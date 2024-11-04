Xinghe Akıllı Ağın Ticari Kullanımı Tüm Hızıyla Devam Ediyor ve Operatörler İçin Yeni Büyümeyi Hızlandırıyor

İSTANBUL, Türkiye, 4 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Ultra Genişbant Forumu (UBBF) 2024 kapsamında Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkanı Leon Wang, bir açılış konuşması yaptı, Xinghe Akıllı Ağ: Net5.5G Çağında Operatörler için Yeni Büyümenin Hızlandırılması. Wang konuşmasında, Huawei'nin dünyanın önde gelen operatörleriyle yaptığı işbirliğini ve müşterilerin iş başarısını artırmak için Xinghe Akıllı Ağ Çözümünden yararlandığını paylaştı. Ayrıca akıllı bilişim senaryolarında yeni hizmetlerin gelişim yönlerine de baktı.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech at UBBF 2024

Tüm sektörler hızla yapay zeka çağına doğru ilerliyor ve bu da veri iletişim ağlarının bir sonraki nesil olan Net5.5G'ye evrilmesini sağlıyor. Huawei, Net5.5G hedef ağına ilişkin yorumunu ilk olarak UBBF 2023'te açıkladı ve daha sonra MWC Shanghai 2024'te Net5.5G hedef ağı için özel olarak tasarlanan Xinghe Akıllı Ağ Çözümünü piyasaya sürdü. O zamandan beri, Xinghe Akıllı Ağ Çözümü dünyanın önde gelen operatörleri tarafından ticari kullanıma sunuldu ve gelir artışı elde etmelerine yardımcı oldu.

Wang, Huawei'nin Net5.5G odaklı Xinghe Akıllı Ağ Çözümünün dört özelliğe sahip olduğunu belirtti:

Premium deneyim güvencesi: Çözüm, farklı kullanıcıların farklılaşan taleplerini karşılamak için hassas deneyim güvencesi sağlar ve 2H/2C hizmetlerinin deneyimden gelir elde etmesini hızlandırır. Ayrıca, yönetilen hizmetler aracılığıyla hizmet deneyimini geliştirerek 2B hizmetlerinin sıçramalı büyümesini kolaylaştırır.

Çözüm, farklı kullanıcıların farklılaşan taleplerini karşılamak için hassas deneyim güvencesi sağlar ve 2H/2C hizmetlerinin deneyimden gelir elde etmesini hızlandırır. Ayrıca, yönetilen hizmetler aracılığıyla hizmet deneyimini geliştirerek hizmetlerinin sıçramalı büyümesini kolaylaştırır. Ultra güvenilir birleşik taşıma: E2E 400GE yönlendiriciler ve ağ yapılandırma simülasyonunu destekleyen Ağ Dijital Haritası, ultra geniş bant ve güvenilir taşıma ağları oluşturmaya yardımcı olur. Birden fazla hizmet için tek bir ağ, taşıyıcıların yıllık %20'nin üzerindeki trafik artışını etkin bir şekilde ele alarak TCO'yu azaltır.

E2E 400GE yönlendiriciler ve ağ yapılandırma simülasyonunu destekleyen Ağ Dijital Haritası, ultra geniş bant ve güvenilir taşıma ağları oluşturmaya yardımcı olur. Birden fazla hizmet için tek bir ağ, taşıyıcıların yıllık %20'nin üzerindeki trafik artışını etkin bir şekilde ele alarak TCO'yu azaltır. Akıllı bilgi işlem için yüksek verimlilik: Elastik kayıpsız WAN, bilgi işlem gücünün verimli bir şekilde iletilmesini kolaylaştırarak taşıyıcıların, işletmelerin akıllı bilgi işlem merkezlerine erişiminin getirdiği fırsatları yakalamasına yardımcı olur. Çözüm ayrıca güvenilir ve verimli bir bilgi işlem temeli oluşturmaya yardımcı olarak operatörlerin bilgi işlem hizmetlerinden daha hızlı gelir elde etmelerini sağlıyor.

