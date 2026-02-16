Blokees présente un portefeuille de produits varié au Salon du jouet de New York 2026

SHANGHAI, 16 février 2026 /PRNewswire/ -- Du 14 au 17 février, la marque de figurines à assembler Blokees a participé au salon du jouet de New York 2026, et a présenté son portefeuille de produits aux consommateurs du monde entier.

Lors de l'exposition, Blokees a dévoilé ses deux principales catégories, les kits de modèles réduits Blokees et les Blokees Wheels, qui comprennent plus de 270 produits dans plus de 10 gammes de produits principales, dont HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE et DaaLaMode. L'exposition couvrait près de 20 licences de renommée mondiale, telles que Transformers, EVANGELION, Mega Man, Saint Seiya, Hatsune Miku et Jurassic World, démontrant pleinement la diversité de la matrice de produits de la marque.

Le stand de Blokees est rapidement devenu l'un des points forts du salon, attirant l'attention par la diversité de ses produits. Les séries très appréciées Blokees Wheels, notamment les produits de Transformers et Ultraman, ont été présentées ensemble, attirant une foule de joueurs.

Dans la catégorie des kits de modèles réduits, Blokees a mis en avant les séries HERO5 et HERO10, qui mettent en scène les licences classiques telles que Transformers, Saint Seiya et Naruto. De plus, trois personnages de Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04 : Gold Zodiac ② - Andromeda Shun, Pegasus Seiya et Phoenix Ikki - ont fait leur première apparition publique.

Blokees a mis en avant ses séries Champion et Legend, qui couvrent des licences comme Mega Man, Saint Seiya, EVANGELION et Naruto. Ciblant les consommatrices, la série DaaLaMode présentait des licences populaires telles que Hatsune Miku et The Powerpuff Girls. Dans le même temps, la série TERRAVENTURE présentait des modèles réduits sur le thème de la nature et des créatures, notamment Jurassic World, reflétant la capacité de Blokees à répondre aux besoins des consommateurs de toutes les tranches d'âge.

Blokees a de nouveau présenté des œuvres exceptionnelles de BFC au salon du jouet de New York. Quinze créations sélectionnées ont été exposées, dont une œuvre de BFC basée aux États-Unis qui a réimaginé les Transformers : Dark of the Moon Megatron grâce à une peinture patinée, une cape personnalisée et des chaînes, captivant le public sur place.

Démontrant ses capacités à proposer des produits innovants et son influence mondiale croissante, la marque Blokees participe depuis 2024 aux grands salons du jouet du monde entier. Blokees continuera à l'avenir à tirer parti de la puissance de sa R & D et de son système de produits innovant pour élargir son offre de produits et garantir une expérience haut de gamme aux consommateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2904460/image_5032250_22722996.jpg