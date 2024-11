L'utilisation commerciale du réseau intelligent Xinghe est en plein essor, accélérant la croissance des opérateurs

ISTANBUL, Turquie, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de l'Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024, Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours d'ouverture intitulé Résesau intelligent Xinghe : accélérer la croissance des opérateurs à l'ère du Net5.5G. Dans son discours, Wang est revenu sur la collaboration de Huawei avec les plus grands opérateurs mondiaux, tirant parti de sa solution de réseau intelligent Xinghe pour promouvoir la réussite commerciale des clients. Il s'est également penché sur les orientations du développement de nouveaux services dans les scénarios d'informatique intelligente.

Toutes les industries évoluent rapidement vers l'ère de l'IA, entraînant l'évolution des réseaux de communication de données vers la prochaine génération, le Net5.5G. Huawei a d'abord dévoilé son interprétation du réseau cible Net5.5G à l'UBBF 2023, puis a lancé la solution de réseau intelligent Xinghe adaptée au réseau cible Net5.5G au MWC Shanghai 2024. Depuis lors, la solution de réseau intelligent Xinghe a été mise en service commercial par des opérateurs de premier plan, aidant ainsi l'entreprise à accroître ses revenus.

Wang a fait remarquer que la solution Xinghe Intelligent Network de Huawei, axée sur la technologie Net5.5G, est dotée de quatre capacités :

Garantie d'une expérience inégalée : la solution offre une garantie d'expérience précise pour répondre aux demandes différenciées des utilisateurs et accélère la monétisation de l'expérience des services 2H/2C. Elle améliore également l'expérience de service grâce aux services gérés, facilitant ainsi la croissance accélérée des services 2B .

la solution offre une garantie d'expérience précise pour répondre aux demandes différenciées des utilisateurs et accélère la monétisation de l'expérience des services 2H/2C. Elle améliore également l'expérience de service grâce aux services gérés, facilitant ainsi la croissance accélérée des services . Transport convergent ultra-fiable : les routeurs E2E 400GE et le Network Digital Map, qui permet de simuler la configuration du réseau, aident à construire des réseaux de transport fiables et à très large bande. De plus, un seul réseau pour plusieurs services réduit le coût total de possession, ce qui permet de répondre efficacement à la croissance annuelle de plus de 20 % du trafic des opérateurs.

les routeurs E2E 400GE et le Network Digital Map, qui permet de simuler la configuration du réseau, aident à construire des réseaux de transport fiables et à très large bande. De plus, un seul réseau pour plusieurs services réduit le coût total de possession, ce qui permet de répondre efficacement à la croissance annuelle de plus de 20 % du trafic des opérateurs. Une efficacité élevée pour l'informatique intelligente : le réseau étendu élastique sans perte facilite la transmission efficace de la puissance informatique, aidant les opérateurs à saisir les opportunités offertes par l'accès des entreprises à des centres informatiques intelligents. La solution contribue également à la mise en place d'une base informatique fiable et efficace, permettant aux opérateurs de monétiser plus rapidement les services informatiques.

le réseau étendu élastique sans perte facilite la transmission efficace de la puissance informatique, aidant les opérateurs à saisir les opportunités offertes par l'accès des entreprises à des centres informatiques intelligents. La solution contribue également à la mise en place d'une base informatique fiable et efficace, permettant aux opérateurs de monétiser plus rapidement les services informatiques. Protection intelligente et omniprésente de la sécurité : pour faire face aux menaces réseau alimentées par la croissance exponentielle de l'IA, cette solution s'appuie sur la détection de la sécurité réseau alimentée par l'IA, en repérant rapidement et précisément les menaces pour préserver le développement des services.

Dans son discours, Wang a évoqué divers cas d'utilisation de pointe des transporteurs. Pour ce qui est de l'accélération de la monétisation des services grâce à l'assurance d'une expérience premium, la solution Xinghe Intelligent Network de Huawei exploite les capacités d'optimisation automatique de SRv6+Network Digital Map pour optimiser les chemins du réseau et réduire la congestion du trafic causée par des centaines de coupures de fibres chaque mois. Cela permet de réduire le temps d'optimisation de 5 jours à quelques minutes, d'améliorer l'expérience du service et de libérer le trafic supprimé. Cette approche permet également de réduire le taux de plainte de 80 % et d'augmenter le DOU de 7 %, ce qui se traduit par une augmentation des recettes de plus de quatre millions USD par mois, selon les estimations. En ce qui concerne la réduction du coût total de possession grâce à un transport convergent ultra-fiable, un client a pu réduire de 50 % les dépenses d'investissement de l'ensemble du réseau après avoir introduit les routeurs 400GE de Huawei. Ces routeurs, qui offrent la densité la plus élevée du secteur, ont permis au client de construire un réseau de transport convergent qui prend en charge une évolution en douceur au cours des dix prochaines années, en tenant compte du TCAC de 50 % prévu pour la croissance du trafic au cours des trois prochaines années, en raison de l'expansion explosive de la 5G, du FTTH et des services vidéo. Wang est également revenu sur l'exploration et les cas d'utilisation des opérateurs pour saisir les nouvelles opportunités offertes par l'IA afin de stimuler la croissance. Il s'agit notamment des services Data Express qui permettent aux échantillons de données massives des entreprises d'entrer dans les centres de données informatiques intelligents des opérateurs, des services de transmission sans perte sur longue distance qui facilitent la formation collaborative entre les centres de données, des services informatiques intelligents en nuage et de l'utilisation pionnière de l'IA pour se défendre contre l'IA afin de réduire les risques liés à la sécurité du réseau.

Les produits de bout en bout du réseau intelligent Xinghe ont été accélérés pour une utilisation commerciale, avec 40 transporteurs de plus de 20 pays qui utilisent déjà le réseau intelligent Xinghe pour stimuler la croissance et étendre leur champ d'activité. Huawei restera à la pointe de l'innovation en matière de technologie de réseau, en développant des produits et des solutions de pointe en collaboration avec des opérateurs de premier plan du monde entier, afin de débloquer de nouvelles opportunités dans l'ère intelligente et de stimuler leurs activités.