Elastik kayıpsız WAN, bilgi işlem gücünün verimli bir şekilde iletilmesini kolaylaştırarak taşıyıcıların, işletmelerin akıllı bilgi işlem merkezlerine erişiminin getirdiği fırsatları yakalamasına yardımcı olur. Çözüm ayrıca güvenilir ve verimli bir bilgi işlem temeli oluşturmaya yardımcı olarak operatörlerin bilgi işlem hizmetlerinden daha hızlı gelir elde etmelerini sağlıyor. Ubiquitous akıllı güvenlik koruması: Yapay zekanın katlanarak büyümesinden kaynaklanan ağ tehditlerini ele almak için bu çözüm, yapay zeka destekli ağ güvenliği tespitinden yararlanarak hizmet geliştirmeyi korumak için tehditleri hızlı ve doğru bir şekilde tespit eder.

Wang konuşmasında, çeşitli operatörlerin son teknoloji kullanım örneklerini ele aldı. Premium deneyim güvencesi aracılığıyla hizmetten gelir elde etmenin nasıl hızlandırılacağı konusunda, Huawei'in Xinghe Akıllı Ağ Çözümü, ağ yollarını optimize etmek ve her ay yüzlerce fiber kesintisinin neden olduğu trafik sıkışıklığını gidermek için SRv6+Network Digital Map'in otomatik optimizasyon yeteneklerinden yararlanıyor. Bu, optimizasyon süresini 5 günden birkaç dakikaya indirir, hizmet deneyimini iyileştirir ve bastırılmış trafiği serbest bırakır. Bu aynı zamanda şikayet oranını %80 oranında azaltmakta ve DOU'yu %7 oranında artırarak geliri ayda tahmini 4 milyon ABD Dolarından fazla artırmaktadır. Ultra güvenilir birleşik taşıma yoluyla TCO'nun nasıl azaltılacağı konusunda, bir müşteri Huawei'in 400GE yönlendiricilerini kullandıktan sonra tüm ağın CAPEX'ini %50 oranında azaltmayı başardı. Sektörün en yüksek yoğunluğunu sağlayan bu yönlendiriciler, müşterinin önümüzdeki 10 yıl içinde sorunsuz evrimi destekleyen ve 5G, FTTH ve video hizmetlerinin patlayıcı bir şekilde genişlemesiyle önümüzdeki üç yıl içinde trafik artışında öngörülen %50 YBBO'ya hitap eden bir birleşik taşıma ağı oluşturmasını sağladı. Wang ayrıca, büyümeyi desteklemek için yapay zekanın getirdiği yeni fırsatları değerlendirmede operatörlerin keşiflerini ve kullanım örneklerini paylaştı. Bunlar arasında işletmelerin devasa veri örneklerinin taşıyıcıların akıllı bilişim veri merkezlerine girmesini sağlayan Data Express hizmetleri, merkezler arası işbirliğine dayalı eğitimi kolaylaştıran uzun mesafeli kayıpsız iletim hizmetleri, akıllı bilişim bulut hizmetleri ve ağ güvenliği risklerini azaltmak için yapay zekaya karşı savunmada yapay zekanın öncü kullanımı yer alıyor.

Xinghe Intelligent Network'ün uçtan uca ürünleri ticari kullanım için hızlandırıldı ve 20'den fazla ülkeden 40 taşıyıcı, büyümeyi artırmak ve iş kapsamlarını genişletmek için Xinghe Intelligent Network'ü kullanıyor. Huawei, akıllı çağda yeni fırsatların kilidini açmak ve işlerini ileriye taşımak için dünyanın dört bir yanından üst düzey taşıyıcılarla işbirliği içinde endüstri lideri ürünler ve çözümler geliştirerek ağ teknolojisi inovasyonunun ön saflarında yer almaya devam edecek.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2547492/image_5009699_30394006.jpg