全面邁入Net5.5G時代，星河AI網絡加速運營商新增長

王雷指出，華為推出的面向Net5.5G的星河AI網絡解決方案，具備以下能力：

高品質體驗保障 ：根據不同用戶差異化訴求，精準體驗保障，加速2H/2C業務的體驗變現，同時通過Managed Service提升多樣化服務體驗，助力2B業務跨越式增長

：根據不同用戶差異化訴求，精準體驗保障，加速2H/2C業務的體驗變現，同時通過Managed Service提升多樣化服務體驗，助力2B業務跨越式增長 高可靠融合承載 ：通過E2E 400GE 路由器和支持網絡配置仿真的網絡數字地圖構建超寬、可靠承載網，一網多用降低TCO，應對運營商每年20%以上的流量增長

：通過E2E 400GE 路由器和支持網絡配置仿真的網絡數字地圖構建超寬、可靠承載網，一網多用降低TCO，應對運營商每年20%以上的流量增長 高算效智算網絡 ：通過彈性無損廣域網助力算力高效運輸，助力運營商抓住企業入算新機遇；同時打造可靠高效的算力底座，加速運營商算力服務變現

：通過彈性無損廣域網助力算力高效運輸，助力運營商抓住企業入算新機遇；同時打造可靠高效的算力底座，加速運營商算力服務變現 高智能安全防護：面向AI快速發展帶來的網絡威脅，以AI賦能網絡安全檢測，精準、快速識別威脅，護航業務發展

王雷在演講中分享了運營商的先進實踐。在高品質體驗保障加速業務變現方面，華為星河AI網絡解決方案通過SRv6+數字地圖的自動調優能力，疏導每月數百次斷纖導致的網絡路徑優化和流量擁塞，用時從過去的5天縮短到分鐘級，提升業務體驗、釋放流量壓抑，投訴比例降低80%，DOU增長7%, 預計月增收400萬美金以上；在高可靠融合承載降低TCO方面，隨著某客戶的5G、FTTH和視頻業務的快速發展，未來3年流量CAGR高達50%，該客戶引入了華為的業界最高密400GE 路由器，構建了一張面向未來10年平滑演進的融合承載網絡，實現整網50%CAPEX節省。同時星河AI網絡支持網絡配置仿真，實時進行全網配置仿真驗證，實現網絡變更0出錯，提升了網絡可靠性和網絡變更效率。此外，王雷還分享了運營商抓住AI新機遇實現新增長方面的一些探索和實踐，包括為企業海量樣本入算提供的數據快遞服務、為跨DC協同訓練提供長距無損傳輸服務、智算雲服務以及用AI對抗AI來降低網絡安全風險。

面向Net5.5G時代的星河AI網絡端到端產品已全面商用加速，當前已經有來自全球20多個國家的40多個運營商客戶在加速星河AI網絡部署，實現了業務新增長，拓展了業務新邊界。未來，華為將持續聚焦網絡技術創新，打造最佳產品與解決方案，攜手全球領先運營商，打開智能時代的新市場，助力運營商加速業務增長。

SOURCE Huawei