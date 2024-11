Pełne komercyjne wdrożenie inteligentnej sieci Xinghe przyspiesza wzrost działalności operatorów

STAMBUŁ, Turcja, 4 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024 Leon Wang, prezes Huawei ds. linii produktów z zakresu komunikacji opartej na danych, wygłosił przemówienie pod tytułem: „Inteligentna sieć Xinghe: Przyspieszenie wzrostu działalności operatorów w erze Net5.5G", w którym podzielił się informacjami na temat współpracy Huawei z wiodącymi na świecie operatorami, z wykorzystaniem inteligentnego rozwiązania sieciowego Xinghe dla zapewnienia sukcesu biznesowego klientów. Odniósł się również do kwestii przyszłych kierunków rozwoju nowych usług w scenariuszach inteligentnych obliczeń.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech at UBBF 2024

Wszystkie branże szybko zmierzają w kierunku ery sztucznej inteligencji, napędzając ewolucję sieci transmisji danych w kierunku nowej generacji - Net5.5G. Firma Huawei po raz pierwszy zaprezentowała własną interpretację docelowej sieci Net5.5G podczas UBBF 2023, a następnie podczas MWC Shanghai 2024 przedstawiła inteligentne rozwiązanie sieciowe Xinghe dostosowane do docelowej sieci Net5.5G. Od tego czasu inteligentne rozwiązanie sieciowe Xinghe zostało wprowadzone do użytku komercyjnego przez wiodących światowych operatorów, pomagając im osiągnąć wzrost przychodów.

Wang zauważył, że ukierunkowane na sieć Net5.5G inteligentne rozwiązanie sieciowe Xinghe oferuje cztery zasadnicze możliwości:

: Rozwiązanie zapewnia precyzyjne doświadczenia w ramach użytkowania, aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom poszczególnych użytkowników i przyspieszyć monetyzację usług 2H/2C. Przyczynia się ono również do poprawy jakości usług dzięki usługom zarządzanym, ułatwiając skokowy rozwój usług . Ultra niezawodny transport konwergentny : Routery E2E 400GE i cyfrowa mapa sieci, które obsługują symulację konfiguracji sieci, pomagają budować ultra szerokopasmowe, niezawodne sieci transportowe. Z kolei zapewnienie pojedynczej sieci dla wielu usług zmniejsza całkowity koszt obsługi, skutecznie rozwiązując problem notowanego przez operatorów wzrostu ruchu na poziomie powyżej 20% w skali roku.

: Elastyczna i wydajna sieć WAN ułatwia skuteczną transmisję mocy obliczeniowej, pomagając operatorom wykorzystać możliwości, jakie daje przedsiębiorstwom dostęp do inteligentnych centrów obliczeniowych. Rozwiązanie to pomaga również zbudować niezawodną i wydajną podstawę obliczeniową, umożliwiając operatorom szybsze zarabianie na usługach obliczeniowych. Wszechstronna, inteligentna ochrona bezpieczeństwa: Aby przeciwdziałać zagrożeniom sieciowym, do których przyczynia się wykładniczy wzrost sztucznej inteligencji, rozwiązanie to wykorzystuje możliwości z zakresu analizy bezpieczeństwa sieci oparte na sztucznej inteligencji, szybko i dokładnie wskazując zagrożenia w celu zapewnienia bezpiecznego rozwoju usług.

W swoim przemówieniu Wang omówił szereg najnowocześniejszych przypadków zastosowania technologii przez operatorów. W kwestii przyspieszenia monetyzacji usług dzięki zapewnieniu najwyższej jakości doświadczeń inteligentne rozwiązanie sieciowe Xinghe firmy Huawei wykorzystuje możliwości automatycznej optymalizacji SRv6 w połączeniu z cyfrową mapą sieci, w celu optymalizacji ścieżek sieciowych i zmniejszenia zatorów spowodowanych setkami przypadków przerwania światłowodów, notowanymi każdego miesiąca. Skraca to czas optymalizacji z 5 dni do kilku minut, poprawia jakość usług i uwalnia zatory w ruchu sieciowym. Ponadto przyczynia się do obniżenia wskaźnika reklamacji o 80% i zwiększenia wskaźniku DOU o 7%, co z kolei przekłada się na wzrost przychodów o ponad 4 mln dolarów miesięcznie. W kwestii obniżenia całkowitego kosztu obsługi dzięki ultra niezawodnemu transportowi konwergentnemu klient był w stanie obniżyć CAPEX w obrębie całej sieci o 50% po wprowadzeniu routerów Huawei 400GE. Routery te, zapewniając najwyższą w branży gęstość danych, umożliwiły klientowi zbudowanie konwergentnej sieci transportowej, która zapewni płynną ewolucję przez kolejnych 10 lat, uwzględniając prognozowany na poziomie 50% CAGR wzrostu ruchu w ciągu najbliższych trzech lat, wynikający z gwałtownej ekspansją technologii 5G, FTTH i usług wideo. Wang omówił również przypadki użycia i analiz operatorów z zakresu wykorzystywania nowych możliwości, jakie niesie sztuczna inteligencja w kontekście napędzania rozwoju. Obejmują one usługi Data Express, które umożliwiają przedsiębiorstwom pobieranie dużych rozmiarów próbek danych do inteligentnych centrów danych obliczeniowych operatorów, usługi bezstratnej transmisji na duże odległości, które ułatwiają wspólną realizację szkoleń między centrami danych, inteligentne usługi oparte na chmurze obliczeniowej oraz pionierskie wykorzystanie sztucznej inteligencji do obrony przed sztuczną inteligencją w celu zmniejszenia zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci.

Kompleksowe produkty dostępne w ramach inteligentnej sieci Xinghe zostały wprowadzone do użytku komercyjnego, a czterdziestu operatorów z ponad dwudziestu krajów już korzysta z inteligentnej sieci Xinghe, aby przyspieszyć rozwój i rozszerzyć zakres swojej działalności. Huawei pozostanie w czołówce pod względem innowacji w zakresie technologii sieciowych, opracowując wiodące w branży produkty i rozwiązania we współpracy z najlepszymi operatorami z całego świata, aby odblokować nowe możliwości w erze inteligentnych rozwiązań i napędzać ich działalność.

