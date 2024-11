Commercieel gebruik van Xinghe Intelligent Network is in volle gang en versnelt nieuwe groei voor carriers

ISTANBUL, Turkije, 4 november 2024 /PRNewswire/ -- Op het Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024 hield Leon Wang, voorzitter van de Huawei Data Communication Product Line, een keynote speech getiteld Xinghe Intelligent Network: Accelerating New Growth for Carriers in Net5.5G Era [Versnelde nieuwe groei voor carriers in het Net5.5G-tijdperk]. In zijn toespraak deelde Wang Huawei's samenwerking met wereldwijd toonaangevende carriers, door gebruik te maken van zijn Xinghe Intelligent Network Solution om zakelijk succes voor klanten te stimuleren. Hij gaf ook een blik op de ontwikkelingsdoelen van nieuwe diensten in intelligente computerscenario's.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech at UBBF 2024

Alle industrieën evolueren snel naar het AI-tijdperk, wat de evolutie van Net5.5G-datacommunicatienetwerken van de volgende generatie stimuleert. Huawei onthulde zijn interpretatie van het Net5.5G-doelnetwerk voor het eerst op UBBF 2023 en lanceerde later op MWC Shanghai 2024 de Xinghe Intelligent Network Solution die op het Net5.5G-doelnetwerk is toegepast. Sindsdien hebben toonaangevende carriers de Xinghe Intelligent Network Solution in de handel gebracht waarmee zij hun inkomsten hebben verhoogd.

Wang merkte op dat Huawei's Net5.5G-georiënteerde Xinghe Intelligent Network Solution vier mogelijkheden biedt:

Eersteklas ervaringsgarantie: De oplossing biedt nauwkeurige ervaringsgarantie om te voldoen aan gedifferentieerde eisen van verschillende gebruikers en versnelt het te gelde maken van 2H/2C-diensten. Het verbetert ook de service-ervaring door middel van beheerde services, waardoor de leapfrogontwikkeling van 2B -services wordt vergemakkelijkt.

De oplossing biedt nauwkeurige ervaringsgarantie om te voldoen aan gedifferentieerde eisen van verschillende gebruikers en versnelt het te gelde maken van 2H/2C-diensten. Het verbetert ook de service-ervaring door middel van beheerde services, waardoor de leapfrogontwikkeling van -services wordt vergemakkelijkt. Uiterst betrouwbaar geconvergeerd transport: E2E 400GE-routers en Network Digital Map, ter ondersteuning van netwerkconfiguratiesimulatie, helpen bij het bouwen van ultrabreedband- en betrouwbare transportnetwerken. En één netwerk voor meerdere services verlaagt de TCO, waarmee de snelgroeiende jaarlijkse verkeersgroei van meer dan 20% effectief wordt aangepakt.

E2E 400GE-routers en Network Digital Map, ter ondersteuning van netwerkconfiguratiesimulatie, helpen bij het bouwen van ultrabreedband- en betrouwbare transportnetwerken. En één netwerk voor meerdere services verlaagt de TCO, waarmee de snelgroeiende jaarlijkse verkeersgroei van meer dan 20% effectief wordt aangepakt. Hoge efficiëntie voor intelligent computergebruik: Elastische lossless WAN maakt efficiënte overdracht van rekenkracht mogelijk en helpt carriers de kansen te grijpen geboden door de toegang van bedrijven tot intelligente rekencentra. De oplossing helpt ook bij het bouwen van een betrouwbare en efficiënte basis voor computergebruik, waardoor carriers sneller computingdiensten te gelde kunnen maken.

Elastische lossless WAN maakt efficiënte overdracht van rekenkracht mogelijk en helpt carriers de kansen te grijpen geboden door de toegang van bedrijven tot intelligente rekencentra. De oplossing helpt ook bij het bouwen van een betrouwbare en efficiënte basis voor computergebruik, waardoor carriers sneller computingdiensten te gelde kunnen maken. Alomtegenwoordige intelligente beveiliging: Om de netwerkbedreigingen aan te pakken die de exponentiële groei van AI met zich meebrengt, maakt deze oplossing gebruik van AI-gestuurde detectie van netwerkbeveiliging, waarbij bedreigingen snel en nauwkeurig in kaart worden gebracht en de ontwikkeling van services is gewaarborgd.

In zijn toespraak besprak Wang verschillende geavanceerde use cases van carriers. Met betrekking tot het versnellen van servicemonetisatie door middel van premium ervaringsgarantie, maakt Huawei's Xinghe Intelligent Network Solution gebruik van automatische optimalisatiemogelijkheden van SRv6 + Netwerk Digital Map om netwerkpaden te optimaliseren en congestie veroorzaakt door honderden gevallen van vezelbreuk per maand te verlichten. Dit verkort de optimalisatietijd van 5 dagen tot een kwestie van minuten, verbetert de service-ervaring en geeft onderdrukt verkeer vrij. Dit verlaagt ook het aantal klachten met 80% en verhoogt het dagelijks gebruik (DOU) met 7%, waardoor de inkomsten met naar schatting meer dan 4 miljoen dollar per maand toenemen. In termen van het verlagen van de totale eigendomskosten (TCO) door middel van ultra-betrouwbaar geconvergeerd transport, was een klant in staat om na de introductie van Huawei's 400GE-routers de CAPEX van het gehele netwerk met 50% te verlagen. Deze routers, die de hoogste dichtheid in de sector bieden, stelden de klant in staat om een geconvergeerd transportnetwerk te bouwen dat een soepele evolutie in de komende 10 jaar ondersteunt. Dit vormt een oplossing voor de verwachte groei van het verkeer met 50% CAGR in de komende drie jaar, aangedreven door de explosieve uitbreiding van 5G, FTTH en videoservices. Wang deelde ook de verkenningen en use cases van carriers bij het benutten van nieuwe kansen die AI biedt om groei te stimuleren. Deze omvatten Data Express-diensten waarmee enorme datamonsters van bedrijven de intelligente rekendatacenters van carriers kunnen binnenkomen, lossless transmissiediensten over lange afstanden die samenwerking tussen DC's vergemakkelijken, intelligente rekenclouddiensten en en het pionierswerk op het gebied van AI-verdediging om de risico's van netwerkbeveiliging te beperken.

De end-to-end producten van Xinghe Intelligent Network zijn versneld beschikbaar gesteld voor commercieel gebruik. 40 carriers uit meer dan 20 landen maken al gebruik van het Xinghe Intelligent Network om hun groei te stimuleren en hun zakelijke bereik uit te breiden. Huawei zal voorop blijven lopen op het gebied van innovatie van netwerktechnologie, door toonaangevende producten en oplossingen te ontwikkelen in samenwerking met top-tier carriers van over de hele wereld om nieuwe mogelijkheden te ontsluiten in het intelligente tijdperk en de activiteiten vooruit te stuwen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547492/image_5009699_30394006.jpg