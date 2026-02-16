A Blokees apresenta um portfólio diversificado de produtos na Toy Fair New York 2026

XANGAI, 16 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- De 14 a 17 de fevereiro, a marca de brinquedos de montagem Blokees esteve presente na Toy Fair New York 2026, apresentando seu portfólio de produtos aos consumidores globais.

Na exposição, a Blokees revelou suas duas principais categorias — Blokees Model Kits e Blokees Wheels — apresentando mais de 270 produtos em mais de 10 linhas centrais, incluindo HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE e DaaLaMode. A exposição incluiu quase 20 PIs de renome mundial., como Transformers, EVANGELION, Mega Man, Cavaleiros do Zodíaco, Hatsune Miku e Jurassic World, demonstrando plenamente a diversidade da matriz de produtos da marca.

O estande da Blokees rapidamente se tornou um dos destaques da feira, atraindo grande atenção com a diversidade de seus produtos. A popular série Blokees Wheels, incluindo produtos de Transformers e Ultraman, foi exibida em conjunto, atraindo grandes multidões de jogadores.

Na categoria Model Kits, a Blokees destacou as séries HERO5 e HERO10, apresentando PIs clássicas como Transformers, Cavaleiros do Zodíaco e Naruto. Vale destacar que três personagens da série Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② (Shun de Andrômeda, Seiya de Pégaso e Ikkie de Fênix) fizeram sua primeira aparição pública.

A Blokees destacou suas séries Champion e Legend, abrangendo PIs como Mega Man, Cavaleiros do Zodíaco, EVANGELION e Naruto. Direcionada ao público feminino, a série DaaLaMode apresentou PIs populares como Hatsune Miku e As Meninas Superpoderosas. Enquanto isso, a série TERRAVENTURE apresentou kits de modelos com temas de natureza e criaturas, incluindo Jurassic World, refletindo a capacidade da Blokees de atender às necessidades dos consumidores de todas as faixas etárias.

A Blokees mais uma vez apresentou trabalhos notáveis de BFC na Toy Fair New York. Quinze criações selecionadas foram exibidas, incluindo um trabalho de BFC baseado nos Estados Unidos que reinterpretou o Megatron de Transformers: O Lado Oculto da Lua por meio de pintura envelhecida, uma capa personalizada e correntes, cativando o público presente.

Desde 2024, a Blokees tem marcado presença nas principais feiras de brinquedos ao redor do mundo, demonstrando sua capacidade de inovação em produtos e consolidando sua crescente influência global. Visando o futuro, a Blokees continuará aproveitando sua força em P&D e seu sistema de produtos inovadores para oferecer mais opções e uma experiência aprimorada aos consumidores em todo o mundo.

