ADNOC Gas affiche un résultat net solide au deuxième trimestre et prend une décision d'investissement définitive concernant d'importants projets de croissance

Enregistre un résultat net de 665 millions de dollars, porté par la demande nationale de gaz

Les décisions d'investissement définitives concernant le projet Rich Gas Development devraient générer une croissance de 60 % du BAIIA d'ici 2030

Accélération réussie du taux de récupération à Habshan, qui atteint 85 %, en avance sur le calendrier

Dividende trimestriel de 940 millions de dollars approuvé, avec réaffirmation de la ligne de conduite progressive en matière de dividendes

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc et ses filiales (ci-après dénommées collectivement « ADNOC Gas » ou la « Société ») (ADX : ADNOCGAS) (ISIN : AEE01195A234) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre 2026, affichant un résultat net de 665 millions de dollars, supérieur à la fourchette prévisionnelle de 400 à 600 millions de dollars, malgré des perturbations externes exceptionnelles survenues au cours de la période. La Société a franchi une étape importante dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance à long terme en prenant des décisions d'investissement définitives (FIDs) et en attribuant des contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour les phases 2 et 3 de son projet Rich Gas Development (RGD) (collectivement, les « attributions de contrats »).

ADNOC Gas Delivers Resilient Q2 Net Income, Takes FID on Major Growth Projects

Fatema Al Nuaimi, Directrice générale d'ADNOC Gas, a déclaré : « C'est un tournant pour ADNOC Gas. Avec la décision d'investissement définitive et l'attribution de contrats relatifs au projet Rich Gas Development, nous ne nous contentons pas d'accélérer l'un des plus grands programmes de croissance au monde dans le domaine du traitement du gaz, nous revoyons nos ambitions à la hausse en visant une croissance de 60 % du BAIIA d'ici 2030. Ces investissements stratégiques permettront d'accroître considérablement nos capacités de traitement et d'exportation de gaz naturel, de créer de la valeur durable pour nos actionnaires et de placer ADNOC Gas au cœur de l'avenir énergétique des Émirats arabes unis. Au-delà de leur impact économique, ils garantissent la sécurité énergétique du pays, alimentent sa croissance industrielle et nous permettent d'être prêts à répondre à la demande énergétique croissante, tant sur le territoire national qu'à l'échelle mondiale.

Parallèlement, ADNOC Gas a enregistré au deuxième trimestre un résultat net solide, supérieur à la fourchette prévue, malgré un contexte opérationnel difficile, ce qui témoigne de la solidité de notre activité, de notre rigueur en matière d'exécution et de la mise en œuvre continue de notre stratégie à long terme. »

Ces décisions d'investissement portent l'objectif de croissance du BAIIA d'ADNOC Gas à 60 %[1] d'ici 2030 par rapport à 2023, ce qui représente une révision à la hausse par rapport à l'objectif précédemment annoncé, qui était de plus de 40 % sur la période 2023-2029. Cette révision à la hausse témoigne de la création de valeur à long terme du portefeuille de projets de la Société et de son approche rigoureuse en matière d'allocation du capital. ADNOC Gas prévoit désormais d'investir environ 28 milliards de dollars entre 2026 et 2030 pour concrétiser cet objectif de croissance.

ADNOC Gas a attribué des contrats EPC d'un montant total de 8,2 milliards de dollars pour les phases 2 et 3 du projet RGD : 3,9 milliards de dollars pour la phase 2, à Wison Engineering, et 4,3 milliards de dollars pour la phase 3, à Tecnimont. Ces contrats s'inscrivent dans le cadre de la phase 1, annoncée en juin 2025, qui prévoit l'extension d'unités de traitement clés, afin d'accroître le débit et d'améliorer l'efficacité opérationnelle sur plusieurs sites gaziers.

La phase 2, qui sera réalisée par Wison Engineering, consistera à ajouter un nouveau train de traitement de gaz naturel sur le site d'Habshan, ce qui permettra d'accroître la capacité de traitement du gaz naturel d'ADNOC Gas, d'améliorer la flexibilité opérationnelle et de soutenir les activité en aval et le secteur de la pétrochimie en plein développement aux Émirats arabes unis. La phase 3, qui sera réalisée par Tecnimont, permettra d'ajouter un nouveau train de fractionnement de liquides de gaz naturel (LGN) à Ruwais, d'accroître la récupération de liquides à plus forte valeur ajoutée issus du gaz naturel riche destinés à l'exportation et de renforcer ainsi le portefeuille mondial de clients d'ADNOC Gas.

Si l'on ajoute les 5 milliards de dollars déjà engagés pour la phase 1, ces nouvelles dotations portent l'investissement total dans le projet RGD à 13,2 milliards de dollars. Elle bénéficiera d'une augmentation des volumes de gaz associé à mesure qu'ADNOC se rapprochera de ses objectifs en matière de capacité de production.

