Blokees predstavuje pestré portfólio produktov na veľtrhu Toy Fair New York 2026
News provided byBlokees
Feb 16, 2026, 12:03 ET
ŠANGHAJ, 16. február 2026 /PRNewswire/ -- Od 14. do 17. februára sa značka stavebníc Blokees objavila na veľtrhu hračiek Toy Fair New York 2026, kde spotrebiteľom z celého sveta predstavila prehliadku svojho produktového portfólia.
Na výstave Blokees odhalila svoje dve hlavné kategórie – Blokees Model Kits a Blokees Wheels – s viac ako 270 produktmi v 10 základných produktových radoch vrátane HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE a DaaLaMode. Výstava zahŕňala takmer 20 svetovo uznávaných postavičiek, ako napríklad Transformers, EVANGELION, Mega Man, Saint Seiya, Hatsune Miku či Jurský svet. Plne tak demonštrovala rozmanitú produktovú ponuku značky.
Stánok Blokees sa rýchlo stal vrcholom výstavy a svojou pestrou ponukou pútal veľkú pozornosť. Populárne série Blokees Wheels, vrátane produktov Transformers a Ultraman, boli prezentované spoločne, čo prilákalo veľké davy hráčov.
V kategórii Model Kits Blokees vyzdvihli série HERO5 a HERO10, ktoré obsahovali klasické modely ako Transformers, Saint Seiya či Naruto. Tri postavičky z radu Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② — Andromeda Shun, Pegasus Seiya a Phoenix Ikki — sa objavili na verejnosti prvýkrát.
Spoločnosť Blokees vyzdvihla svoje série Champion a Legend, ktoré zahŕňajú postavičky ako Mega Man, Saint Seiya, EVANGELION a Naruto. Séria DaaLaMode, zameraná na ženské spotrebiteľky, uviedla populárne postavičky ako Hatsune Miku a The Powerpuff Girls. Medzitým séria TERRAVENTURE predstavila modelové stavebnice s tematikou prírody a zvierat, s tematikou Jurského sveta. Preukazuje to schopnosť spoločnosti Blokees uspokojiť potreby spotrebiteľov všetkých vekových skupín.
Blokees opäť predstavila na veľtrhu hračiek Toy Fair v New Yorku vynikajúce diela BFC (Blokees Figures Creator). Vystavených bolo pätnásť vybraných výtvorov vrátane diela BFC so sídlom v USA, ktoré prinieslo novú verziu postavičky Megatron, Transformers: Dark of the Moon, prostredníctvom patinovanej maľby, plášťa na mieru a reťazí, ktorý upútal divákov na podujatí.
Od roku 2024 sa spoločnosť Blokees neustále zúčastňuje významných veľtrhov hračiek po celom svete, čím demonštruje svoje schopnosti v oblasti inovácií produktov a rastúci globálny vplyv. Do budúcnosti bude Blokees naďalej využívať svoje silné stránky v oblasti výskumu a vývoja, ako aj inovatívny produktový systém s cieľom ponúkať viac produktov a lepší zážitok spotrebiteľom po celom svete.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2904460/image_5032250_22722996.jpg
Share this article