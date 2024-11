Komerčné využívanie inteligentnej siete Xinghe je v plnom prúde, a nový rast pre operátorov zrýchľuje

ISTANBUL, Turecko, 4. novembra 2024 /PRNewswire/ – Leon Wang, prezident produktovej línie Data Communication spoločnosti Huawei, na Fóre ultraširokopásmového pripojenia (UBBF) 2024 predniesol hlavný prejav pod názvom Inteligentná sieť Xinghe: Urýchlenie nového rastu pre operátorov v ére Net5.5G. Wang priblížil spoluprácu spoločnosti Huawei s poprednými svetovými operátormi s využitím jej riešenia inteligentnej siete Xinghe na zaistenie obchodného úspechu pre zákazníkov. Nazrel tiež na budúcnosť smerovania vývoja nových služieb v scenároch inteligentnej výpočtovej techniky.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech at UBBF 2024

Všetky priemyselné odvetvia rýchlo smerujú k ére AI a poháňajú vývoj dátových komunikačných sietí k ďalšej generácii – Net5.5G. Huawei prvýkrát predstavil svoju interpretáciu cieľovej siete Net5.5G na fóre UBBF 2023 a neskôr na MWC v Šanghaji 2024 uviedol na trh inteligentné sieťové riešenie Xinghe prispôsobené cieľovej sieti Net5.5G. Odvtedy inteligentné sieťové riešenie Xinghe komerčne využívajú poprední svetoví operátori, vďaka čomu dosahujú rast výnosov.

Wang poznamenal, že inteligentné sieťové riešenie Xinghe orientované na Net5.5G od Huawei sa môže pochváliť štyrmi výhodami:

Zabezpečenie prémiového používateľského zážitku: Riešenie zaisťuje precízny zážitok na splnenie rozmanitých požiadaviek rôznych používateľov a urýchľuje speňaženie používateľského zážitku zo služieb 2H/2C. Zlepšuje tiež používateľský zážitok prostredníctvom riadených služieb, čím uľahčuje skokový rast služieb 2B .

Riešenie zaisťuje precízny zážitok na splnenie rozmanitých požiadaviek rôznych používateľov a urýchľuje speňaženie používateľského zážitku zo služieb 2H/2C. Zlepšuje tiež používateľský zážitok prostredníctvom riadených služieb, čím uľahčuje skokový rast služieb . Mimoriadne spoľahlivý konvergovaný prenos: Routre E2E 400GE a sieťová digitálna mapa, ktorá podporuje simuláciu konfigurácie siete, pomáhajú budovať ultraširokopásmové a spoľahlivé prenosové siete. Jediná sieť pre viacero služieb znižuje celkové náklady na vlastníctvo (TCO), čím efektívne rieši rastúci ročný rast prevádzky operátorov o viac ako 20 %.

Routre E2E 400GE a sieťová digitálna mapa, ktorá podporuje simuláciu konfigurácie siete, pomáhajú budovať ultraširokopásmové a spoľahlivé prenosové siete. Jediná sieť pre viacero služieb znižuje celkové náklady na vlastníctvo (TCO), čím efektívne rieši rastúci ročný rast prevádzky operátorov o viac ako 20 %. Vysoká účinnosť pre inteligentnú výpočtovú techniku: Elastická sieť WAN bez strát uľahčuje efektívny prenos výpočtového výkonu a pomáha operátorom využiť príležitosti, ktoré im prináša prístup podnikov k inteligentným výpočtovým centrám. Riešenie tiež pomáha vybudovať spoľahlivú a efektívnu výpočtovú základňu, ktorá operátorom umožňuje speňažiť výpočtové služby rýchlejšie.

Elastická sieť WAN bez strát uľahčuje efektívny prenos výpočtového výkonu a pomáha operátorom využiť príležitosti, ktoré im prináša prístup podnikov k inteligentným výpočtovým centrám. Riešenie tiež pomáha vybudovať spoľahlivú a efektívnu výpočtovú základňu, ktorá operátorom umožňuje speňažiť výpočtové služby rýchlejšie. Všadeprítomná inteligentná bezpečnostná ochrana: Na riešenie sieťových hrozieb poháňaných exponenciálnym rastom AI využíva toto riešenie detekciu zabezpečenia siete s podporou umelej inteligencie, ktorá rýchlo a presne určuje hrozby na zaistenie vývoja služieb.

Vo svojom prejave Wang hovoril o rôznych prípadoch špičkového využitia pre operátorov. Pokiaľ ide o to, ako zrýchliť speňaženie služieb zaručením prémiového zážitku, inteligentné sieťové riešenie Xinghe od Huawei využíva možnosti automatickej optimalizácie SRv6+Network Digital Map na optimalizáciu sieťových trás a zmiernenie spomalenej premávky v dôsledku stoviek výpadkov vlákien každý mesiac. Tým sa čas optimalizácie skracuje z 5 dní na niekoľko minút, zlepšuje používateľský zážitok zo služieb a uvoľňuje potlačená návštevnosť. To tiež znižuje mieru sťažností o 80 % a zvyšuje DOU o 7 %, čím sa tržby zvýšia odhadom o viac ako 4 milióny USD mesačne. Pokiaľ ide o znižovanie celkových nákladov na vlastníctvo prostredníctvom mimoriadne spoľahlivej konvergovanej prepravy, jeden zo zákazníkov dokázal po zavedení routerov Huawei 400GE znížiť CAPEX celej siete o 50 %. Tieto routre, ktoré poskytujú najvyššiu hustotu v odvetví, umožnili zákazníkovi vybudovať konvergovanú prenosovú sieť, ktorá podporuje hladký vývoj na nasledujúcich 10 rokov, pričom riešia predpokladanú 50 % CAGR v raste návštevnosti za nasledujúce tri roky poháňanú explozívnym rozširovaním 5G, FTTH a video služieb. Wang sa tiež podelil o skúmanie a možnosti použitia pre operátorov pri využívaní nových príležitostí, ktoré prináša AI na podporu rastu. Patria sem služby Data Express, vďaka ktorým môžu veľké vzorky údajov podnikov vstupovať do inteligentných výpočtových dátových centier operátorov, služby prenosu na veľké vzdialenosti bez strát, ktoré uľahčujú školenia spolupráce naprieč dátovými centrami, inteligentné počítačové cloudové služby a priekopnícke využitie AI na obranu proti AI s cieľom znižovať bezpečnostné riziká siete.

Komplexné produkty inteligentnej siete Xinghe sa začali využívať komerčne a 40 operátorov z viac ako 20 krajín už využíva inteligentnú sieť Xinghe na podporu rastu a rozšírenie svojho podnikania. Spoločnosť Huawei zostáva na čele inovácií sieťových technológií a bude vyvíjať špičkové produkty a riešenia v spolupráci s poprednými operátormi z celého sveta, aby odomkla nové príležitosti v inteligentnej ére a posúvala ich podnikanie vpred.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2547492/image_5009699_30394006.jpg