Mise en œuvre de l'un des plus grands programmes de développement gazier du secteur

ADNOC Gas met en œuvre l'un des plus grands programmes de développement gazier du secteur, qui comprend quatre mégaprojets : Ruwais LNG, MERAM (Maximizing Ethane Recovery and Monetization), RGD et Estidama qui, ensemble, devraient générer 13,4 milliards de dollars de valeur ICV (In-Country Value - valeur disponible pour le pays), renforçant ainsi la contribution de la société aux objectifs de développement industriel et de diversification économique des Émirats arabes unis. Le programme se poursuit : la livraison du projet MERAM est prévue pour 2027, tandis que les projets Ruwais LNG et Estidama avancent tous deux comme prévu. Cette croissance est en outre soutenue par les investissements continus d'ADNOC tout au long de la chaîne de valeur du gaz (notamment les projets récemment annoncés de mise en exploitation des gisements de Bab Gas Cap et d'Umm Shaif Gas Cap) qui permettront d'intégrer davantage de gaz naturel et de liquides de gaz associés dans la chaîne de valeur intégrée d'ADNOC Gas, favorisant ainsi l'augmentation des matières premières, des volumes de traitement, des exportations de GNL et des sources de revenus.

Déploiement à grande échelle de l'IA et de la robotique dans l'ensemble des opérations

ADNOC Gas déploie également à grande échelle l'intelligence artificielle et la robotique (des drones aériens aux robots d'inspection quadrupèdes en passant par les robots d'exploration capables d'escalader des réservoirs) sur l'ensemble de ses installations, ce qui pourrait permettre de réduire les coûts d'inspection jusqu'à 75 %, de réaliser certaines inspections jusqu'à 15 fois plus rapidement et d'éloigner le personnel des environnements dangereux, à mesure qu'elle s'oriente vers des opérations de plus en plus autonomes.

Aperçu des résultats

ADNOC Gas a enregistré un résultat net de 665 millions de dollars au deuxième trimestre 2026, un chiffre supérieur à la fourchette haute des prévisions (400 à 600 millions de dollars) communiquée au premier trimestre, ce qui témoigne d'une solide performance opérationnelle dans une conjoncture d'exploitation difficile. Cette évolution a été soutenue par la bonne tenue des marges dans le secteur du gaz sur le marché national.

S'appuyant sur ses solides flux de trésorerie liés à l'exploitation, le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 940 millions de dollars, payable en septembre 2026, conformément à son engagement de croissance annuelle des dividendes de 5 % jusqu'en 2030. ADNOC Gas reste la société qui verse les dividendes les plus élevés sur l'ADX.

Incidents survenus au complexe d'Habshan

ADNOC Gas a réagi rapidement aux incidents liés à la sécurité survenus sur le site d'Habshan les 3 et 8 avril, en accordant la priorité à la sécurité et en limitant au maximum les perturbations pour ses clients. La Société a procédé à l'évaluation technique de l'impact de ces incidents et la remise en état a progressé plus rapidement que prévu, l'approvisionnement en gaz ayant déjà été rétabli à 85 %, dépassant ainsi l'objectif fixé en mai pour la fin de l'année.

Perspectives pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'année 2026

Les perturbations persistantes du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ont eu des répercussions sur les chargements de produits au cours du deuxième trimestre. Grâce à une gestion proactive des stocks, de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, ADNOC Gas a travaillé en étroite collaboration avec ses clients et ses partenaires afin d'atténuer l'impact de ces perturbations, de gérer les contraintes temporaires et de respecter ses engagements dans la mesure du possible.

Pour le troisième trimestre, ADNOC Gas prévoit un résultat net compris entre 600 et 800 millions de dollars, en partant de l'hypothèse que les voies maritimes traversant le détroit d'Ormuz continueront d'être perturbées. À plus long terme, si les opérations maritimes sont pleinement rétablies d'ici le quatrième trimestre 2026 et que les prix pratiqués reviennent à la normale, la Société prévoit que son résultat net pour l'ensemble de l'exercice 2026 se situera entre 3,5 et 4 milliards de dollars.

Mise en garde :

le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'exploitation et les activités d'ADNOC Gas. Les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme étant, des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations relatives à des prévisions futures qui reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus (notamment, mais sans s'y limiter, les perturbations des voies maritimes (y compris le détroit d'Ormuz), les évolutions géopolitiques, les fluctuations des cours des matières premières et des prix de vente des produits, les risques opérationnels, notamment ceux liés au complexe d'Habshan, ainsi que le calendrier et la mise en œuvre de grands projets d'investissement) susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats, les performances ou les événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. ADNOC Gas ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres informations. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés, suggérés ou déduits des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À propos d'ADNOC Gas

ADNOC Gas, cotée à l'ADX (ADX : ADNOCGAS) (ISIN : AEE01195A234) est une société intégrée de traitement et de vente de gaz à grande échelle et de renommée mondiale qui opère tout au long de la chaîne de valeur du gaz, depuis la réception de la matière première d'ADNOC jusqu'à la vente de produits à des clients nationaux et internationaux, en passant par de vastes opérations à long terme de traitement et de fractionnement du gaz.. ADNOC Gas couvre environ 60 % des besoins en gaz de vente des Émirats arabes unis et approvisionne des clients finaux dans plus de 20 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adnocgas.ae

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[1] Sur la base d'un prix du pétrole brut Brent de 70 dollars le baril