Zendure征拓在歐洲推出SolarFlow Mix系列----三款家庭儲能系統，統一平台，電費最高可省91%

一款4 kW雙向交流、AI驅動的儲能系統，專為年用電量7,000kWh、擁有陽台和屋頂空間的四口之家設計。它支持8 kW直流輸入（2×4,000W MPPT）外加5 kW交流耦合，合計13 kW光伏輸入能力，在即插即用品類中處於最高水平。並網持續輸出功率4,000W（可從800W升級），離網輸出功率3,680W（峰值7.2 kW），容量8–50 kWh。在德國，最高可節省91%的電費，每年節省2,560歐元。

SolarFlow 4000 Mix AC+ — 為現有屋頂提供智能改造方案

一款交流耦合儲能系統，適用於年用電量5,000 kWh、已安裝光伏系統的三口之家。5 kW交流輸入，兼容歐洲所有主流逆變器品牌。並網持續輸出功率4,000W（可從800W升級），充放電功率4,000W，容量8–50 kWh。可節省約88%的電費，每年節省約1,760 歐元。

SolarFlow 3000 Mix AC+ — 緊湊全能型

一款雙用途系統：既可作為年用電量3,000 kWh的兩口之家公寓的緊湊型屋頂儲能方案，也可作為房車、戶外、應急備用和離網使用的穩定移動電源。3 kW雙向交流輸入，並網持續輸出功率3,000W（可從800W升級），離網輸出功率3,680W（峰值7.2 kW），充放電功率4,000W，固定容量8 kWh。防護等級IP65，工作溫度−20°C至55°C，噪音25 dB。用於屋頂場景時，可節省約88%的電費，每年節省約1,056 歐元。

五大工程支柱

每個基礎單元容量為8 kWh，可擴展至 50 kWh*

10毫秒UPS離網切換時間

4 kW原始雙向交流功率*

4000 Mix Pro配備8 kW MPPT，總光伏輸入最高可達13 kW

10,000次循環，15年使用壽命，90%往返效率。IP65防護等級，工作溫度-20°C至55°C，噪音25 dB，全金屬外殼，通過PV-IN AC實現100%逆變器兼容性

*僅適用於SolarFlow 4000 Mix Pro和SolarFlow 4000 Mix AC+。

共享技術平台

上市與定價

自2026年4月22日（歐洲中部時間）起，在德國、法國、荷蘭、比利時和瑞士，可通過zendure.de、zendure.fr、zendure.nl及授權合作夥伴購買。三合一登錄頁面已在zendure.com上線。

建議零售價（含0%增值稅及回收費用）：

SolarFlow 4000 Mix Pro： 2,399歐元（德國）/2,879歐元（法國）/2,899 歐元（荷蘭）/3,185歐元（比利時）/2,559瑞士法郎（瑞士）

2,399歐元（德國）/2,879歐元（法國）/2,899 歐元（荷蘭）/3,185歐元（比利時）/2,559瑞士法郎（瑞士） SolarFlow 4000 Mix AC+ ： 1,999歐元（德國）/2,399歐元（法國）/2,419歐元（荷蘭）/2,704歐元（比利時）/2,129瑞士法郎（瑞士）

1,999歐元（德國）/2,399歐元（法國）/2,419歐元（荷蘭）/2,704歐元（比利時）/2,129瑞士法郎（瑞士） SolarFlow 3000 Mix AC+：1,699歐元（德國）/2,039歐元（法國）/2,059歐元（荷蘭）/2,343歐元（比利時）/1,799瑞士法郎（瑞士）

比利時價格包含Recupel和BEBAT費用。瑞士價格反映當地增值稅及進口費用。

關於Zendure征拓

Zendure征拓是全球即插即用家庭能源管理系統領域的開創者，在硅谷、大灣區、日本和德國設有研發與運營中心。Zendure征拓的使命是通過普及最新的能源技術，為全球家庭提供可靠且實惠的清潔能源。其革命性的SolarFlow陽台儲能系統，可將陽光轉化為安全、穩定且具韌性的日常能源。

SOURCE Zendure