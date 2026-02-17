Blokees ニューヨークトイフェア2026（Toy Fair New York 2026）で多様な製品ポートフォリオ出展

上海、2026年2月17日 /PRNewswire/ -- 2月14日から17日まで、組立式キャラクター玩具ブランド Blokeesはニューヨークトイフェア2026（Toy Fair New York 2026）に出展し、世界の消費者に製品ポートフォリオを紹介しました。

展示会では、Blokeesの2つの主要カテゴリーであるBlokees Model KitsとBlokees Wheelsが発表され、HERO5、HERO10、Champion、Legend、TERRAVENTURE、DaaLaModeを含む10以上のコア製品ラインで270以上の製品で構成されます。トランスフォーマー、エヴァンゲリオン、ロックマン、聖闘士星矢、初音ミク、ジュラシック・ワールドなど、世界的に有名なIPが20種類近く展示され、同ブランドの多彩な 商品ラインアップを存分にアピールしました。

Blokeesのブースはすぐに展示会のハイライトとなり、その多彩な製品で強い注目を集めました。トランスフォーマーやウルトラマンの製品を含む人気のBlokees Wheelsシリーズは一緒に展示され、大勢のプレイヤーを引き付けました。

Blokeesは、プラモデルカテゴリーでトランスフォーマー、聖闘士星矢、ナルトなどの定番の IPで構成されるHERO5とHERO10シリーズに焦点を当てました。今回の目玉商品には、Blokees聖闘士星矢Galaxy Version Series 04に登場する3人のキャラクターを紹介します：黄金十二宮②のアンドロメダ瞬、ペガサス星矢、フェニックス一輝が初デビューしました。

Blokeesは、ロックマン、聖闘士星矢、エヴァンゲリオン、ナルトなどのIPを含むChampionシリーズとLegendシリーズを紹介しました。女性消費者を対象とするDaaLaModeシリーズでは、初音ミクやパワーパフガールズなどの人気IPが紹介されました。一方、TERRAVENTUREシリーズではジュラシック・ワールドを紹介する自然や生き物をテーマにしたプラモデルが展示され、すべての年齢層の消費者に対応したBlokeesのポテンシャルを反映します。

Blokeesはニューヨーク トイフェア（New York Toy Fair）で優れたBFC 作品を再び発表しました。米国を拠点としてトランスフォーマーを再イメージしたBFC作品など、選ばれた15作品が展示されました：Dark of the Moonメガトロンはウェザリング仕様の塗装、カスタムのマント、チェーンを装備し、会場の来場者を魅了しました。

2024年以来、Blokeesは世界中の主要トイフェアに出展し続け、自社製品のイノベーション能力と増加する世界的な影響力を実証してきました。今後もBlokeesは研究開発力と革新的な製品システムを活用し続け、世界中の消費者により多くの製品と向上した体験を提供します。

