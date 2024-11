Tingkat Penggunaan Komersial Jaringan Pintar Xinghe Kian Gencar, Percepat Pertumbuhan Bisnis Baru bagi Operator Telekomunikasi

ISTANBUL, Turkiye, 4 November 2024 /PRNewswire/ -- Di acara Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024, Leon Wang, President, Data Communication Product Line, Huawei, menyampaikan paparan berjudul Xinghe Intelligent Network: Accelerating New Growth for Carriers in Net5.5G Era. Dalam paparan ini, Wang membahas kolaborasi Huawei dengan berbagai operator telekomunikasi terkemuka di dunia yang memanfaatkan Solusi Jaringan Pintar Xinghe untuk meningkatkan kesuksesan bisnis pelanggan. Dia juga mengulas arah perkembangan layanan-layanan baru dalam skenario komputasi pintar.