Die kommerzielle Nutzung des intelligenten Xinghe-Netzwerks ist in vollem Gange und beschleunigt neues Wachstum für Carrier

ISTANBUL, Türkei, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024 hielt Leon Wang, President der Data Communication Product Line von Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel Xinghe Intelligent Network: Accelerating New Growth for Carriers in Net5.5G Era. In seiner Rede berichtete Wang über die Zusammenarbeit von Huawei mit weltweit führenden Netzbetreibern, die ihre Xinghe Intelligent Network Solution nutzen, um den Geschäftserfolg ihrer Kunden zu steigern. Er gab auch einen Ausblick auf die Entwicklungsrichtungen neuer Dienste im Bereich des intelligenten Computings.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech at UBBF 2024

Alle Branchen bewegen sich rasch auf das Zeitalter der KI zu und treiben die Entwicklung von Datenkommunikationsnetzen zur nächsten Generation – Net5.5G – voran. Huawei hat seine Interpretation des Net5.5G-Zielnetzes erstmals auf dem UBBF 2023 vorgestellt und später auf dem MWC Shanghai 2024 die auf das Net5.5G-Zielnetz zugeschnittene Xinghe Intelligent Network Solution eingeführt. Seitdem wird die Xinghe Intelligent Network Solution von weltweit führenden Netzbetreibern kommerziell genutzt und verhilft ihnen zu Umsatzwachstum.

Wang wies darauf hin, dass die auf Net5.5G ausgerichtete Xinghe Intelligent Network Solution von Huawei vier Fähigkeiten aufweist:

Premium-Erlebnisgarantie: Die Lösung bietet eine präzise Erlebnisgarantie, um den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Nutzer gerecht zu werden, und beschleunigt die Monetarisierung von 2H/2C-Diensten. Außerdem wird die Serviceerfahrung durch verwaltete Dienste verbessert, was ein sprunghaftes Wachstum von 2B -Diensten ermöglicht.

Die Lösung bietet eine präzise Erlebnisgarantie, um den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Nutzer gerecht zu werden, und beschleunigt die Monetarisierung von 2H/2C-Diensten. Außerdem wird die Serviceerfahrung durch verwaltete Dienste verbessert, was ein sprunghaftes Wachstum von -Diensten ermöglicht. Äußerst zuverlässiger konvergierter Transport: E2E 400GE-Router und Network Digital Map, das die Simulation der Netzwerkkonfiguration unterstützt, helfen beim Aufbau von Ultrabreitband- und zuverlässigen Transportnetzwerken. Ein einziges Netz für mehrere Dienste senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) und trägt damit dem rasanten jährlichen Verkehrswachstum von über 20 % Rechnung.

E2E 400GE-Router und Network Digital Map, das die Simulation der Netzwerkkonfiguration unterstützt, helfen beim Aufbau von Ultrabreitband- und zuverlässigen Transportnetzwerken. Ein einziges Netz für mehrere Dienste senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) und trägt damit dem rasanten jährlichen Verkehrswachstum von über 20 % Rechnung. Hohe Effizienz für intelligentes Rechnen: Elastisches verlustfreies WAN erleichtert die effiziente Übertragung von Rechenleistung und hilft Carriern, die Chancen zu nutzen, die sich durch den Zugang von Unternehmen zu intelligenten Rechenzentren ergeben. Die Lösung trägt auch zum Aufbau einer zuverlässigen und effizienten Datenverarbeitungsgrundlage bei, die es den Betreibern ermöglicht, Datenverarbeitungsdienste schneller zu monetarisieren.

Elastisches verlustfreies WAN erleichtert die effiziente Übertragung von Rechenleistung und hilft Carriern, die Chancen zu nutzen, die sich durch den Zugang von Unternehmen zu intelligenten Rechenzentren ergeben. Die Lösung trägt auch zum Aufbau einer zuverlässigen und effizienten Datenverarbeitungsgrundlage bei, die es den Betreibern ermöglicht, Datenverarbeitungsdienste schneller zu monetarisieren. Allgegenwärtiger intelligenter Sicherheitsschutz: Um den Netzwerkbedrohungen zu begegnen, die durch das exponentielle Wachstum der KI angeheizt werden, nutzt diese Lösung die KI-gestützte Erkennung von Netzwerksicherheit, um Bedrohungen schnell und präzise zu erkennen und die Entwicklung von Services zu schützen.

In seiner Rede erörterte Wang eine Reihe von innovativen Anwendungsfällen der Netzbetreiber. Zur Beschleunigung der Servicemonetarisierung durch Premium Experience Assurance nutzt die Xinghe Intelligent Network Solution von Huawei die automatischen Optimierungsfunktionen von SRv6+Network Digital Map, um die Netzwerkpfade zu optimieren und die durch Hunderte von Glasfaserkürzungen pro Monat verursachten Verkehrsstaus zu beseitigen. Dadurch wird die Optimierungszeit von 5 Tagen auf wenige Minuten verkürzt, die Serviceerfahrung verbessert und unterdrückter Datenverkehr freigegeben. Dadurch wird auch die Beschwerdequote um 80 % gesenkt und der DOU um 7 % erhöht, was die Einnahmen um schätzungsweise 4 Mio. USD pro Monat steigert. Im Hinblick auf die Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) durch hochzuverlässigen konvergenten Transport konnte ein Kunde nach der Einführung der 400GE-Router von Huawei die CAPEX des gesamten Netzwerks um 50 % senken. Diese Router, die die branchenweit höchste Dichte bieten, ermöglichten es dem Kunden, ein konvergentes Transportnetzwerk aufzubauen, das eine reibungslose Entwicklung in den nächsten 10 Jahren unterstützt und dem prognostizierten Verkehrswachstum von 50 % CAGR in den nächsten drei Jahren gerecht wird, das durch die explosive Expansion von 5G, FTTH und Videodiensten angetrieben wird. Wang berichtete auch über die Erkundung und Nutzung neuer Möglichkeiten durch die Luftfahrtunternehmen, die sich durch KI ergeben, um das Wachstum voranzutreiben. Dazu gehören Data-Express-Dienste, die es Unternehmen ermöglichen, massive Datenmengen in die intelligenten Rechenzentren von Carriern einzuspeisen, verlustfreie Fernübertragungsdienste, die das gemeinsame Training über mehrere Rechenzentren hinweg erleichtern, intelligente Cloud-Dienste und der bahnbrechende Einsatz von KI zur Abwehr von KI, um die Sicherheitsrisiken im Netzwerk zu verringern.

Die End-to-End-Produkte von Xinghe Intelligent Network wurden für den kommerziellen Einsatz freigegeben. 40 Carrier aus über 20 Ländern nutzen das Xinghe Intelligent Network bereits, um ihr Wachstum zu steigern und ihren Geschäftsumfang zu erweitern. Huawei wird auch weiterhin an der Spitze der Netzwerktechnologie-Innovation stehen und in Zusammenarbeit mit erstklassigen Netzbetreibern aus der ganzen Welt branchenführende Produkte und Lösungen entwickeln, um neue Möglichkeiten im intelligenten Zeitalter zu erschließen und ihr Geschäft voranzutreiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547492/image_5009699_30394006.jpg