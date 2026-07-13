nubia Neo 5 GT Special Edition debütiert mit erstem und einzigem aktivem Dual-Kühlsystem mit Flüssigkeits- und Luftkühlung seiner Klasse

SHENZHEN, China, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- nubia, eine hochgradig personalisierte Lifestyle-Smartphone-Marke, hat die Einführung des nubia Neo 5 GT Special Edition angekündigt, der neuesten Ergänzung zu seiner Neo-Reihe, die das Ziel hat, Pro-Level-Gaming für alle anzubieten. Das neue Gerät wurde für junge Spieler und technisch versierte Nutzer der Gen Z entwickelt, die ein erstklassiges Gaming-Erlebnis ohne Kompromisse genießen wollen. Das neue Gerät macht die nachhaltige Leistung für alle über das AquaCore Cooling System zugänglich – das erste und einzige Liquid & Air Dual Active Cooling System seiner Klasse, gepaart mit blitzschnellen Triggern, einer extrem langen Akkulaufzeit, einem AI Game Space auf E-Sport-Niveau und dem exklusiven AI Copilot Demi 2.0.

nubia Neo 5 GT Special Edition Debuts with the First and Only Liquid and Air Dual Active Cooling System in Its Class

„Unsere Marken-DNA bei nubia basiert auf unermüdlichen Tech-Innovationen und tiefgreifenden Gamer-Insights, die es uns ermöglichen, Gaming-Smartphones kontinuierlich voranzutreiben. Nach acht Jahren Engagement im E-Sport sind wir davon überzeugt, dass nachhaltige Leistung am wichtigsten ist und das Kühlmanagement damit essenziell ist", so Bai Keke, Vizepräsident von ZTE. „Die Nubia Neo 5 GT Special Edition wurde entwickelt, um diese Herausforderung zu lösen, indem es aktive Luftkühlung aus dem E-Sports-PC-Design mit aktiver Flüssigkeitskühlung kombiniert – ein Wärmemanagement, das von für KI-Servern inspiriert ist. Vom eingebauten Ventilator, den wir auf der MWC Barcelona 2026 erstmals vorgestellt haben, bis zur heutigen Flüssigkeitskühlung bauen wir ein Gerät, das jungen Gamern vom Start bis zum Ziel zuverlässige Kühlung und maximalen Komfort bietet."

Neue Ära der Kühlung mit dem revolutionären AquaCore-Kühlsystem

Herzstück des Modells ist das AquaCore Cooling System von nubia, das Flüssigkeitskühlung und Luftkühlung in einer dualaktiven thermischen Architektur kombiniert. Das Flüssigkeitskühlsystem nutzt ein KI-gesteuertes Kühlmittel in Serverqualität, das auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Dank einer Mikropumpe und einer dreischichtigen Kühlfolie sorgt es für eine kontinuierliche Kühlmittelzirkulation im Uhrzeigersinn, wodurch die Wärme effizienter von den Kernkomponenten in kühlere Bereiche abgeleitet wird. Das transparente Design zeigt die Bewegung des Kühlmittels und sorgt so für eine unverwechselbare Gaming-Ästhetik, die die technische Konstruktion um ein eindrucksvolles Look & Feel ergänzt.

Der integrierte aktive Lüfter sorgt in Verbindung mit dem so genannten Through-Flow Duct Design für einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom, der die Wärmeableitung beschleunigt. Während die Flüssigkeitsschleife die Wärme von den Kernkomponenten abzieht, hilft der Lüfter, sie effizienter auszustoßen. Für maximale Kühleffizienz hat nubia den gesamten Wärmeabfuhrbereich auf 33.652 mm² erweitert und VC-, Graphit- und Flüssigkühltechnologien in einer ultragroßen thermischen Architektur kombiniert.

Konsolenähnliche Steuerung für komfortables, reaktionsschnelles Gameplay

nubia hat das Gerät mit 550-Hz-Neo-Triggern 5.0 ausgestattet, die mit einer 3049-Hz-Instant-Touch-Rate und dem Magic Touch 3.0-Algorithmus kombiniert sind. Damit erreicht es eine branchenführende Latenz von unter 5,5 ms und sorgt für eine sofortige Touch-Reaktion – ein absolutes Must-have für die Gaming Community. Es verfügt auch über eine völlig flache Rückseite, die einzige in seiner Klasse, mit raffinierten abgerundeten Ecken und einem 90-Grad-Ladekabel für ein komfortableres Gefühl in der Hand.

Mit dem Cold-Core-Trinity-System, bestehend aus dem MediaTek Dimensity 7400 4-nm-Chipsatz, bis zu 24 GB dynamischem RAM und der NeoTurbo-Engine-Optimierung, ist das Gerät darauf ausgelegt, hohe und stabile Bildraten zu liefern. Das Gerät verfügt über einen 6.210-mAh-Zweizellen-Akku, der durch 80-W-Schnellladung (45 W PD für den EU-Markt) und Bypass-Ladung unterstützt wird. Außerdem unterstützt es den 5 %-Extremmodus, mit dem sich die Spielzeit um bis zu 30 Minuten verlängern lässt.

Immersive Spielerfahrung verbessert durch AI Copilot Demi

Die nubia Neo 5 GT Special Edition hat ein 6,8-Zoll-1,5K AMOLED-Display mit einer 144Hz-Auffrischungsrate und einer lokalen Spitzenhelligkeit von 4.500 Nits, die in schnelllebigen Titeln bei wechselnden Lichtverhältnissen eine lebendige Klarheit bietet. In Kombination mit Stereo-Dual-Lautsprechern mit DTS:X® Ultra und einem X-Achsen-Linearmotor erzeugt es ein immersiveres sensorisches Erlebnis.

Neben der Hardware hat nubia AI Copilot Demi 2.0 integriert, um die Art und Weise, wie Benutzer spielen und interagieren, zu ergänzen. Funktionen wie Gaming Coach, Gaming Chatbot und Demi Auto-Chat bieten Anleitung, unterstützen die Kommunikation und helfen den Benutzern, konzentriert zu bleiben, ohne ihr Gameplay zu unterbrechen.

Die Nubia Neo 5 GT Special Edition wird in diesem Juli weltweit gelauncht. Start ist in Südostasien. Das Gerät ist in den Farben Surge Black und Glacial Silver erhältlich und wird mit 24 GB (12 GB + 12 GB) RAM sowie 256 GB oder 512 GB Speicher angeboten. Dazu kommt eine fünfjährige Garantie auf Software-Updates, was das Engagement von nubia für langfristige Stabilität unterstreicht.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

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