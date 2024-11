Xinghe Intelligent Networkの商用利用が本格化、キャリアの新たな成長を促進

イスタンブール(トルコ)、2024年11月4日 /PRNewswire/ -- Ultra-Broadband Forum(ウルトラブロードバンド・フォーラム、UBBF)2024で、ファーウェイ(華為)のデータ通信製品ライン担当プレジデントであるLeon Wang氏が、「Xinghe Intelligent Network: Accelerating New Growth for Carriers in Net5.5G Era(Xinghe Intelligent Network:Net5.5G時代におけるキャリアの新たな成長を加速)」というタイトルの基調講演を行いましたWang氏は壇上、世界をリードするキャリアとファーウェイのコラボレーションについて説明しました。このコラボレーションでは、Xinghe Intelligent Networkソリューションを活用し、顧客のビジネスの成功を促進しました。同氏はまた、インテリジェント・コンピューティング・シナリオで新しいサービスを開発する方向性について展望を述べました。

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech at UBBF 2024 (PRNewsfoto/Huawei)

すべての産業が、AI時代に向かって急速に進んでおり、データ通信ネットワークの進化を次世代、Net5.5Gへと駆り立てています。ファーウェイは、最初にUBBF 2023でNet5.5Gターゲット・ネットワークについて説明し、その後のMWC Shanghai 2024でNET5.5Gターゲット・ネットワークに合わせたXinghe Intelligent Networkソリューションを開始しました。それ以来、Xinghe Intelligent Networkソリューションは、世界をリードするキャリアによって商業的に使用され、収益の成長を支援してきました。

Wang氏によれば、ファーウェイのNet5.5G指向のXinghe Intelligent Networkソリューションは4つの機能を備えています。

プレミアムなエクスペリエンス保証: このソリューションは、さまざまなユーザの差別化された要求を満たす正確なエクスペリエンス保証を提供し、2H/2Cサービスの収益化を加速化します。また、マネージド・サービスを通じてサービス・エクスペリエンスを向上させ、2Bサービスの飛躍的な成長を促進します。

このソリューションは、さまざまなユーザの差別化された要求を満たす正確なエクスペリエンス保証を提供し、2H/2Cサービスの収益化を加速化します。また、マネージド・サービスを通じてサービス・エクスペリエンスを向上させ、2Bサービスの飛躍的な成長を促進します。 信頼性のきわめて高いコンバージド・トランスポート: E2E 400GEルーターとネットワーク・コンフィグレーション・シミュレーションをサポートするネットワーク・デジタル・マップは、ウルトラブロードバンドと信頼できるトランスポート・ネットワークの構築に役立ちます。また、複数のサービスを1つのネットワークでまかなうことで、TCOを削減し、急成長するキャリアの年間トラフィックが20%以上増加しているケースにも効果的に対処します。

E2E 400GEルーターとネットワーク・コンフィグレーション・シミュレーションをサポートするネットワーク・デジタル・マップは、ウルトラブロードバンドと信頼できるトランスポート・ネットワークの構築に役立ちます。また、複数のサービスを1つのネットワークでまかなうことで、TCOを削減し、急成長するキャリアの年間トラフィックが20%以上増加しているケースにも効果的に対処します。 インテリジェント・コンピューティング向けの高効率化: 弾力性に富み、ロスのないWANは、コンピューティング・パワーの効率的な伝送を促進し、企業のインテリジェント・コンピューティング・センターへのアクセスがもたらすチャンスを手にできるよう支援します。このソリューションは、信頼性の高い効率的なコンピューティング基盤の構築にも役立ち、キャリアがコンピューティング・サービスをより迅速に収益化できるようにします。

弾力性に富み、ロスのないWANは、コンピューティング・パワーの効率的な伝送を促進し、企業のインテリジェント・コンピューティング・センターへのアクセスがもたらすチャンスを手にできるよう支援します。このソリューションは、信頼性の高い効率的なコンピューティング基盤の構築にも役立ち、キャリアがコンピューティング・サービスをより迅速に収益化できるようにします。 ユビキタスでインテリジェントなセキュリティ保護:指数関数的なAIの成長に勢いを得たネットワークの脅威に対処するために、このソリューションは、AIによるネットワーク・セキュリティ検出を活用し、サービス開発を保護するために、脅威を迅速かつ正確に特定します。

講演の壇上、Wang氏は、さまざまなキャリアの最先端のユース・ケースについて説明しました。プレミアムなエクスペリエンス保証を通じてサービスの収益化を加速する方法については、ファーウェイのXinghe Intelligent Networkソリューションが、SRv6とネットワーク・デジタル・マップの自動最適化機能を利用してネットワーク・パスを最適化し、毎月数百のファイバー切断によって引き起こされるトラフィックの渋滞を軽減します。これにより、最適化時間が5日間から数分単位にまで短くなり、サービス・エクスペリエンスが向上し、抑制されたトラフィックがリリースされます。また、これにより苦情率が80%減少し、DOUが7%増加し、収益が1か月あたり400万米ドル以上増加します。信頼性のきわめて高いコンバージド・トランスポートを介してTCOを減らす方法については、ファーウェイの400GEルーターを導入した顧客は、ネットワーク全体のCAPEXを50%削減することができるようになりました。業界の最高密度を提供するこれらのルーターのおかげで、顧客は、今後10年間のスムーズな進化をサポートするコンバージド・トランスポート・ネットワークを構築できました。これは、5G、FTTH、および動画サービスの爆発的な拡大に起因する今後3年間のトラフィック成長で予測されている50%のCAGRに対処します。Wang氏はまた、AIによってもたらされた新しい機会を捉えて成長を促進する際のキャリアの調査とユース・ケースについても説明しました。これには、企業の大規模なデータ・サンプルがキャリアのインテリジェント・コンピューティング・データ・センターに入ることができように支援するData Expressサービス、DC横断の共同トレーニングを促進する長距離ロスレス伝送サービス、インテリジェント・コンピューティング・クラウド・サービス、ネットワーク・セキュリティのリスクを減らすためにAIを防御するためのAIの先駆的な使用が含まれます。

Xinghe Intelligent Networkの包括的な製品群は、商業用に効率的に処理されており、20か国以上の40のキャリアが、すでにXinghe Intelligent Networkを使用して成長を促進し、ビジネスの適用範囲を拡大しています。ファーウェイは、ネットワーク・テクノロジー・イノベーションの最前線にこれからも留まり、世界中のトップ・キャリアと共同で、業界をリードする製品とソリューションを開発し、インテリジェント時代の新しいチャンスを解き放ち、業務を前進させていくつもりです。

