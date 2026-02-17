Blokees تستعرض محفظة منتجات متنوعة خلال معرض الألعاب بنيويورك 2026

شنغهاي، 17 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير، شاركت علامة ألعاب الشخصيات القابلة للتركيب Blokees في معرض الألعاب بنيويورك 2026، حيث استعرضت محفظة منتجات متكاملة أمام جمهور عالمي.

خلال المعرض، أزاحت Blokees الستار عن فئتين رئيسيتين من منتجاتها — مجموعات Blokees Model Kits وBlokees Wheels — والتي تضم أكثر من 270 منتجًا موزعًا على أكثر من 10 خطوط إنتاج رئيسية، بما في ذلك HERO5، وHERO10، وChampion، وLegend، وTERRAVENTURE، وDaaLaMode. وشمل المعرض ما يقارب 20 علامة تجارية عالمية مرموقة في مجال الملكية الفكرية، من بينها Transformers، و EVANGELION، وMega Man، وSaint Seiya، وHatsune Miku، وJurassic World، مما يعكس بوضوح تنوع مصفوفة منتجات العلامة.

وسرعان ما أصبح جناح Blokees أحد أبرز محطات المعرض، حيث استقطب اهتمامًا واسعًا بفضل تنوع منتجاته. وقد تم عرض سلسلة Blokees Wheels الشهيرة، بما في ذلك المنتجات المستوحاة من Transformers وUltraman، ضمن مساحة واحدة، ما جذب أعدادًا كبيرة من الزوار وعشاق هذه الشخصيات.

وفي فئة مجموعات النماذج، سلّطت Blokees الضوء على سلسلتي HERO5 وHERO10، واللتين تضمان علامات ملكية فكرية كلاسيكية مثل Transformers، وSaint Seiya، وNaruto. وجديرًا بالذكر أن المعرض شهد الظهور العالمي الأول لثلاث شخصيات من سلسلة Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: فئة ② Gold Zodiac — وهي Andromeda Shun، وPegasus Seiya، وPhoenix Ikki.

وسلّطت Blokees الضوء على سلسلتي Champion وLegend، واللتين تغطيان مجموعة من أبرز علامات الملكية الفكرية العالمية، من بينها Mega Man، وSaint Seiya، وEVANGELION، وNaruto. واستهدفت سلسلة DaaLaMode المستهلكات من فئة النساء، حيث عرضت علامات ملكية فكرية شهيرة مثل Hatsune Miku وThe Powerpuff Girls. وفي الوقت نفسه، عرضت سلسلة TERRAVENTURE مجموعات نماذج مستوحاة من الطبيعة والكائنات، بما في ذلك منتجات Jurassic World، مما يعكس قدرة Blokees على تلبية اهتمامات المستهلكين من مختلف الفئات العمرية.

قدّمت Blokees مرة أخرى أعمال BFC المتميزة خلال معرض الألعاب بنيويورك. تم عرض خمس عشرة قطعة مختارة من أعمال BFC، من بينها عمل مستوحى من الولايات المتحدة أعاد تخيّل شخصية Transformers: Dark of the Moon Megatron، حيث تميّز التصميم بالطلاء المتقادم، والعباءة المخصصة، والسلاسل، مما جذب اهتمام الحضور وأثار إعجابهم على الفور في موقع المعرض.

منذ عام 2024، واصلت Blokees المشاركة في كبرى معارض الألعاب حول العالم، مُظهرةً قدراتها المتميزة في ابتكار المنتجات وتعزيز حضورها وتأثيرها المتنامي على الساحة العالمية. واستشرافًا للمستقبل، ستُواصل Blokees الاستفادة من قوتها في البحث والتطوير ونظام منتجاتها الابتكاري لتقديم مجموعة أوسع من المنتجات وتجربة محسّنة للمستهلكين حول العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2904460/image_5032250_22722996.jpg