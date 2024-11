Plné komerční nasazení inteligentní sítě Xinghe urychluje růst podnikání operátorů

ISTANBUL, Turecko, 4. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Leon Wang, prezident produktové řady datových komunikací společnosti Huawei, přednesl v rámci celosvětového fóra k ultraširokopásmovému připojení (UBBF) 2024 hlavní řeč s názvem Inteligentní síť Xinghe: Urychlení nového růstu operátorů v éře Net5.5G. Ve svém projevu se Wang zaměřil na spolupráci společnosti Huawei s předními světovými operátory, využívajícími její řešení inteligentní sítě Xinghe Intelligent Network Solution k zajištění obchodních úspěchů zákazníků. Věnoval se také směrům vývoje nových služeb ve scénářích inteligentního computingu.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech at UBBF 2024

Rychlé směřování všech průmyslových odvětví do éry umělé inteligence je hnacím motorem vývoje datových komunikačních sítí k jejich další generaci - Net5.5G. Společnost Huawei poprvé představila svou interpretaci cílové sítě Net5.5G na UBBF 2023 a na veletrhu MWC Shanghai 2024 pak uvedla řešení inteligentních sítí Xinghe Intelligent Network Solution přizpůsobené cílové síti Net5.5G. Od té doby již zahájila komerční provoz řešení Xinghe Intelligent Network Solution řada předních světových operátorů, kterým toto rozhodnutí pomohlo dosáhnout zvýšení příjmů.

Wang dále poukázal na čtyři přednosti, kterými se řešení Xinghe Intelligent Network Solution zaměřené na Net5.5G může pochlubit:

Zajištění prvotřídní uživatelské zkušenosti: Řešení poskytuje precizní záruku kvality služeb, umožňující naplnit rozmanité požadavky různých skupin uživatelů, a urychluje monetizaci služeb 2H/2C. Přispívá také ke zlepšení uživatelské zkušenosti prostřednictvím řízených služeb a usnadňuje skokové rozšíření služeb 2B .

Řešení poskytuje precizní záruku kvality služeb, umožňující naplnit rozmanité požadavky různých skupin uživatelů, a urychluje monetizaci služeb 2H/2C. Přispívá také ke zlepšení uživatelské zkušenosti prostřednictvím řízených služeb a usnadňuje skokové rozšíření služeb . Mimořádně spolehlivý konvergovaný přenos: Směrovače E2E 400GE a digitální mapa sítě Network Digital Map, která podporuje simulaci síťové konfigurace, pomáhají budovat mimořádně širokopásmové, spolehlivé přenosové sítě. Systém jedné sítě pro více služeb zase snižuje celkové náklady na vlastnictví (Total Cost of Ownership, TCO), čímž účinně reaguje na více než 20% roční nárůst provozu operátorů.

Směrovače E2E 400GE a digitální mapa sítě Network Digital Map, která podporuje simulaci síťové konfigurace, pomáhají budovat mimořádně širokopásmové, spolehlivé přenosové sítě. Systém jedné sítě pro více služeb zase snižuje celkové náklady na vlastnictví (Total Cost of Ownership, TCO), čímž účinně reaguje na více než 20% roční nárůst provozu operátorů. Vysoký výkon pro inteligentní computing: Bezeztrátová elastická rozsáhlá síť (Elastic lossless WAN) usnadňuje efektivní přenos výpočetního výkonu a pomáhá operátorům využít příležitostí, které nabízí přístup podniků k inteligentním výpočetním centrům. Řešení také pomáhá vybudovat spolehlivý a efektivní výpočetní základ, což operátorům umožňuje rychleji zpeněžit služby computingu.

Bezeztrátová elastická rozsáhlá síť (Elastic lossless WAN) usnadňuje efektivní přenos výpočetního výkonu a pomáhá operátorům využít příležitostí, které nabízí přístup podniků k inteligentním výpočetním centrům. Řešení také pomáhá vybudovat spolehlivý a efektivní výpočetní základ, což operátorům umožňuje rychleji zpeněžit služby computingu. Všudypřítomná inteligentní bezpečnostní ochrana: Aby bylo možné čelit síťovým hrozbám, k nimž přispívá exponenciální růst umělé inteligence, využívá řešení možnosti analýzy zabezpečení sítě na bázi AI, která rychle a přesně identifikuje hrozby a zajišťuje bezpečný rozvoj služeb.

Ve svém projevu Wang dále probral řadu progresivních případů použití tohoto řešení u operátorů. Co se týče urychlení monetizace služeb prostřednictvím zabezpečení prémiových zkušeností, Xinghe Intelligent Network Solution od společnosti Huawei využívá možnosti automatické optimalizace SRv6+Network Digital Map k optimalizaci síťových cest a odlehčení přetížení způsobeného stovkami přerušení optických vláken každý měsíc. Doba optimalizace se tak zkracuje z pěti dnů na několik minut, zlepšuje se kvalita služeb a zmírňuje se zahlcení síťového provozu. To zároveň umožňuje dosáhnout snížení počtu stížností o 80 %, zvýšení DOU (měsíčního objemu přenesených mobilních dat na uživatele) o 7 % a tím i odhadované zvýšení příjmů o více než čtyři miliony dolarů měsíčně. Co se týče způsobu snížení TCO pomocí ultra spolehlivého konvergovaného přenosu, po zavedení směrovačů 400GE od společnosti Huawei dokázal zákazník snížit CAPEX (kapitálové výdaje) u celé sítě o 50 %. Tyto směrovače, které poskytují nejvyšší hustotu v odvětví, umožnily zákazníkovi vybudovat konvergovanou přenosovou síť podporující plynulý vývoj během následujících 10 let, což zároveň řeší předpokládanou 50% složenou roční míru růstu (CAGR) provozu v příštích třech letech v důsledku rychlého rozšíření služeb 5G, FTTH (Fiber To The Home, optické vlákno do domácnosti) a videoslužeb. Wang dále představil poznatky operátorů a příklady z praxe v otázce využití nových příležitostí nabízených AI k dalšímu růstu. Patří mezi ně například služby Data Express, které umožňují vstup masivních vzorků dat z podniků do datových center operátorů pro inteligentní computing, služby bezztrátového přenosu na dlouhé vzdálenosti, které usnadňují kolaborativní učení mezi datovými centry, služby inteligentního cloud computingu a průkopnické využití AI k obraně proti AI s cílem snížit bezpečnostní rizika sítě.

Komplexní produkty inteligentní sítě Xinghe Intelligent Network byly urychleně uvedeny do komerčního provozu, přičemž tuto inteligentní síť již využívá ke zvýšení růstu a rozšíření rozsahu svého podnikání na 40 operátorů z více než 20 zemí. Společnost Huawei pak bude i nadále stát v čele inovací síťových technologií a ve spolupráci se špičkovými operátory z celého světa vyvíjet špičkové produkty a řešení, která jim pomohou využít nové příležitosti inteligentní éry a rozvíjet své podnikání.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547492/image_5009699_30394006.jpg