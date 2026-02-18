Blokees Pamerkan Beragam Portofolio Produk di Ajang Toy Fair New York 2026

Dalam pameran tersebut, Blokees memperkenalkan dua kategori utama, yakni Blokees Model Kits dan Blokees Wheels, mencakup lebih dari 270 produk yang tersebar dalam lebih dari 10 lini produk utama, termasuk HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE, dan DaaLaMode. Koleksi produk tersebut menghadirkan hampir 20 IP ternama dunia, seperti Transformers, EVANGELION, Mega Man, Saint Seiya, Hatsune Miku, dan Jurassic World, sehingga mencerminkan keunggulan dan keberagaman portofolio produk Blokees.

Stan pameran Blokees menjadi salah satu sorotan penting di pameran tersebut, serta menarik perhatian pengunjung berkat variasi produk. Seri populer Blokees Wheels, termasuk produk dari Transformers dan Ultraman, dipamerkan secara bersamaan dan menarik banyak minat penggemar.

Untuk kategori Model Kits, Blokees menampilkan seri HERO5 dan HERO10 yang menghadirkan IP legendaris seperti Transformers, Saint Seiya, dan Naruto. Secara khusus, tiga karakter dari Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② — Andromeda Shun, Pegasus Seiya, dan Phoenix Ikki — untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada publik.

Blokees juga menyoroti seri Champion dan Legend yang mencakup IP seperti Mega Man, Saint Seiya, EVANGELION, dan Naruto. Menyasar konsumen perempuan, seri DaaLaMode menghadirkan IP populer seperti Hatsune Miku dan The Powerpuff Girls. Sementara, seri TERRAVENTURE menampilkan model kit bertema alam dan makhluk prasejarah dari Jurassic World, mencerminkan kemampuan Blokees dalam memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai kelompok usia.

Dalam ajang Toy Fair New York ini, Blokees kembali menampilkan karya unggulan BFC (Blokees Fan Creation). Sebanyak 15 karya terpilih dipamerkan Blokees, termasuk satu karya kreator asal Amerika Serikat yang menampilkan interpretasi ulang Megatron dari Transformers: Dark of the Moon dengan efek cat berkesan usang, jubah tambahan, dan rantai, yang berhasil memikat perhatian pengunjung.

Sejak 2024, Blokees secara konsisten telah tampil di berbagai pameran mainan terkemuka di dunia, membuktikan kemampuan inovasi produk serta pengaruh global yang terus berkembang. Ke depan, Blokees akan terus memanfaatkan kekuatan riset dan pengembangan, serta sistem inovasi produk untuk menghadirkan semakin banyak pilihan produk dan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen di seluruh dunia.

