadu berskala besar bertaraf dunia yang beroperasi merentasi rantaian nilai gas, bermula daripada penerimaan stok suapan ADNOC melalui operasi yang besar dan bertahan lama untuk pemprosesan dan pemeringkatan gas sehingga penjualan produk kepada pelanggan domestik dan antarabangsa. ADNOC Gas membekalkan kira-kira 60% daripada keperluan gas jualan UAE dan membekalkan kepada pelanggan akhir di lebih 20 negara. Untuk mengetahui lebih lanjut, lawati: www.adnocgas.ae

(X) @ADNOCGas

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[1] Berdasarkan harga minyak mentah Brent sebanyak $70 setong