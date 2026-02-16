Blokees prezentuje zróżnicowaną ofertę produktów na targach zabawek w Nowym Jorku 2026

SZANGHAJ, 16 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Od 14 do 17 lutego na targach zabawek w Nowym Jorku 2026 marka Blokees zaprezentowała ofertę produktów Assembly Character Toys dla klientów z całego świata.

Na wystawie marka Blokees pokazała dwie główne kategorie - Blokees Model Kits i Blokees Wheels - obejmujące ponad 270 produktów w ramach kilkunastu linii, w tym HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE i DaaLaMode. Na prezentacji pojawiło się prawie 20 znanych na całym świecie figurek objętych ochroną własności intelektualnej (IP), takich jak Transformers, EVANGELION, Mega Man, Saint Seiya, Hatsune Miku i Jurassic World, w pełni demonstrujących zróżnicowanie produktów marki.

Stoisko Blokees szybko stało się główną atrakcją targów, wzbudzając duże zainteresowanie bogatą ofertą produktów. Figurki Transformers i Ultramana z popularnej serii Blokees Wheels zostały zaprezentowane wspólnie, przyciągając rzesze graczy.

W kategorii Model Kits marka Blokees pokazała serie HERO5 i HERO10 z klasycznymi figurkami IP takimi jak Transformers, Saint Seiya i Naruto. Po raz pierwszy można było oglądać trzy postacie z serii Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac - Andromeda Shun, Pegasus Seiya i Phoenix Ikki.

Blokees wyróżniła serie Champion i Legend, w której znalazły się figurki IP: Mega Man, Saint Seiya, EVANGELION i Naruto. Z myślą o żeńskiej części odbiorców zaprezentowano popularne figurki IP z serii DaaLaMode: Hatsune Miku i The Powerpuff Girls. W ramach serii TERRAVENTURE pokazano zestawy modeli przedmiotów i postaci z Jurassic World, które zwracają uwagę na zdolność Blokees do sprostania potrzebom klientów ze wszystkich grup wiekowych.

Na targach zabawek w Nowym Jorku po raz kolejny marka Blokees zaprezentowała niezwykłe prace BFC. Na wystawie pojawiło się piętnaście wybranych elementów, m.in. amerykańska praca będąca nowym spojrzeniem na figurkę Transformers: Dark of the Moon Megatron z postarzoną farbą, specjalną peleryną i łańcuchami, przyciągająca odwiedzających do stoiska.

Od 2024 r. Blokees pojawia się na głównych targach zabawek na całym świecie, prezentując swoje możliwości w zakresie innowacji produktowych i zwiększając globalny zasięg. W przyszłości Blokees będzie nadal umacniać swoją pozycję, jeśli chodzi o badania i rozwój oraz innowacyjny system produktów, aby wzbogacać ofertę i zapewniać klientom na całym świecie jeszcze lepsze wrażenia.

